Общество

ТАССТАССВ Саратовской области перенесли срок введения пропускной системы

Пропускная система для работающих граждан в Саратовской области начнет работать с 10 апреля на фоне ситуации с коронавирусом.
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Введение пропускного режима в Саратове перенесли на 10 апреля

СаратовБизнесКонсалтинг13:44

Глава Саратова заявил, что выдача пропусков горожанам продолжится в выходные

Версия-Саратов13:51

Стало известно начало действия спецпропусков в Саратовской области

Регион 6412:27

Самооизоляция. Саратовцам можно ездить на дачи и участвовать в похоронах

Взгляд-инфо13:37

Начало пропускного режима в Саратовской области перенесено на 10 апреля

Четвертая Власть12:22

Введение системы пропусков в Саратовской области перенесли на 10 апреля

Саратов 2412:39

Власти разрешили саратовцам ездить на дачу, к пожилым родственникам и на похороны

FreeNews-Volga12:26
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 15:54, Ашберн
Общество

Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа

В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Российская газета 14:11
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 15:24
Общество

В Тверской области откроют хозяйственные магазины

3 апреля в прямом эфире телеканала «Россия 24» губернатор Игорь Руденя рассказал, как в условиях сложной эпидемиологической ситуации будут работать различные организации и предприятия.
Tverigrad.ru 14:50
Здоровье

Названо кардинальное отличие коронавируса от гриппа

Во время эпидемии гриппа у большинства населения есть иммунитет, что позволяет остановить распространение заболевания, рассказал специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон изданию Business Insider.
РИА Новости 13:13
Общество

В оперштабе пояснили правила передвижения на автомобилях в Москве

Сотрудники правоохранительных органов имеют право останавливать передвигающегося на такси или личном транспорте гражданина для выяснения цели поездки в Москве.
RT на русском вчера в 17:52
Политика

США приняли помощь от попавшей под санкции российской компании

США приняли помощь, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), от попавшей под санкции российской компании.
Lenta.ru 02:58
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

RT на русском 14:39
Общество

Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного

Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
Ведомости 08:28
Происшествия

ФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ

ФСБ сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство", действующей на Ставрополье, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:37
Общество

Страховщикам разрешили продавать ОСАГО без диагностической карты

Центральный банк России разрешил страховым компаниям продать полисы полисы ОСАГО без предоставления клиентами диагностических карт на автомобили.
Национальная служба новостей 08:22
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Гаджеты

Honor View 30 Pro можно заполучить за 1 рубль в честь юбилея бренда

В рамках акции, которая пройдет по этому поводу, пользователи имеют возможность выиграть смартфон Honor View 30 Pro численностью семь единиц, а также фитнес-браслеты Band 5, Bluetooth-наушники Sport Pro AM66, смарт-часы Magic Watch 2 46 mm, а также купоны на получение скидки в сумме 500/800/1000 рублей.
OAnews 12:30
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 07:51
Космос

Доходы космической индустрии Азербайджана выросли более чем в четыре раза

По итогам 2019 года ОАО Azərkosmos оказало спутниковые телекоммуникационные услуги и услуги оптической спутниковой связи на сумму 43,4 миллиона долларов, что на 17,8 миллиона долларов, или на 70% больше показателей 2018 года, ОАО Azərkosmos - первый спутниковый оператор на Южном Кавказе, предлагает высококачественные спутниковые услуги для телекоммуникационных и геологоразведочных зон.
Sputnik Азербайджан 15:20
Музыка

Организаторы «Евровидения» решили заменить конкурс онлайн-концертом

Организаторы конкурса «Евровидение» решили 16 мая, когда должен был состояться отмененный из-за эпидемии коронавируса финал, показать специальный онлайн-концерт с участием представителей от разных стран.
Инфо24 31 марта в 15:22
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском 14:53
Здоровье

На Украине спрогнозировали пик эпидемии коронавируса

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает «112 Украина».
Lenta.ru 04:13
Политика

В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней

В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:21
Общество

Минкомсвязь попросила ограничить качество видео в онлайн-сервисах

В мобильных приложениях качество видео необходимо ограничить до 720p, при просмотре «через браузеры» — до 1080p (Full HD).
РБК 15:14
Финансы

ЦБ зафиксировал в марте снижение вкладов населения в пределах 2%

Банк России, по предварительным данным, фиксирует снижение вкладов население в пределах 2% в период с 15 по 25 марта на фоне распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 13:12
Игры

В GOG началась раздача Symmetry

CyberSport.ru 11:58
Общество

У умершей в Перми журналистки был коронавирус

РЕН ТВ вчера в 05:37
Религия

В РПЦ предупредили верующих о невозможности посетить храм на Пасху

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) предупредил православных россиян, что на Пасху им, вероятно, придется ограничиться просмотром онлайн-трансляцией праздничного богослужения, которое проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Давыдов.Индекс 08:08
Хоккей

Форвард «Автомобилиста» Голышев: «Через год перееду в Нью-Йорк в «Айлендерс»

Спорт-Экспресс 14:56
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Российская газета 09:21
Космос

Запуск российского модуля «Наука» на МКС отложили на 2021 год

Запуск российского модуля «Наука» на Международную космическую станцию (МКС) отложили с 2020 на 2021 год.
Вечерняя Москва вчера в 09:52
Политика

Рейтинги Путина выросли после обращения к нации

Президент России Владимир Путин укрепил свои рейтинговые позиции после обращения к нации относительно ситуации с распространением коронавируса в стране, пишет Интерфакс со ссылкой на данные опроса, проведенного ВЦИОМ.
9111.ru 12:29
Авто

О конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа появилась информация

По предварительным данным грузовики массой 3,5 и 5 тонн могут получить 2,8-литровый двигатель Cummins ISF, который использует ГАЗель Next.
SpeedMe 01 апреля в 09:21
Общество

Президент России подписал указ о продлении режима нерабочих дней

Указ о продлении режима нерабочего положения до 30 апреля текущего года подписал российский президент Владимир Путин.
ИА Новороссия вчера в 12:59
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