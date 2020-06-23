Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Саратовской области снимут режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

С 27 июня заработают пляжи и фитнес-центры с учетом ряда санитарных требований. А с 29 июня снимается режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

В Саратовской области пообещали «поэтапное снятие ограничений»

Регион 6412:45

О готовности открыться Роспотребнадзору сообщили 10 саратовских пляжей

СаратовБизнесКонсалтинг12:09

В Саратовской области отменили режим самоизоляции, открываются пляжи, фитнес-клубы

Саратов 2411:13

Радаев объявил об открытии пляжей и фитнес-центров в Саратовской области

Репортер6411:18

В Роспотребнадзоре рекомендовали мэру Саратова закупаться масками для школ и расставлять парты с учетом социальной дистанции

Версия-Саратов11:52

Ольга Кожанова: «Пляжи без разрешительных документов открыты не будут»

Взгляд-инфо11:33

Пожилых саратовцев выпускают из самоизоляции

FreeNews-Volga11:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 15:39, Ашберн
Армия и оружие

Российские средства ПВО сбили беспилотники террористов возле Хмеймима

Вести.Ru 15:17
1
Футбол

«Барселона» обыграет «Атлетик» в 31-м туре Примеры 23 июня

ODDS.ru 02:36
Политика

Владимир Путин обратился к россиянам

Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости 10:51
168
Общество

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в июле десяти тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
РИА Новости 15:24
1,7K
Общество

Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях

Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова.
RT на русском 12:59
2
Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
523
Футбол

«Атлетико» обыграл «Леванте» благодаря автоголу Бруно Гонсалеса

Мадридский "Атлетико" переиграл валенсийский "Леванте" в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Газета.Ru 15:25
Происшествия

Адвокат сообщил о намерении Ефремова больше не пить

РБК 15:35
17
Здоровье

При выписке из больниц поменяют схему назначения лекарств в России

Парламентарии отметили, что зачастую в стационаре пациентов лечат одними медикаментами, а при выписке назначают аналоги.
Цензуры.Нет 08:55
11
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Пятерых новорожденных под присмотром одной няни-иностранки обнаружили полицейские в квартире на северо-востоке Москвы.
Вести.Ru 09:13
503
Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
1,7K
Общество

Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 13:39
68
Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
1,6K
Шоу-бизнес

Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус

Харламов попросил прессу в этот «непростой период для всех» не беспокоить его, Кристину и всех близких супругов.
Kazanfirst.ru вчера в 12:49
940
Политика

Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости 12:42
2
Экономика

Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
REGNUM 05:55
52
Общество

«Миасский рабочий» едва не поссорил Финляндию и Швецию

Доля озер на всей территории Финляндии, кстати, составляет 10,2 %, в то же время как в Швеции – 8,7 %.
Миасский рабочий 13:38
Авто

«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке РФ

Эксперты сервиса avtocod.ru назвали несколько моделей на авторынке России, доставляющих мало проблем своим владельцам по технической части.
Тарантас Ньюс вчера в 03:05
57
Кино

Сиквел «Побега из курятника» выйдет на Netflix

Aardman Animation Studios рассказала, что полноценное производство сиквела «Побега из курятника» стартует в следующем году, причём выйдет он на Netflix.
Игромания.ру 07:48
Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
694
Армия и оружие

Украина: Россия попыталась помешать испытаниям ракеты «Нептун»

Военное дело 10:51
61
Космос

Китай запустил последний спутник для навигационной системы Beidou

Китай произвёл во вторник успешный запуск на орбиту спутника Beidou-3GEO3, 55-го по счёту в спутниковом созвездии Beidou, завершив создание глобальной навигационной системы.
3DNews 05:14
2
Политика

Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM 14:50
547
Кино

Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

ГЛАС.RU вчера в 08:36
102
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
2,4K
Здоровье

Владимир Путин предложил повторить выплаты на детей до 16 лет

Президент Владимир Путин обратился к россиянам в прямом эфире.
Информ Полис online 11:15
1
Политика

Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама причастен к государственной измене, сообщив, что за его предвыборной кампанией в 2016 году велась слежка.
Военное дело 04:34
79
Общество

Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости 10:19
472
Интернет

«Умный» дом ELARI теперь совместим с Google

На сегодняшний день экосистема «умного» дома ELARI включает в себя «умные» розетки, лампочки, роботов-пылесосов, камеры, а также датчики и контроллеры.
IT-World вчера в 16:01
Происшествия

Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»

РИА Новости 12:33
11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Васильевич Радаев
Российский политик
Российский политик. Губернатор Саратовской области с 5 апреля 2012. Председатель Саратовской областной думы с 12 декабря 2007 по 5 апреля 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное