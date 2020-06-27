В России с 1 июля 2020 года подорожают жилищно-коммунальные услуги. Как сообщает "Российская газета", в зависимости от региона страны повышение платы может подняться от 2,4% до 6,5%. Также в регионах вводят налог для самозанятых.

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В Саратовской области с 1 июля подорожают тарифы на услуги ЖКХ

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