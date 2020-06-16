Коронавирус
РИА НовостиВ Саратовской области разрешили прогулки в парках и скверах
Правительство Саратовской области сняло с 22 июня запрет на прогулки в парках и скверах и продлило остальные ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции до 30 июня, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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Чиновники разрешают жителям области гулять в парках и скверах. Другие ограничения продлили
Версия-Саратоввчера в 11:22
Режим самоизоляции саратовцев продлен до 30 июня, пляжи и фитнес – под запретом
Взгляд-инфовчера в 12:13
В Саратовской области поход на голосование внесли в список уважительных причин для нарушения самоизоляции
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Известно, что в Миассе зафиксировано несколько очагов заболеваемости: отделение полиции, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей и автозавод "Урал".
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С 19 июня изменится расчет больничных и пособий
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В Екатеринбургской епархии прокомментировали конфликт в монастыре
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В Челябинской области умерли пять пациентов с COVID-19
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WSJ: уличные акции протеста в США не привели к всплеску коронавируса
Уличные протесты в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских не привели к всплеску случаев заболевания коронавирусом, пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.
Znak.com вчера в 21:20
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Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
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Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 116 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 19 июня выявлено 116 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:54
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На Кубани отменяют карантин для гостиниц и отелей с 21 июня
С 21 июня все гостиницы, отели и другие заведения, размещающие людей, смогут начать полноценную работу вне зависимости от объема номерного фонда.
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Напомним, 24 июня в воздушном парадном строю над Екатеринбургом пролетят 23 самолета и вертолета: сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24 и другие.
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Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
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В Крыму не зарегистрировано новых случаев коронавируса
За 17 июня на территории Республики Крым не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
КИА вчера в 02:57
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Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 17 июня в 03:13
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Популярная актриса Кристина Асмус любит общаться со своими поклонниками, отвечая на интересующие их вопросы.
Bimru.ru вчера в 01:15
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Россия намерена разорвать налоговое соглашение с Кипром
Власти России и Кипра все еще не пришли к консенсусу касательно изменения налогового соглашения.
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Изменения касаются продления запрета на работу туристических объектов до 2 июля включительно.
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Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
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Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — комиссия составляет один процент от любой суммы, сообщили РИА Новости в банке.
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Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес.
Paparazzi.ru 17 июня в 02:30
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Кристен Стюарт снимется в роли принцессы Дианы
Актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в фильме «Спенсер», которую снимет режиссер из Чили Пабло Ларраин, автор кинолент «Эма: Танец страсти» и «Джеки».
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Авто
Автоэксперт дал прогноз по ценам на автомобили после пандемии
Автоэксперт дал прогноз по ценам на автомобили после пандемии.
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Общество
В центре Москвы закрылись более 100 магазинов и кафе
Больше всего магазинов и ресторанов прекратило работу на Садовом кольце и на Арбате. Однако за это время были открыты и 39 новых заведений.
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Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
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Шоу-бизнес
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Бывший заместитель начальника ГУ МВД по Алтайскому краю Павел Татарников получил срок за мошенничество в особо крупном размере, пишет "Толк" со ссылкой на Октябрьский районный суд.
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