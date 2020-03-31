Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим. Пропуск для передвижения по территории региона гражданам должен выдать работодатель, чья деятельность не приостановлена в условиях ограничений.
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с чего всё началось
Также в постановление №208-П
 "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" вносятся изменения.
Общественное мнение13:23

Подробнее о событии

В Саратовской области вводится пропускной режим

Коммерсантъ14:18

В Саратовской области из-за коронавируса ввели пропускную систему

Регион 6412:21

Опубликован документ о введении пропускного режима в Саратовской области

Четвертая Власть14:25

Выход из дома по спецпропускам: рассказываем, как это собираются делать в Москве

Версия-Саратов14:23

Опубликовано постановление облправительства о пропускной системе

Общественное мнение13:23

Саратовская область введет пропускную систему на период действия режима самоизоляции

ТАСС13:55

Коронавирус. На территории Саратовской области вводится пропускная система

Взгляд-инфо12:09
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Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России

ИА InterMedia вчера в 16:00
Общество

Госдума приняла закон о праве правительства вводить режим ЧС

Госдума приняла закон о расширении полномочий кабмина и праве правительства вводить режим ЧС.
RT на русском 04:30
Гаджеты

Названа дата выхода бюджетного iPhone

Блогер и специалист по продукции Apple Джон Поссер назвал дату выхода дешевой версии iPhone SE2.
РЕН ТВ 13:57
Общество

В Карелии ввели режим самоизоляции жителей

С 1 апреля в Карелии, где отсутствуют выявленные случаи заражения коронавирусом, будет введен режим всеобщей самоизоляции населения.
Газета.Ru 11:51
Экономика

В России выросли минимальные пенсии

В России с 1 апреля 2020 года социальные пенсии выросли на 6,1 процента в связи с индексацией.
Lenta.ru 17:16
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС 16:24
Общество

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

1. В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса За последние сутки коронавирусом заразились 500 человек в 24 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Lenta.ru 05:46
Общество

У жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к коронавирусу

Странная аномалия выявлена в Ферраре, входящей в область Эмилию-Романью, вторую по числу заразившихся коронавирусом в Италии.
Российская газета 12:31
Футбол

Чонтофальски рассказал, как он переживает смерть сына

41-летний голкипер Камил Чонтофальски, с 2003-го по 2009-й год выступавший за санкт-петербургский «Зенит» рассказал, как он переживает смерть сына, который утонул в собственном доме в бассейне.
Евро-футбол.ру 13:42
Здоровье

Врач опровергла миф о пользе алкоголя в борьбе с коронавирусом

«Вечерняя Москва» поговорила с врачом-наркологом Анастасией Игнатовой, которая рассказала, насколько алкоголь может быть полезен в предотвращении и лечении коронавируса.
Вечерняя Москва 02:15
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом на Украине превысило 600 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине к вечеру вторника увеличилось до 645, тогда как по состоянию на 10:00 их было 549.
РБК 16:14
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости 09:06
Экономика

«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
ТАСС вчера в 19:25
Политика

Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
РИА Новости 14:07
Игры

Последние дополнения для Dead or Alive 6 выйдут в апреле

Токио, 31 марта 2020, 11:36 — REGNUM В апреле Dead or Alive 6 получит два последних DLC (набор загружаемого контента).
REGNUM 04:36
Политика

В ОБСЕ обеспокоены усилением в РФ ответственности за фейки о COVID-19

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир во вторник выразил обеспокоенность в связи с усилением в России ответственности за распространение фейковой информации о коронавирусе.
РИА Новости 17:26
Происшествия

В Севастополе вырубили почти 700 можжевельников

Российская газета 11:15
Здоровье

Врачи обнаружили связь между коронавирусом и ожирением

SevastopolMedia.ru 08:09
Авто

Официально представили седан Genesis G80 нового поколения

Премиальный бренд Genesis официально представил свою новинку G80, как и обещал - 30 марта. Премьера состоялась в режиме онлайн-трансляции.
Letnews.ru вчера в 04:21
Общество

Министр здравоохранения Самарской области покидает свой пост

Губернатор Дмитрий Азаров объявил об отставке министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова, сообщает в facebook телеканал «Самара-ГИС».
АиФ Самара 04:49
Здоровье

В Ивановской области выявлены новые случаи заражения коронавирусом

По состоянию на 11 утра 31 марта 2020 года, в Ивановской области официально подтверждено 9 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
IvanovoNews 04:52
Авто

Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса

Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
Автоновости дня вчера в 12:32
Политика

Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас отверг предложенный госсекретарем США Майком Помпео план о создании временного правительства и проведении выборов ради последующей отмены санкций.
РБК 17:00
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Единоборства

Глава UFC пообещал провести бой Хабиба и Фергюсона

Газета.Ru 08:51
Общество

В Дагестане ввели режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом

Как уточнили ТАСС в региональном ситуационном центре по противодействию распространению коронавируса, указом вводится режим самоизоляции для всех жителей региона.
ТАСС 15:56
Игры

Call of Duty с расстрелом русских не выйдет на PlayStation в России

Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2, анонсированный 31 марта, не выйдет для российских пользователей PlayStation.
Lenta.ru 15:15
Происшествия

В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом

В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
Российская газета 03:03
Футбол

Месси выбрал 15 молодых футболистов, которые могут стать звёздами

Чемпионат 16:02
Здоровье

К 1 апреля в России появится временный порядок плановой госпитализации

«Минздраву России и Федеральному фонду обязательного медицинского страхования ввести временный порядок плановой госпитализации пациентов исключительно по направлению врача медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, к которой прикреплен застрахованный в системе обязательного медицинского страхования гражданин», — говорится в документе.
Известия 07:52
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