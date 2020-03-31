Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим. Пропуск для передвижения по территории региона гражданам должен выдать работодатель, чья деятельность не приостановлена в условиях ограничений.
Читать в источнике
Комментировать390
с чего всё началось
Также в постановление №208-П
 "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" вносятся изменения.
Общественное мнение13:23

Подробнее о событии

В Саратовской области вводится пропускной режим

Коммерсантъ14:18

Саратовская область введет пропускную систему на период действия режима самоизоляции

ТАСС13:55

Выход из дома по спецпропускам: рассказываем, как это собираются делать в Москве

Версия-Саратов14:23

Опубликован документ о введении пропускного режима в Саратовской области

Четвертая Власть14:25

Опубликовано постановление облправительства о пропускной системе

Общественное мнение13:23

В Саратовской области из-за коронавируса ввели пропускную систему

Регион 6412:21

Коронавирус. На территории Саратовской области вводится пропускная система

Взгляд-инфо12:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 19:17, Ашберн
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском 11:25
Общество

В Минпросвещения допустили продление учебного года на лето

Зависит, наверное, от нас тоже: насколько мы будем дисциплинированны, насколько мы будем соблюдать тот режим, который сегодня установлен, – поделился Сергей Кравцов Министр при этом рассказал, что российские власти делают всё, чтобы не допустить повторения ситуаций, как во многих европейских странах.
Piter.tv 13:01
Общество

Владелица Wildberries призывает закрыть продуктовые магазины

Предпринимательница отметила, что условия в таких торговых точках не соответствуют требованиям нынешней ситуации и призвала их перейти на режим работы в качестве пунктов выдачи заказов.
Моллы.Ru 05:37
Шоу-бизнес

Игорь Николаев выложил видео из больничной палаты в Коммунарке

ТК Звезда 19:02
Общество

Московская мэрия выпустила приложение для отслеживания граждан во время карантина

Эхо Москвы 18:06
Наука

Ученые используют сою для производства мяса

V-kosmose.com 08:33
Общество

Госдума приняла закон о праве правительства вводить режим ЧС

Госдума приняла закон о расширении полномочий кабмина и праве правительства вводить режим ЧС.
RT на русском 04:30
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Кино

Дуэйн Джонсон подтвердил, что уже работает над сиквелом «Хоббса и Шоу»

Дуэйн Джонсон, американский актер, рестлер, музыкант и обладатель множества других талантов, сделал заявление относительно продолжения прошлогодней киноленты "Форсаж: Хоббс и Шоу".
Российская газета 03:50
Политика

Трамп предупредил американцев о предстоящих трудных неделях

На брифинге в Белом доме Дональд Трамп заявил о предстоящих двух трудных неделях для страны.
Российская газета 18:56
Происшествия

Мертвого мужчину обнаружили на улице в Холмске

Мертвого мужчину обнаружили сегодня утром, 1 апреля, на улице Победы в Холмске.
АСТВ 18:22
Общество

Владимирцам с 1 апреля проиндексируют пенсии

С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство.
Губерния-33 10:21
Общество

Lamborghini начнет производство масок

Автоконцерн FCA в ближайшие недели собирается наладить производство медицинских масок в объеме не менее 1 млн в месяц.
BFM.ru 15:49
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар 10:40
Армия и оружие

ВСУ устроили миномётную атаку по окраинам Донецка

Донецк, 31 марта 2020, 19:18 — REGNUM Миномётный обстрел окраин Донецка осуществила украинская сторона 31 марта, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
REGNUM 12:18
Наука

Влажный воздух может стать оружием против коронавируса

Как сообщает МедиаПоток, относительная влажность воздуха от 40 до 60% приводит к тому, что передача коронавируса SARS-CoV-2 от больных к здоровым людям происходит намного реже, чем при прочих условиях.
МедиаПоток 13:37
Политика

ВЦИОМ обновил рейтинг популярности поправок к Конституции РФ

Москва, 31 марта 2020, 13:05 — REGNUM Более половины российских граждан — 65% — указали на важность поправки к Конституции о снятии ограничений для занимавшего или занимающего должность президента РФ на участие в следующих выборах.
REGNUM 06:05
Шоу-бизнес

Себя без макияжа показала Наталья Бочкарева

На своей странице в Instagram Наталья Бочкарева разместила снимок, на котором запечатлена без макияжа.
Privet-Rostov.ru 05:49
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

В письме, направленном тремя членами фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ в адрес руководства ЕС, звучит призыв заняться предполагаемой дезинформационной кампанией о COVID-19, проводимой Москвой, передает РИА Новости.
Инфорос вчера в 07:46
Наука

В России нашли способ уничтожить коронавирус

Lenta.ru 19:12
Политика

Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон

Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли, следует из базы данных парламента.
РБК 03:23
Общество

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

В Москве скончались пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.
РИА Новости 16:43
Космос

Какой идеологический груз СССР отправил на Луну

Парламентская газета вчера в 17:37
Финансы

Рубль обвалился к доллару в марте почти на 15%

Рубль обвалился к доллару в марте на 14,7%, что является наибольшим падением с января 2015 года.
RT на русском 18:25
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru вчера в 01:54
Политика

Трамп отказался платить за безопасность принца Гарри и Меган Маркл

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о переезде в Лос-Анджелес британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл.
News.ru 29 марта в 17:28
Энергетика

Цена российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Известия 14:31
Экономика

Потери бизнеса из-за нерабочей недели оценили в триллион рублей

В случае полного соблюдения указа о нерабочей неделе российский бизнес может потерять около триллиона рублей.
Lenta.ru 17:47
Космос

К нашей планете летит комета Атлас

29.03.2020 Комета Атлас, обнаруженная совсем недавно, может сравняться по яркости с Венерой.
Портал Поиск 29 марта в 03:24
Армия и оружие

Sohu: тайну двигателей ТУ-160 Россия хранит серьезнее ядерных секретов

Советские и российские летчики установили на нем 46 мировых рекордов.
Недвижимость.RU 06:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное