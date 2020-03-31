с чего всё началось

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим. Пропуск для передвижения по территории региона гражданам должен выдать работодатель, чья деятельность не приостановлена в условиях ограничений.

Общество Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.

Общество В Минпросвещения допустили продление учебного года на лето Зависит, наверное, от нас тоже: насколько мы будем дисциплинированны, насколько мы будем соблюдать тот режим, который сегодня установлен, – поделился Сергей Кравцов Министр при этом рассказал, что российские власти делают всё, чтобы не допустить повторения ситуаций, как во многих европейских странах.

Общество Владелица Wildberries призывает закрыть продуктовые магазины Предпринимательница отметила, что условия в таких торговых точках не соответствуют требованиям нынешней ситуации и призвала их перейти на режим работы в качестве пунктов выдачи заказов.

Политика Трамп предупредил американцев о предстоящих трудных неделях На брифинге в Белом доме Дональд Трамп заявил о предстоящих двух трудных неделях для страны.

Общество Владимирцам с 1 апреля проиндексируют пенсии С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство.

Общество Lamborghini начнет производство масок Автоконцерн FCA в ближайшие недели собирается наладить производство медицинских масок в объеме не менее 1 млн в месяц.

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Армия и оружие ВСУ устроили миномётную атаку по окраинам Донецка Донецк, 31 марта 2020, 19:18 — REGNUM Миномётный обстрел окраин Донецка осуществила украинская сторона 31 марта, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Наука Влажный воздух может стать оружием против коронавируса Как сообщает МедиаПоток, относительная влажность воздуха от 40 до 60% приводит к тому, что передача коронавируса SARS-CoV-2 от больных к здоровым людям происходит намного реже, чем при прочих условиях.

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Политика Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии В письме, направленном тремя членами фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ в адрес руководства ЕС, звучит призыв заняться предполагаемой дезинформационной кампанией о COVID-19, проводимой Москвой, передает РИА Новости.

Политика Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли, следует из базы данных парламента.