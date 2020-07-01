Общество
РИА НовостиВ России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Индексацию цен проводят по распоряжению правительства, в среднем по стране она составит около четырех процентов. В каждом регионе установили свой максимально допустимый индекс.
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Футбол
«Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон
Лондонский футбольный клуб «Челси» презентовал домашнюю форму на сезон-2020/2021. Фото опубликованы на сайте английского клуба.
RT на русском 05:59
Происшествия
Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Интерфакс вчера в 06:10
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 15:16
Гаджеты
Консоль Atari VCS станет доступна осенью
На старте консоли будет доступна Missile Command: Recharged, а также подписка Atari Vault, в которую входят свыше 100 классических тайтлов компании.
Srnsk 17:50
Общество
Более 69% протоколов на голосовании по Конституции обработали в Москве
В Москве обработали более 69% протоколов на очном голосовании по поправкам в Конституции.
ТВ Центр 17:38
Общество
В Свердловской области явка на голосование составила 49%
В Свердловской области подходит к концу голосование по поправкам к Конституции РФ, явка на мероприятии составила 49,16% по состоянию на 19:00.
Екатеринбург в эфире 11:44
Политика
В трех российских регионах за поправки в Конституцию проголосовали более 90 % жителей
По информации ЦИК, в трех регионах России за поправки в главный документ страны проголосовали более 90 % избирателей.
Невские Новости 19:39
Космос
На орбиту могут вывести шесть спутников «Гонец-М» до конца года
Коммерсантъ 28 июня в 22:38
Игры
В июне PS Plus откроет доступ к NBA 2K20 и Rise of the Tomb Raider
Faktom 29 июня в 11:03
Экономика
В ФРС США оценили риски второй волны пандемии коронавируса
В Комитете по открытым рынкам ФРС США обсудили необходимость использования механизмов ограничения доходности в случае второй волны коронавируса.
Московский Комсомолец 18:52
Спорт
Карпов объяснил малое количество темнокожих шахматистов
Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил, почему в мире малое количество темнокожих шахматистов.
Lenta.ru 14:00
Общество
ГП потребовала удалить обращение схиигумена о поправках в Конституцию
Генеральная прокуратура России потребовала удалить с видеохостинга YouTube видеообращение схиигумена Сергия (Николая Романова), в котором он призывал не участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 19:41
Общество
Большинство избирателей НАО не поддержали поправки в Конституцию
Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок, следует из данных ЦИК после обработки более 96% протоколов.
Коммерсантъ 19:01
Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн стал долларовым миллионером
За продажу мерча рэпер получает 500 тысяч рублей, за скачивание треков – 4 миллиона рублей, а за интеграцию рекламы в клип – 5 миллионов рублей; Фото с аккаунта @morgen_shtern в Instagram В YouTube-шоу «Че Каво» популярный рэпер Моргенштерн рассказал, что пандемия никак не повлияла на его уровень доходов.
ВладТайм 15:47
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Культура
Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru 04:34
Армия и оружие
Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США
Журналисты пишут, что большинство кораблей в американских военно-морских силах построены в Соединенных Штатах, однако есть и суда, которые были созданы на зарубежных верфях.
Военное дело вчера в 04:15
Происшествия
В Красногорске прооперировали девочку, на голову которой упала бутылка
РИА Новости 19:39
Экономика
Объём ипотеки в России вырос на 3% в мае
В мае 2020 года объём ипотечных кредитов вырос на 3% по отношению к аналогичному периоду 2019-го.
RT на русском 08:07
Политика
Власти США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Власти США ужесточили ограничения для экспорта в Россию. Они коснутся даже компьютеров, полупроводников и подшипников.
Городской ревизор вчера в 09:42
Общество
ВОЗ: В мире разрабатывается 141 вакцина от COVID-19
Гендиректор ВОЗ сообщил, что в мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса.
Российская газета 19:46
Культура
Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в Киноакадемию США
Более 800 деятелей кино пригласили вступить в Киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ вчера в 21:30
Политика
Более 24% забайкальцев проголосовали против поправок к Конституции
Московский Комсомолец Чита 19:13
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 13:58
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Шоу-бизнес
Принц Уильям упрашивал Гарри не жениться на Меган Маркл
Семья принца заметила, что Маркл не вписывается в королевскую семью, ведь у нее совсем иное прошлое.
Слово и Дело 12:26
Футбол
Гвардиола прокомментировал переход Сане в «Баварию»
Есть маленькие нюансы, но, похоже, Сане переходит в «Баварию». Мы желаем ему всего хорошего и благодарим за годы, проведенные вместе.
Все про Спорт ру 14:40