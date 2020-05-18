Общество
РИА НовостиВ Саратовской области вернули запрет на спорт и прогулки
Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе.
Читать в источнике
Оценить271
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 14:33, Ашберн
Происшествия
В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 14:05
Происшествия
В Костромской области нашли тело профессора из Москвы
Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
РИА Новости 11:46
Общество
Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от COVID-19
«Ведется интенсивная работа над вакцинами для иммунопрофилактики заболевания, через месяц планируется начать их клиническое исследование», — сказал Мурашко.
Lenta.ru 13:33
Здоровье
Названо условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни
Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19.
Газета.Ru 01:42
Происшествия
Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Одессе
Более часа ушло у украинских спасателей на поиски людей под завалами обрушившегося в понедельник старинного жилого дома в Одессе.
Вести.Ru 12:04
Происшествия
Александр Бастрыкин просит отдать судей под следствие
Александр Бастрыкин просит отдать судей под следствие 27 мая высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит ходатайства председателя СКР Александра Бастрыкина о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности сразу нескольких служителей Фемиды.
Коммерсантъ 13:00
Фигурное катание
Загитова показала подаренные на 18-летие букеты цветов
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала огромные букеты цветов, которые ей подарили на 18-летие.
Газета.Ru 06:31
Авто
В РФ начались продажи нового Volkswagen Polo
REGNUM 08:01
Политика
Путин пожелал здоровья муфтию Дагестана, заразившемуся коронавирусом
Президент России Владимир Путин пожелал набираться сил муфтию Дагестана Ахмаду Абдулаеву, заразившемуся коронавирусом.
ТАСС 07:56
Экономика
Центробанк прогнозирует дальнейший рост годовой инфляции в России
По оценке регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция в России по итогам 2020 года составит 3,8−4,8% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.
REGNUM 13:59
Общество
«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по транзитному трубопроводу «Сила Сибири-2» в Китай, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
Коммерсантъ 11:03
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru 06:01
Игры
Epic Games раздала игр на сумму больше ₽150 тысяч
Начиная с декабря 2018 года магазин Epic Games Store раздал 108 видеоигр на сумму $2 141 (примерно ₽157 тыс.).
CyberSport.ru 01:08
Общество
Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
Общество
В свердловской компании произошла крупная вспышка коронавируса
Свыше 100 сотрудников логистического партнера сети «Красное и белое» в Свердловской области заразились коронавирусом, это более половины из протестированных сотрудников данной компании, сообщил в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Rambler News Service 10:59
Общество
Главконтроль аннулировал штраф москвичке-инвалиду
Главконтроль столицы отменил штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции.
Газета.Ru 14:25
Общество
Воробьев сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ожидает, что на этой неделе пандемия коронавирусной инфекции в регионе пойдет на спад.
РИАМО 14:10
Здоровье
Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания
18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) 04:47
Происшествия
Под Казанью с наркотиками задержали мирового судью и сотрудника МЧС
Задержанные предъявили документы сотрудника МЧС и мирового судьи одного из районов Казани, утверждают источники "Реального времени".
Реальное время вчера в 10:19
Общество
Крым расторг договор с крупнейшим производителем черноморских устриц
Аквафермеры Азово-Черноморского бассейна ранее записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, предупредив о том, что выращивание мидий и устриц в Крыму может прекратиться из-за чрезмерных требований Росприроднадзора.
РБК 00:57
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер
Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия 08:49
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:27
Кино
Киновед рассказал, какое кино станет популярным после пандемии
После пандемии произойдет рост зрительского интереса к определенным киножанрам.
ИА Красная Весна 14:19
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Общество
Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ
Lenta.ru 12:49
Общество
В Ростовской области приостановлен процесс выхода из режима изоляции
В Ростовской области начавшая действовать программа по выходу из режима самоизоляции и снятию ограничений приостановлена из-за высоких темпов распространения коронавируса.
Российская газета 05:36
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель впервые с 9 апреля
Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 35 долларов за баррель впервые с 9 апреля, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 11:04
Политика
Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53
Здоровье
В Подмосковье выделено около 3,5 млрд рублей на доплаты медработникам
Власти Подмосковья выделили около 3,5 млрд рублей на доплаты медицинским работникам.
Известия 14:20