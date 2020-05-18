Общество
РИА НовостиВ Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом
Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе.
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В Саратовской области снова запретили прогулки и спорт на свежем воздухе
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