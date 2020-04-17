Саратов, 17 апреля 2020, 10:27 — REGNUM В ходе заседания оперативного штаба при правительстве Саратовской области принято окончательное решение о введении пропускного режима на территории региона с 20 апреля.

В Саратовской области пропускной режим начнет действовать с 20 апреля

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