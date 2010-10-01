В Саратовской области рост тарифов ЖКХ не превысит 4%. В среднем в регионах тарифы на воду, газ и электричество не вырастут выше установленного "порога". С июля работы по обслуживанию приборов в жилых домах будут проводиться энергетической компанией за их счет.

В Саратовской области с 1 июля подорожают тарифы на услуги ЖКХ

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