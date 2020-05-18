Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе.

В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом

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