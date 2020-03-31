с чего всё началось

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим. Пропуск для передвижения по территории региона гражданам должен выдать работодатель, чья деятельность не приостановлена в условиях ограничений.

Здоровье Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).

Политика Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Общество В Самарской области вводится режим полной самоизоляции Губернатор Самарской области заявил о том, что в ближайшие часы в регионе будет введен режим полной самоизоляции.

Политика Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.

Авто BMW и Toyota создали новый силовой агрегат на водороде Силовой агрегат BMW i Hydrogen NEXT включает в себя блок eDrive пятой генерации, как на предстоящем iX3, топливный элемент, электрический преобразователь и 2 баллона, в которые под давлением 700 бар закачали 6 кг газообразного водорода.

Происшествия В Перми скончался пациент с коронавирусом Пациент с подтвержденным коронавирусом умер в Перми, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные оперштаба.

Транспорт Региональные власти начали вводить пропуска для передвижения по городам Власти нескольких российских регионов стали сообщать о скором введении пропусков, которые будут необходимы для передвижения людей, оказавшихся в режиме самоизоляции, но при этом вынужденных ходить на работу.

Транспорт В Петербурге с 1 апреля закроют девять станций метро Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.

Общество Слово «коронавирус» запретили в Туркмении Власти Туркмении с целью сокрытия информации о ситуации с пандемией запретили использовать слово «коронавирус», исключив его из обихода.

Авто Kia XCeed получил премию за дизайн Для семейства Ceed, где модель XCeed стала четвёртой по счёту, это не первая подобная награда: ранее в Red Dot Design Award побеждали хэтчбек Ceed, универсал Ceed SW, а также ProCeed в кузове shooting brake.