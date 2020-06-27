Общество
АиФ СаратовВ Саратовской области с 1 июля подорожают тарифы на услуги ЖКХ
В России с 1 июля 2020 года подорожают жилищно-коммунальные услуги. Как сообщает "Российская газета", в зависимости от региона страны повышение платы может подняться от 2,4% до 6,5%. Также в регионах вводят налог для самозанятых.
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Политика
В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах
Члены комиссии могут отказать в регистрации кандидату, если в период сбора подписей со стороны претендента или членов его инициативной группы зафиксированы факты нарушения избирательного законодательства.
РИА Новости 10:46
Политика
В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона
На сайте конгресса США опубликован текст поправки к проекту закона о финансировании национальной обороны на 2021 год, в котром сенатором-республиканцем Джоном Тьюном предлогается выкупить у Турции российские ЗРК С-400.
Военное дело вчера в 23:09
Политика
Глава МИД Белоруссии назвал поставки нефти из США долгосрочными
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что поставка американской нефти танкерами для нефтеперерабатывающих заводов республики является не одноразовой акцией, а долгосрочной программой.
RT на русском 10:58
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала своего 18-летнего сына-именинника
Известный продюсер Яна Рудковская воспитывает троих детей. 28 июня у ее сына Николая был день рождения.
Летидор вчера в 07:00
Происшествия
СК возбудил дело после исчезновения 16-летней девочки в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней девочки в Саратовской области, ее разыскивают с 26 июня.
ТАСС 11:56
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Политика
Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату
Tverigrad.ru вчера в 09:20
Происшествия
Суд признал экс-бухгалтера «Седьмой студии» виновной в хищениях
Мещанский суд Москвы во вторник вынес обвинительный приговор бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова Нине Масляевой по делу о хищении бюджетных средств, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 07:40
Футбол
Оштрафованный Сердар Азмун попал на видео из ресторана
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун, перешедший в питерский клуб из казанского «Рубина» в прошлом году, был оштрафован за нарушение социальной дистанции руководством клуба.
Казанские ведомости 09:40
Политика
CNN узнал о манере общения Трампа с Путиным и другими лидерами
Президент США Дональд Трамп нередко проявлял некомпетентность в разговорах с иностранными лидерами, а его манера вести беседу в ряде случаев была оскорбительной для собеседников, утверждает телекомпания CNN со ссылкой на источники в Белом доме и разведывательных кругах США, осведомленных о содержании разговоров.
РБК 01:58
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Армия и оружие
Обновленный крейсер «Адмирал Нахимов» передадут ВМФ РФ в 2022 году
Как сообщил РИА «Новости» глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» будет передан Военно-морскому флоту России в 2022 году.
Военное дело 07:42
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
РИА Новости 06:58
Общество
Минкомсвязь сообщила об удалении личных данных для цифровых пропусков
Позднее заммэра Москвы Алексей Немерюк сообщил, что персональные данные жителей Москвы, полученные приложением по выдаче электронных пропусков, власти удалят публично.
РБК 11:19
Политика
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
Кино
Умер актер Карл Райнер из трилогии о друзьях Оушена
Актер Карл Райнер, известный по роли Сола Блума в трилогии о друзьях Оушена, скончался в США в возрасте 98 лет.
Известия 10:21
Футбол
Соболев выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч РПЛ с ЦСКА
RT на русском 12:36
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 11:41
Гаджеты
Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C
Китайская компания Xiaomi анонсировала два новых смартфона начального уровня Redmi 9C и Redmi 9A.
ПРАЙМ 04:59
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Культура
«Забыть это невозможно». Интервью с главным героем фильма HBO о пытках геев в Чечне
30 июня HBO покажет фильм Welcome to Chechnya про преследования геев в Чечне — пожалуй, самом закрытом российском регионе.
Дождь 11:59
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки без макияжа
Советская и российская эстрадная певица Алла Борисовна Пугачева поделилась со своими подписчиками в социальной сети фотографией с отдыха за городом, на которой можно заметить отсутствие макияжа.
iReactor вчера в 10:40
Общество
Кинотеатры в Крыму возобновят работу не позднее 15 июля
Ранее вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что кинотеатры в России заработают с 15 июля.
ИА Крыминформ 03:54
Гаджеты
ASRock представила массивную видеокарту Radeon RX 5600 XT Challenger Pro OC с заводским разгоном
Компания ASRock пополнила ассортимент своих видеокарт новой трёхвентиляторной моделью Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC.
3DNews 07:36
Армия и оружие
Шойгу рассказал Путину о работе над вакциной от коронавируса
В конце июля будут завершены испытания новой вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу во время разговора с президентом страны Владимиром Путиным.
Газета.Ru 12:37
Общество
Постепенная замена электросчетчиков начнется в России с июля 2020
Согласно Федеральному закону №522 от 27 декабря 2018 года в России с 1 июля 2020 года заработают умные счетчики электроэнергии.
Интересная Россия вчера в 23:41