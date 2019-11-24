Следователи проводят проверку в связи с гибелью семилетней девочки в городе Балаково Саратовской области, которая провалилась под лед водоема, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального управления СК РФ.

В Саратовской области погибла провалившаяся под лед семилетняя девочка

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