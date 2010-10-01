Экономика

АиФ СаратовАиФ СаратовВ Саратовской области с 1 июля подорожают тарифы на услуги ЖКХ

2 фото
В Саратовской области рост тарифов ЖКХ не превысит 4%. В среднем в регионах тарифы на воду, газ и электричество не вырастут выше установленного "порога". С июля работы по обслуживанию приборов в жилых домах будут проводиться энергетической компанией за их счет.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Услуги ЖКХ в Тамбовской области подорожают

448 вёрст08:12

Услуги ЖКХ подорожали в Новосибирской области

АиФ Новосибирск02:44

На сколько в Смоленской области подорожают услуги ЖКХ

Smolnarod.ru02:25

В Саратовской области с 1 июля подорожают тарифы на услуги ЖКХ

АиФ Саратоввчера в 06:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 19:38, Ашберн
Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 13:58
964
Спорт

Состоялся релиз гоночной игры Trackmania

Стартовый доступ Trackmania предложит игрокам бесплатный доступ к 25 трекам из официальной кампании и пользовательским трекам для игры в Аркадном режиме.
Srnsk 11:24
4
Общество

Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными

Интерфакс 18:27
6
Общество

Поправки поддержали 78,04% избирателей после обработки 95% протоколов

За принятие поправок к Конституции России проголосовали 78,04% избирателей.
RT на русском 18:52
7,7K
Кино

Гран-при кинофестиваля «Зеркало» получил индийский фильм «Назир»

Коммерсантъ вчера в 18:31
Общество

Полиция и Росгвардия стягивают силы к Пушкинской площади

Полиция и Росгвардия стягивают силы к Пушкинской площади.
Эхо Москвы 10:34
11
Происшествия

Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Интерфакс вчера в 06:10
914
Политика

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
40
Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
13
Спорт

Карпов объяснил малое количество темнокожих шахматистов

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил, почему в мире малое количество темнокожих шахматистов.
Lenta.ru 14:00
Политика

Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа.
РИА Новости 19:06
Общество

В Москве за сутки скончались 39 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 39 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 17:12
1K
Гаджеты

Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
Evo-rus.com вчера в 09:39
38
Шоу-бизнес

Скончался актер Виктор Проскурин

Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда.
Интерфакс 09:25
129
Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
323
Общество

Закон об индексации пенсий пенсионерам-опекунам вступил в силу

Закон об индексации пенсий пенсионерам-опекунам вступил в силу 1 июля.
Агентство Москва вчера в 17:00
24
Политика

Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Известия 11:38
87
Футбол

Лионель Месси забил 700-й мяч в профессиональной карьере

BetOn 02:01
Общество

Большинство избирателей НАО не поддержали поправки в Конституцию

Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок, следует из данных ЦИК после обработки более 96% протоколов.
Коммерсантъ 19:01
Происшествия

В Татарстане жена оправдала подозреваемого в изнасиловании дочери мужа

Жена жителя Татарстана Сергея Кукушкина, подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери и оправданного судом, сообщила, что он случайно травмировал ребенка, передает RT.
РБК вчера в 01:48
53
Авто

Focus (Германия): российское культовое авто изгоняют из Европы, последняя надежда — Путин? (Focus)

ИноСМИ 17:57
307
Армия и оружие

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла удары по Йемену

Боевая авиация возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесла массированные удары по ряду провинций Йемена.
Известия 19:20
Кино

Рэй Фишер отказался от слов поддержки «Лиги справедливости» Уидона

Рэй Фишер, исполнивший в «Лиге справедливости» партию Киборга, отказался от своих слов поддержки версии фильма Джосса Уидона.
Игромания.ру вчера в 08:01
Технологии

Инсайдер: Resident Evil Village будет немного похожа на Dark Souls и длиннее Resident Evil 7

3DNews 01:41
1
Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 10:52
7K
Космос

Скончался один из научруков телескопа «Спектр-РГ» Павлинский

Заместитель директора Института космических исследований РАН, заместитель научного руководителя астрофизической космической обсерватории «Спектр-РГ» Михаил Павлинский скончался в возрасте 60 лет.
Известия 18:45
Общество

ЦИК подвел итоги голосования в нескольких российских регионах

Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в нескольких регионах России.
ФедералПресс 11:08
Культура

Фемактивистка nixelpixel о The Last of Us Part II: «Я не нашла в игре чрезмерного уклона в сторону феминистских идей»

Блогер, иллюстратор и феминистка Вераника Водвуд, более известная как nixelpixel, оценила поведение женских персонажей в игре The Last of Us Part II.
CyberSport.ru вчера в 12:50
4
Футбол

Карпин заявил, что частично удовлетворён результатом матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничейный исход матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
RT на русском 16:05
Здоровье

ВОЗ оценила опасность для людей обнаруженного в Китае свиного гриппа

Ранее представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что доклад ученых о том, что новый штамм свиного гриппа (G4) может вызвать пандемию, неубедителен.
Lenta.ru 12:45
11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное