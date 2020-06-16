Правительство Саратовской области сняло с 22 июня запрет на прогулки в парках и скверах и продлило остальные ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции до 30 июня, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В Саратовской области разрешили прогулки в парках и скверах

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