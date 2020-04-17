Общество
Регион 64В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим. Об этом 16 апреля на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса сообщил председатель правительства Александр Стрелюхин.
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Введение карантина в Ершове и пропускного режима в Саратове. Комментарий руководства региона
Общественное мнение04:49
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Общество
Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом
Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 07:30
Общество
Кремль признал проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса
Власти видят проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса в связи с COVID-19, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:48
Экономика
Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению
Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru 07:11
Происшествия
В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме
Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля
В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля.
Российская газета 07:30
Общество
У России еще все впереди: динамика распространения коронавируса на трех графиках
Второй график показывает количество зараженных за вычетом выздоровевших.
45.ru 07:36
Происшествия
Основателя Vee Security Литреева освободили из-под домашнего ареста
Ленинский районный суд Екатеринбурга освободил из-под домашнего ареста основателя специализирующейся на кибербезопасности компании Vee Security Александра Литреева, который обвиняется в приобретении и хранении наркотиков, передает корр. ТАСС со ссылкой на онлайн-трансляцию из зала суда.
ТАСС 07:00
Происшествия
Мэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре
РИА Новости 03:24
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Футбол
Скончался заразившийся коронавирусом экс-футболист сборной Англии
Бывший футболист "Лидса" и сборной Англии Норман Хантер, у которого был обнаружен коронавирус, умер в больнице, сообщается на официальном сайте клуба.
РИА Новости 06:20
Общество
Куйвашев: режим самоизоляции в Свердловской области ввели бессрочно
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что в последних редакциях указа о режиме повышенной готовности этот режим введен не до 20 апреля, а бессрочно.
Екатеринбург Онлайн вчера в 10:08
Общество
Переболевшие коронавирусом доноры плазмы в Москве получат выплаты
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала переболевших коронавирусом стать донорами плазмы крови в связи с испытанием нового метода борьбы с инфекцией.
RT на русском 04:10
Армия и оружие
Видит цель: «Былина» сможет атаковать противника без участия оператора
«Былина» без участия операторов в режиме реального времени может проанализировать обстановку, найти и классифицировать цели.
Известия 15 апреля в 17:01
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Республике Алтай
До сих пор Алтай оставался последним регионом Российской Федерации, где до сих пор не было выявлено случаев заболевания коронавирусом.
Вести Подмосковья вчера в 13:11
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Финансы
Курс рубля серьезно укрепился перед выходными
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам Центробанка на выходные и понедельник, уменьшилась по сравнению с показателем на пятницу на 95 копеек, составив 76,72 рубля.
Петрозаводск говорит 07:11
Политика
В Кремле приняли решение о переносе парада 9 Мая
В Кремле было принято решение о переноси парада Победы с 9 мая на более позднюю дату, пишет «РБК».
Моя Москва.онлайн 15 апреля в 14:53
Авто
Назван ТОП-7 ликвидных авто со вторички до 200 тысяч рублей
Выбираем автомобиль не старше 2000 года и с пробегом не больше 150 тыс. км. Daewoo Matiz Седьмое место эксперты отдали этому скромному и юркому автомобилю.
SpeedMe 03:27
Происшествия
Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Карелии
Петрозаводск, 17 апреля 2020, 09:59 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки, 16 апреля, выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:59
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации по лечению ОРВИ во время пандемии
Минздрав России опубликовал вторую версию Временных методических рекомендаций "Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19".
Российская газета 07:19
Общество
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус
В Москве у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища обнаружен коронавирус, сообщает Минобороны России.
RT на русском 05:11
Кино
Звезда «Чернобыля» Скарсгард сыграет в сериале по «Звездным войнам»
Стеллан Скарсгард, известный по одной из главных ролей в сериале «Чернобыль», снимется в спин-оффе «Звездных войн».
Культуромания 03:27
Общество
В Норвегии на перевале под ледником найдены редкие артефакты викингов
Растаявший ледник открыл сотни археологических редкостей времен римлян и викингов на одном из забытых горных перевалов Норвегии, 16 апреля сообщает HeritageDaily.
ИА Красная Весна вчера в 17:12
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные
В период с 20 по 30 апреля работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные листы, чтобы они могли придерживаться введенного в стране режима самоизоляции.
Lenta.ru 07:00
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам до 30 сентября не выселять должников из квартир
ЦБ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и кредитным кооперативам из-за ситуации в экономике приостановить процедуры выселения должников из помещений, по которым ранее было обращено взыскание.
ТАСС 06:35
Армия и оружие
Два патрульных катера типа «Раптор» спустили на воду в Петербурге
В Санкт-Петербурге в среду спустили на воду два патрульных катера проекта 03160 "Раптор".
Российская газета 15 апреля в 09:53
Происшествия
Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции
Протоколы россиян были аннулированы, штрафы им не назначат. Издание уточняет, что двое знакомых были задержаны в прошлую субботу, 11 апреля.
Lenta.ru 07:42