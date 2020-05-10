Коронавирус
Репортер64В Саратовской области режим самоизоляции продлен до 31 мая
Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин проинформировал, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора режим самоизоляции продлевается до 31 мая. Соответствующее постановление подписано сегодня.
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Режим самоизоляции продолжается: саратовцам снова придется получать пропуска
КП - Саратоввчера в 10:48
Правительство опубликовало постановление о продлении в Саратовской области ограничительных мер
Четвертая Властьвчера в 12:23
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Политика
В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса
Срок действия режима чрезвычайного положения, который ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом, истек в 00.00 11 мая (21.00 мск 10 мая), передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 14:02
Армия и оружие
Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений
Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
Политика
Климкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы
9 мая российский посол в США Анатолий Антонов назвал неприемлемой информационную кампанию, развязанную против России с целью принизить роль СССР в победе над фашизмом.
Известия 01:47
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
В Петербурге с 12 мая вводят масочный режим
«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении.
RT на русском 09 мая в 18:07
Общество
Любовь Соболь и Ксения Собчак провели дебаты. Главное
Журналистка Ксения Собчак и юристка Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь сегодня провели дебаты в эфире «Эха Москвы».
Афиша Daily вчера в 13:14
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми
Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru 09 мая в 09:00
Общество
В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции
По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги.
Evo-rus.com 09 мая в 10:33
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
До выходных регионы европейской части страны будут во власти холодных воздушных масс, температура сохранится ниже нормы на 4-5 градусов.
BFM.ru 02:07
Футбол
Сезон в АПЛ может возобновиться 12 июня
Возобновление АПЛ запланировано на 12 или 13 июня, команды приступят к тренировкам с 18 мая. На 16 мая намечен рестарт чемпионата Германии.
Спорт-Экспресс 00:12
Наука
Создана новая полная 3D-карта мозга мыши
Разработана новая полная 3D-карта мозга мыши.
Evo-rus.com 02:01
Авто
АвтоВАЗ вновь поднимет цены на автомобили Lada
По данным издания, новые прайс-листы и письмо, в котором говорится об изменениях розничных цен автомобилей LADA, уже разосланы всем дилерским центрам.
Автоновости дня 09 мая в 03:35
Общество
Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
Шоу-бизнес
Дочь певицы Юлии Началовой стала копией матери
Дочка скончавшейся около полутора лет назад певицы Юлии Началовой пошла по стопам матери.
Newia.ru вчера в 09:57
Шоу-бизнес
Анна Семенович шокировала поклонников тремя подбородками
Снимком звезда поделилась в своем Instagram. На фото Семенович запечатлена с пухлыми щеками и тройным подбородком.
НТВ 02:26
Происшествия
По факту пожара в хосписе в Красногорске возбуждено уголовное дело
По факту гибели девяти человек в результате пожара на территории частного хосписа в подмосковном Красногорске возбуждено уголовное дело.
Вести.Ru 02:39
Шоу-бизнес
Милла Йовович в День Победы опубликовала фото своей русской бабушки
Голливудская актриса Милла Йовович поделилась с подписчиками фотографиями своих бабушек и дедушек, которые прошли Великую Отечественную войну.
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Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM вчера в 01:45
Футбол
Василий Уткин: наш футбол имеет шанс больше не быть киселём
Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале поддержал потенциальное возобновление первенства Российской Премьер-Лиги.
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На Кубани продлили карантин из-за коронавируса
На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 08:20
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Новый случай заражения коронавирусом выявили в китайском Ухане
Напомним, всего с начала пандемии в Хубэе выявили 68 129 случаев коронавирус, 63 616 пациентов выздоровели, 4 512 умерли.
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Квартиру дочери Валентина Юмашева обокрали в центре Москвы
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Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года
Опубликованная на сайте Reddit карта мира 1922 года удивила пользователей произошедшими с тех пор изменениями.
РИА Новости вчера в 14:44
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В Алтайском крае выявили 28 новых случаев коронавируса
В Алтайском крае 10 мая зарегистрировали 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтапресс вчера в 02:01
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Путин объяснил, какой видит национальную идею России
По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
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В Саратовской области с начала эпидемии выздоровели 239 человек
Выздоровело с начала эпидемии 239 человек, за последние 24 часа — пять пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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Полузащитник «Вольфсбурга» получил несколько переломов на тренировке
Как сообщает пресс-служба «волков», 26-летний полузащитник травмировал лицевую кость во время контрольного поединка, у игрока выявлены несколько переломов.
Евро-футбол.ру 02:24