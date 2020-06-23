С 27 июня заработают пляжи и фитнес-центры с учетом ряда санитарных требований. А с 29 июня снимается режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

В Саратовской области снимут режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

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