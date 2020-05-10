Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Саратовской области продлили режим самоизоляции

Правительство Саратовской области до 31 мая продлило ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, с 12 мая все промышленные предприятия начнут работу, сообщил вице-губернатор — председатель правительства области Александр Стрелюхин.
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Саратовских чиновников призвали работать вместо «пускания пузырей»

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Правительство опубликовало постановление о продлении в Саратовской области ограничительных мер

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В Саратовской области продлили режим самоизоляции

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В регионе до конца мая продлен режим самоизоляции и повышенной готовности. Глава правительства сообщил, кто заработает с 12 числа

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В Саратовской области режим самоизоляции продлят до 31 мая

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Режим самоизоляции продолжается: саратовцам снова придется получать пропуска

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Роспотребназдор: «Мы настаиваем на обязательном ношении масок»

Взгляд-инфо10:20
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Милла Йовович рассказала о своих русских бабушке и дедушке

РЕН ТВ вчера в 09:13
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Общество

Россиян предупредили о резком похолодании

Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать.
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Здоровье

В Якутске в пансионате для престарелых выявлено 9 случаев коронавирусной инфекции

В связи с регистрацией новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у проживающего в пансионате для престарелых «Доверие» в г. Якутске Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) 2 мая 2020 г. проведена внеплановая выездная проверка, согласованная с прокуратурой Республики Саха (Якутия), в отношении индивидуального предпринимателя.
SakhaPress.ru 20:08
Экономика

Минфин Украины о новых условиях МВФ: объем кредитования не изменится

Ведомство подчеркивает, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы (сейчас предлагается 1,5 года, а было — 3), а вот объем кредитования не изменится.
REGNUM 08 мая в 07:01
Общество

Чешское издание опубликовало статью о российском «доставщике яда» в Прагу

Антироссийская "бомба" Пражский еженедельник Respekt 27 апреля сообщил со ссылкой на источник в спецслужбах, что в начале апреля в город якобы прилетел мужчина с российским дипломатическим паспортом, который вез в чемодане яд рицин.
РИА Новости 20:16
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Экономика

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ 08:20
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
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Кино

«Союзмультфильм» представил первый 3D-мультфильм

Российская газета 07:25
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Общество

«Роскосмос» подтвердил разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ»

Коммерсантъ 09:25
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Авто

Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей

Сообщается, что бывшая авиабаза будет использоваться для хранения авто несколько недель, после чего машины отправят к дилерам.
Российская газета 10:50
7
Общество

В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции

Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
Inkazan 09:30
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Политика

Еврокомиссия задумалась о санкциях для Германии

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен задумалась о санкциях для Германии в связи с решением Федерального конституционного суда (ФКС) страны по Европейскому центробанку (ЕЦБ).
Lenta.ru 20:19
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Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

РИА Новости вчера в 10:02
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Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
4,1K
Общество

Власти Кубани продлили режим самоизоляции до 23 мая

Власти Краснодарского края приняли решение о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 мая.
RT на русском 07:39
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Автоспорт

Лео Туррини: Феттель получил предложения от McLaren и Renault

Autosport.com.ru 09:47
Политика

США дали задний ход после резонансного заявления о победителях нацизма

Посольство Соединенных Штатов в Москве не смогло объяснить, почему в поздравительном сообщении Белого дома, приуроченном к 75-й годовщине Победы, среди стран-победителей нацизма упоминаются только США и Великобритания, в то время как о СССР не сказано ни слова.
ЛигаNews.net 15:55
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Авто

УАЗ займется в мае производством авто для Минздрава РФ

«В настоящее время план производства ООО «УАЗ» на май составляет 2,8 тыс. машин, в том числе 150 машин автопатруля и автомобили скорой медицинской помощи класса С и В», — говорится в сообщении.
Автоновости дня 02:06
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Армия и оружие

Китай нанес ракетный удар по военным Индии

В ответ на агрессивные действия военных Индии, войска КНР по индийским военным нанесли ракетный удар, что привело к уничтожению легкого бронеавтомобиля последних, а также ранению четырех человек.
Вечерний курьер 16:23
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Игры

В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%

В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%, в которой насчитывается 54 игры.
Astera вчера в 13:33
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Политика

NYT: нью-йоркская фирма откупилась от Тимошенко, чтобы избежать суда

Нью-йоркская юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom заплатила 11 миллионов долларов или больше, чтобы избежать иска от бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая заявляла, что компания способствовала ее "политическому преследованию", пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
РИА Новости 20:19
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Индонезии

REGNUM 21:58
Происшествия

Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

РИА Новости 18:12
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Политика

Климкин заявил, что у России нет права на празднование Дня Победы

Киев, 11 мая 2020, 04:47 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия якобы использует празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне для того, чтобы «мобилизовывать и раскручивать новые войны» и поэтому РФ не заслуживает права отмечать эту дату.
REGNUM 21:47
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Музыка

Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира

Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru 08:58
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют школы и детсады

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об ослаблении карантинных мер.
News.ru вчера в 15:00
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Армия и оружие

СМИ сообщили о случайной атаке иранским эсминцем своего корабля

Известия 20:20
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Хоккей

«После сезона сравним наши показатели». Участник самого громкого обмена в КХЛ рассказал о своем отношении к нему

Бывший лидер «Спартака» Александр Хохлачев, обменянный в «Авангард» на Сергея Широкова, прокомментировал трансфер двух клубов.
Спорт-Экспресс вчера в 10:11
Происшествия

В Новосибирской области выявили 75 случаев заражения коронавирусом

Семьдесят пять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, один пациент скончался, всего 1,1 тысячи случаев заражения, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:50
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