Коронавирус
РИА НовостиВ Саратовской области снимут режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
С 27 июня заработают пляжи и фитнес-центры с учетом ряда санитарных требований. А с 29 июня снимается режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.
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Политика
Владимир Путин обратился к россиянам
Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости 10:51
Общество
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в июле десяти тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
РИА Новости 15:24
Общество
Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях
Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова.
RT на русском 12:59
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Футбол
«Атлетико» обыграл «Леванте» благодаря автоголу Бруно Гонсалеса
Мадридский "Атлетико" переиграл валенсийский "Леванте" в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Газета.Ru 15:25
Здоровье
При выписке из больниц поменяют схему назначения лекарств в России
Парламентарии отметили, что зачастую в стационаре пациентов лечат одними медикаментами, а при выписке назначают аналоги.
Цензуры.Нет 08:55
Происшествия
В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей
Пятерых новорожденных под присмотром одной няни-иностранки обнаружили полицейские в квартире на северо-востоке Москвы.
Вести.Ru 09:13
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 13:39
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Шоу-бизнес
Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус
Харламов попросил прессу в этот «непростой период для всех» не беспокоить его, Кристину и всех близких супругов.
Kazanfirst.ru вчера в 12:49
Политика
Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости 12:42
Экономика
Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией
Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
REGNUM 05:55
Общество
«Миасский рабочий» едва не поссорил Финляндию и Швецию
Доля озер на всей территории Финляндии, кстати, составляет 10,2 %, в то же время как в Швеции – 8,7 %.
Миасский рабочий 13:38
Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке РФ
Эксперты сервиса avtocod.ru назвали несколько моделей на авторынке России, доставляющих мало проблем своим владельцам по технической части.
Тарантас Ньюс вчера в 03:05
Кино
Сиквел «Побега из курятника» выйдет на Netflix
Aardman Animation Studios рассказала, что полноценное производство сиквела «Побега из курятника» стартует в следующем году, причём выйдет он на Netflix.
Игромания.ру 07:48
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Космос
Китай запустил последний спутник для навигационной системы Beidou
Китай произвёл во вторник успешный запуск на орбиту спутника Beidou-3GEO3, 55-го по счёту в спутниковом созвездии Beidou, завершив создание глобальной навигационной системы.
3DNews 05:14
Политика
Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения
Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM 14:50
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
ГЛАС.RU вчера в 08:36
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36
Здоровье
Владимир Путин предложил повторить выплаты на детей до 16 лет
Президент Владимир Путин обратился к россиянам в прямом эфире.
Информ Полис online 11:15
Политика
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама причастен к государственной измене, сообщив, что за его предвыборной кампанией в 2016 году велась слежка.
Военное дело 04:34
Общество
Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости 10:19
Интернет
«Умный» дом ELARI теперь совместим с Google
На сегодняшний день экосистема «умного» дома ELARI включает в себя «умные» розетки, лампочки, роботов-пылесосов, камеры, а также датчики и контроллеры.
IT-World вчера в 16:01