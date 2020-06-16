Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Саратовской области разрешили прогулки в парках и скверах

Правительство Саратовской области сняло с 22 июня запрет на прогулки в парках и скверах и продлило остальные ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции до 30 июня, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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В Саратовской области открывают для прогулок парки и скверы

Четвертая Властьвчера в 11:16

В Саратовской области откроют для прогулок парки и скверы

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 11:25

Чиновники разрешают жителям области гулять в парках и скверах. Другие ограничения продлили

Версия-Саратоввчера в 11:22

В Саратовской области режим самоизоляции продлен до 30 июня

Саратов 24вчера в 12:04

Жителям Саратовской области разрешат гулять в парках

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Режим самоизоляции саратовцев продлен до 30 июня, пляжи и фитнес – под запретом

Взгляд-инфовчера в 12:13

В Саратовской области поход на голосование внесли в список уважительных причин для нарушения самоизоляции

FreeNews-Volgaвчера в 11:53
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Здоровье

Ситуация с коронавирусом в Миассе беспокоит областные власти

Известно, что в Миассе зафиксировано несколько очагов заболеваемости: отделение полиции, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей и автозавод "Урал".
NewsMiass.ru вчера в 23:23
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Общество

С 19 июня изменится расчет больничных и пособий

19 июня вступают в силу новые правила расчёта пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребёнком, а также по беременности и родам.
Pressa40 17 июня в 00:47
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Общество

В Екатеринбургской епархии прокомментировали конфликт в монастыре

РИА Новости 17 июня в 00:42
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Общество

В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

Коммерсантъ вчера в 18:04
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Происшествия

В Челябинской области умерли пять пациентов с COVID-19

Челябинск, 18 июня 2020, 09:50 — REGNUM В Челябинской области скончались ещё пять человек с коронавирусом.
REGNUM вчера в 02:50
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Гаджеты

Samsung начал предлагать в России смартфоны в аренду за полцены

Новая программа для покупок корейской компании Samsung Upgrade начала работать в России.
ПРАЙМ вчера в 02:52
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Транспорт

Школьникам расширили скидки на железнодорожные билеты

Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 19 июня, подписал постановление о дополнительной скидке на железнодорожные билеты для школьников.
Известия 02:59
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Происшествия

Бастрыкин для поиска пропавших в КЧР детей направил криминалистов

Это Кавказ 02:00
Общество

WSJ: уличные акции протеста в США не привели к всплеску коронавируса

Уличные протесты в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских не привели к всплеску случаев заболевания коронавирусом, пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.
Znak.com вчера в 21:20
5
Общество

Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа

Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform 02:18
44
Общество

В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 116 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 19 июня выявлено 116 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:54
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Общество

На Кубани отменяют карантин для гостиниц и отелей с 21 июня

С 21 июня все гостиницы, отели и другие заведения, размещающие людей, смогут начать полноценную работу вне зависимости от объема номерного фонда.
Newvz.ru 02:59
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Армия и оружие

23 самолета и вертолета пронеслись над центром Екатеринбурга

Напомним, 24 июня в воздушном парадном строю над Екатеринбургом пролетят 23 самолета и вертолета: сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24 и другие.
Екатеринбург Онлайн 01:19
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
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Общество

В Крыму не зарегистрировано новых случаев коронавируса

За 17 июня на территории Республики Крым не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
КИА вчера в 02:57
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 17 июня в 03:13
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус рассказала о своих вредных привычках и первом поцелуе

Популярная актриса Кристина Асмус любит общаться со своими поклонниками, отвечая на интересующие их вопросы.
Bimru.ru вчера в 01:15
Экономика

Россия намерена разорвать налоговое соглашение с Кипром

Власти России и Кипра все еще не пришли к консенсусу касательно изменения налогового соглашения.
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Общество

Запрет на работу турбаз в Республике Алтай продлили до 2 июля

Изменения касаются продления запрета на работу туристических объектов до 2 июля включительно.
ТАСС 02:06
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Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — комиссия составляет один процент от любой суммы, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 02:57
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Шоу-бизнес

Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес

Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес.
Paparazzi.ru 17 июня в 02:30
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Кино

Кристен Стюарт снимется в роли принцессы Дианы

Актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в фильме «Спенсер», которую снимет режиссер из Чили Пабло Ларраин, автор кинолент «Эма: Танец страсти» и «Джеки».
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Автоэксперт дал прогноз по ценам на автомобили после пандемии

Автоэксперт дал прогноз по ценам на автомобили после пандемии.
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Общество

В центре Москвы закрылись более 100 магазинов и кафе

Больше всего магазинов и ресторанов прекратило работу на Садовом кольце и на Арбате. Однако за это время были открыты и 39 новых заведений.
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Политика

Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
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Шоу-бизнес

Домогаров объяснил свой пост в поддержку Ефремова

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Утяшева показала платье, в котором пришла на первое свидание с Волей

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Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился от коронавируса

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Экс-замначальника алтайской полиции получил срок за мошенничество

Бывший заместитель начальника ГУ МВД по Алтайскому краю Павел Татарников получил срок за мошенничество в особо крупном размере, пишет "Толк" со ссылкой на Октябрьский районный суд.
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