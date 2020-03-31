Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим. Пропуск для передвижения по территории региона гражданам должен выдать работодатель, чья деятельность не приостановлена в условиях ограничений.
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с чего всё началось
Также в постановление №208-П
 "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" вносятся изменения.
Общественное мнение13:23

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В Саратовской области вводится пропускной режим

Коммерсантъ14:18

В Саратовской области из-за коронавируса ввели пропускную систему

Регион 6412:21

Опубликован документ о введении пропускного режима в Саратовской области

Четвертая Власть14:25

Выход из дома по спецпропускам: рассказываем, как это собираются делать в Москве

Версия-Саратов14:23

Опубликовано постановление облправительства о пропускной системе

Общественное мнение13:23

Саратовская область введет пропускную систему на период действия режима самоизоляции

ТАСС13:55

Коронавирус. На территории Саратовской области вводится пропускная система

Взгляд-инфо12:09
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 16:15, Ашберн
Общество

Госдума утвердила штрафы для граждан за нарушение карантина

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, согласно которому нарушение режима самоизоляции карается штрафом.
Metaratings 05:33
Общество

В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
ТАСС 29 марта в 13:43
Здоровье

Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ

Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).
Росбалт 07:55
Общество

В Ростовской области власти ввели режим самоизоляции

Голубев отметил, что это касается всех, независимо от возраста, сообщает пресс-служба областной администрации.
RuNews24.ru 01:55
Общество

У жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к коронавирусу

Странная аномалия выявлена в Ферраре, входящей в область Эмилию-Романью, вторую по числу заразившихся коронавирусом в Италии.
Российская газета 12:31
Политика

Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Капитал страны вчера в 12:28
Энергетика

Стоимость российской нефти упала до $13 за баррель

Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до 13 долларов за баррель, свидетельствуют данные агентства Argus Media.
РИА Новости 12:29
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Общество

В Самарской области вводится режим полной самоизоляции

Губернатор Самарской области заявил о том, что в ближайшие часы в регионе будет введен режим полной самоизоляции.
SM News 02:48
Здоровье

Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом

Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Московский Комсомолец 02:37
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсацию в связи с коронавирусом

В Москве окажут поддержку оставшимся безработным в связи с пандемией COVID-2019.
Москва. Северо-Запад 29 марта в 16:17
Армия и оружие

В Минске заявили, что российские военные примут участие в параде

RT на русском 10:02
Политика

Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства

МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.
РИА Новости 15:43
Авто

BMW и Toyota создали новый силовой агрегат на водороде

Силовой агрегат BMW i Hydrogen NEXT включает в себя блок eDrive пятой генерации, как на предстоящем iX3, топливный элемент, электрический преобразователь и 2 баллона, в которые под давлением 700 бар закачали 6 кг газообразного водорода.
CarsWeek.ru вчера в 06:57
Происшествия

В Перми скончался пациент с коронавирусом

Пациент с подтвержденным коронавирусом умер в Перми, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные оперштаба.
Газета.Ru 15:23
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском вчера в 12:21
Транспорт

Региональные власти начали вводить пропуска для передвижения по городам

Власти нескольких российских регионов стали сообщать о скором введении пропусков, которые будут необходимы для передвижения людей, оказавшихся в режиме самоизоляции, но при этом вынужденных ходить на работу.
РБК 10:47
Авто

Екатеринбургское ГИБДД разъяснило правило пользования автомобилем во время самоизоляции

В распоряжении Свердловского губернатора отсутствует четко прописанный запрет на использование личного автомобиля, но некоторые ограничения всё же есть.
Car.ru 04:37
Единоборства

Глава UFC пообещал провести бой Хабиба и Фергюсона

Газета.Ru 08:51
Транспорт

В Петербурге с 1 апреля закроют девять станций метро

Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
ТАСС 15:47
Технологии

Звёзды «Клиники» запустили подкаст, где пересматривают сериал с комментариями

Игромания.ру 13:07
Политика

Путин поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил своим полномочным представителям в федеральных округах обеспечить выполнение поручений, направленных на борьбу с коронавирусом.
Известия вчера в 09:33
Общество

Слово «коронавирус» запретили в Туркмении

Власти Туркмении с целью сокрытия информации о ситуации с пандемией запретили использовать слово «коронавирус», исключив его из обихода.
News.ru 07:25
Общество

Число жертв от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек

К счастью, на Апеннинах растет также число выздоровевших. На сегодня их число достигло отметки в 12 384 человек.
Российская газета 28 марта в 13:57
Наука

Бактерии расщепили мономер полиуретана

МонаВиста 14:41
Авто

Kia XCeed получил премию за дизайн

Для семейства Ceed, где модель XCeed стала четвёртой по счёту, это не первая подобная награда: ранее в Red Dot Design Award побеждали хэтчбек Ceed, универсал Ceed SW, а также ProCeed в кузове shooting brake.
За рулем 11:45
Шоу-бизнес

Мать Сергея Лазарева стала героиней шоу «Модный приговор»

Мать знаменитого российского певца Сергея Лазарева стала героиней очередного выпуска шоу «Модный приговор».
Актуальные Новости 06:17
Происшествия

В Тульской области 14 автомобилей пострадали в массовом ДТП

В Тульской области водитель «Газели» спровоцировал массовое ДТП. Технические повреждения получили 14 автомобилей.
Известия 10:30
Общество

Блокпосты установлены на въезде в Севастополь

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город активно наполняется гостями из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, где уже введен режим самоизоляции, а также штрафы за нарушение карантина.
ИА Красная Весна 13:06
Общество

США опередили Китай по количеству смертей от коронавируса

Количество смертей от коронавируса в США превысило показатель Китая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.
Газета.Ru 14:40
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