Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин проинформировал, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора режим самоизоляции продлевается до 31 мая. Соответствующее постановление подписано сегодня.

В Саратовской области режим самоизоляции продлен до 31 мая

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