Коронавирус
ТАССВ Саратовской области с 11 июня отменяется пропускной режим
Власти Саратовской области отменили требование иметь пропуска при движении по региону. При этом до 21 июня сохраняется масочный режим, сообщил журналистам в понедельник региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.
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В Саратовской области отменен пропускной режим, открываются кладбища, бани, церкви
Репортер64вчера в 12:09
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