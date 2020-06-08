Коронавирус

ТАССТАССВ Саратовской области с 11 июня отменяется пропускной режим

Власти Саратовской области отменили требование иметь пропуска при движении по региону. При этом до 21 июня сохраняется масочный режим, сообщил журналистам в понедельник региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.
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В Саратовской области отменяют пропуска, открывают храмы, кладбища и стоматологии, но продлевают режим самоизоляции

Версия-Саратоввчера в 12:18

В Саратовской области отменят пропускной режим с 11 июня

РИА Новостивчера в 13:39

Документ: В Саратовской области отменили пропускной режим, самоизоляция для всех и масочный режим продлятся минимум до 21 июня

FreeNews-Volgaвчера в 14:18

Самоизоляция в Саратовской области продолжается

Saratovnewsвчера в 15:05

В Саратовской области отменяют пропуска, открывают кладбища и бани

Четвертая Властьвчера в 12:12

В Саратовской области отменен пропускной режим, открываются кладбища, бани, церкви

Репортер64вчера в 12:09

В Саратовской области открывают кладбища и сауны

Регион 64вчера в 12:36
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Происшествия

Актер Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП в центре Москвы

Комсомольская правда вчера в 17:28
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Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia вчера в 04:27
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Авто

Компания Subaru представила тизер нового Crosstrek

Автопроизводитель опубликовал первый тизер нового Crosstrek перед его дебютом 9 июня.
Тарантас Ньюс 06 июня в 07:14
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Общество

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:54
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Общество

Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru вчера в 11:55
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Общество

МЧС России предложило увеличить территории пляжей в регионах

Москва, 9 июня 2020, 07:19 — REGNUM Увеличить территории пляжей и зон купания в регионах России в связи с необходимостью соблюдения социальной дистанции предложили в МЧС РФ, сообщает 9 июня пресс-служба ведомства.
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Футбол

Юрист Черчесова рассказал о шансах тренера возглавить «Спартак»

Юрист главного тренера сборной России Станислава Черчесова Алан Агузаров отметил, что специалист осознанно оставляет без внимания слухи о возможном переходе в "Спартак".
ProstoProSport 00:25
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TSMC на собрании акционеров обсудит ситуацию с Huawei и заводами в США

Получается, что с одной стороны компания может потерять Huawei в качестве клиента, но с другой — строительством завода в США попытается обезопасить себя от возможных новых санкций.
3DNews вчера в 09:13
Происшествия

Агрессивный медведь забрался во двор дома в Усть-Илимском районе

АиФ Иркутск 00:04
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Общество

Русский врач в США сообщил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка

Проводя параллели между сегодняшним днем и началом марта этого года, можно увидеть ощутимые отличия: "красная зона" почти пуста, никто из медработников давно не заражался.
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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
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Политика

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

Известия вчера в 13:29
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Происшествия

Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
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Общество

Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов.
Известия вчера в 21:01
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Общество

В ВОЗ напомнили о сохранении угрозы после снятия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене с 9 июня режима самоизоляции и системы электронных пропусков — москвичи смогут свободно выходить на улицы, в том числе и пожилые люди.
РБК вчера в 15:35
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Экономика

Суд завершил процедуру банкротства экс-депутата Митрофанова

Арбитражный суд Москвы 1 июня завершил процедуру банкротства бывшего депутата Госдумы Алексея Митрофанова и освободил его от дальнейшего исполнения требований кредиторов.
Интерфакс вчера в 06:50
Общество

Алтайское УФАС возбудило дело на закупщиков молока

Владельцы личных подсобных хозяйств в Алтайском крае пожаловались на снижение закупочных цен на сырое молоко.
Алтайская правда вчера в 23:55
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Космос

После исправления ошибки крот InSight снова работает

InSight Lander - это роботизированная посадочная платформа, которую НАСА отправило на Марс, чтобы узнать больше о внутренней части Красной планеты.
AstroNews.ru вчера в 09:12
Экономика

Индексацию пенсий предложили вернуть работающим пенсионерам

В Госдуму РФ внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.
Weacom.ru вчера в 04:35
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Общество

В Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя

РБК вчера в 23:33
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Авто

Жизнь автомобилистов изменится с 1 июля

Новые правила автотюнинга вступят в силу 1 июля. Владельцы обновленных транспортных средств не смогут пройти дистанционную экспертизу.
Экономика сегодня вчера в 02:51
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Путешествия

Отдых в России может подорожать почти на треть

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что из-за последствий пандемии коронавируса туристическая отрасль страны восстановится не ранее 2022 года, а цены на отдых могут возрасти примерно на 30%, передает газета "Известия".
Газета.Ru вчера в 22:51
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Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском вчера в 10:35
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Здоровье

Губернатор Алтайского края предупредил об «обнулении» послаблений

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что может помешать поэтапному и постепенному возвращению региона к обычной жизни.
Байкал24 вчера в 12:57
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Общество

Петербург вслед за Москвой анонсировал снятие ограничений

Власти Санкт-Петербурга анонсировали поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусном.
Lenta.ru вчера в 21:23
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Происшествия

Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ 07 июня в 18:31
Кино

Киану Ривз остался доволен сценарием новой «Матрицы»

Актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс отметили похвалой сценарий продолжения трилогии режиссеров Вачовски «Матрица».
АБН вчера в 13:01
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Игры

Игрок в Eve Online заработал около $60 тысяч за один рейд на цитадели

CyberSport.ru 06 июня в 14:14
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Игры

Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня

Коммерсантъ вчера в 18:04
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Армия и оружие

Эксперт назвал причину быстрого отступления армии Хафтара в Ливии

Ещё несколько недель назад город находился под полным контролем Ливийской национальной армии, но теперь силы маршала Хафтара сталкиваются с наступлением противника и едва сдерживают натиск.
Военное обозрение вчера в 23:59
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