Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Индексацию цен проводят по распоряжению правительства, в среднем по стране она составит около четырех процентов. В каждом регионе установили свой максимально допустимый индекс.
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Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля

ТАССвчера в 17:11

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

РИА Новости10:52

Больше всего тарифы на услуги ЖКХ подорожают в Кабардино-Балкарии

Газета.Ru06:47

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ

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Тарифы на ЖКХ с 1 июля вырастут в среднем на 4%

Коммерсантъ01:07

Тарифы на услуги ЖКХ в Тверской области останутся почти без изменений

Московский Комсомолец12:08

В Чеченской Республике тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 6,5%

Телекомпания Грозный29 июня в 05:00
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В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

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На участке в Москве аннулировали результаты из-за возможного вброса

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Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Интерфакс вчера в 06:10
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Футбол

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«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
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На старте консоли будет доступна Missile Command: Recharged, а также подписка Atari Vault, в которую входят свыше 100 классических тайтлов компании.
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Общество

Более 69% протоколов на голосовании по Конституции обработали в Москве

В Москве обработали более 69% протоколов на очном голосовании по поправкам в Конституции.
ТВ Центр 17:38
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Общество

В Свердловской области явка на голосование составила 49%

В Свердловской области подходит к концу голосование по поправкам к Конституции РФ, явка на мероприятии составила 49,16% по состоянию на 19:00.
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В трех российских регионах за поправки в Конституцию проголосовали более 90 % жителей

По информации ЦИК, в трех регионах России за поправки в главный документ страны проголосовали более 90 % избирателей.
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На орбиту могут вывести шесть спутников «Гонец-М» до конца года

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Игры

В июне PS Plus откроет доступ к NBA 2K20 и Rise of the Tomb Raider

Faktom 29 июня в 11:03
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Экономика

В ФРС США оценили риски второй волны пандемии коронавируса

В Комитете по открытым рынкам ФРС США обсудили необходимость использования механизмов ограничения доходности в случае второй волны коронавируса.
Московский Комсомолец 18:52
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Карпов объяснил малое количество темнокожих шахматистов

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил, почему в мире малое количество темнокожих шахматистов.
Lenta.ru 14:00
Общество

ГП потребовала удалить обращение схиигумена о поправках в Конституцию

Генеральная прокуратура России потребовала удалить с видеохостинга YouTube видеообращение схиигумена Сергия (Николая Романова), в котором он призывал не участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 19:41
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Общество

Большинство избирателей НАО не поддержали поправки в Конституцию

Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок, следует из данных ЦИК после обработки более 96% протоколов.
Коммерсантъ 19:01
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Рэпер Моргенштерн стал долларовым миллионером

За продажу мерча рэпер получает 500 тысяч рублей, за скачивание треков – 4 миллиона рублей, а за интеграцию рекламы в клип – 5 миллионов рублей; Фото с аккаунта @morgen_shtern в Instagram В YouTube-шоу «Че Каво» популярный рэпер Моргенштерн рассказал, что пандемия никак не повлияла на его уровень доходов.
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На Красной площади задержали активистов

В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
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Армия и оружие

Боевики ПНС под командованием турецких военнослужащих атаковали Сирт

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Культура

Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
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Армия и оружие

Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США

Журналисты пишут, что большинство кораблей в американских военно-морских силах построены в Соединенных Штатах, однако есть и суда, которые были созданы на зарубежных верфях.
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Происшествия

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РИА Новости 19:39
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Экономика

Объём ипотеки в России вырос на 3% в мае

В мае 2020 года объём ипотечных кредитов вырос на 3% по отношению к аналогичному периоду 2019-го.
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Политика

Власти США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти США ужесточили ограничения для экспорта в Россию. Они коснутся даже компьютеров, полупроводников и подшипников.
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ВОЗ: В мире разрабатывается 141 вакцина от COVID-19

Гендиректор ВОЗ сообщил, что в мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса.
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Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в Киноакадемию США

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Более 24% забайкальцев проголосовали против поправок к Конституции

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Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
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Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
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