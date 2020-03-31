с чего всё началось

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим. Пропуск для передвижения по территории региона гражданам должен выдать работодатель, чья деятельность не приостановлена в условиях ограничений.

Гаджеты Названа дата выхода бюджетного iPhone Блогер и специалист по продукции Apple Джон Поссер назвал дату выхода дешевой версии iPhone SE2.

Общество В Карелии ввели режим самоизоляции жителей С 1 апреля в Карелии, где отсутствуют выявленные случаи заражения коронавирусом, будет введен режим всеобщей самоизоляции населения.

Экономика В России выросли минимальные пенсии В России с 1 апреля 2020 года социальные пенсии выросли на 6,1 процента в связи с индексацией.

Общество В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом 1. В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса За последние сутки коронавирусом заразились 500 человек в 24 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Футбол Чонтофальски рассказал, как он переживает смерть сына 41-летний голкипер Камил Чонтофальски, с 2003-го по 2009-й год выступавший за санкт-петербургский «Зенит» рассказал, как он переживает смерть сына, который утонул в собственном доме в бассейне.

Здоровье Число заразившихся коронавирусом на Украине превысило 600 человек Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине к вечеру вторника увеличилось до 645, тогда как по состоянию на 10:00 их было 549.

Общество У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.

Экономика «Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.

Политика В ОБСЕ обеспокоены усилением в РФ ответственности за фейки о COVID-19 Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир во вторник выразил обеспокоенность в связи с усилением в России ответственности за распространение фейковой информации о коронавирусе.

Авто Официально представили седан Genesis G80 нового поколения Премиальный бренд Genesis официально представил свою новинку G80, как и обещал - 30 марта. Премьера состоялась в режиме онлайн-трансляции.

Общество Министр здравоохранения Самарской области покидает свой пост Губернатор Дмитрий Азаров объявил об отставке министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова, сообщает в facebook телеканал «Самара-ГИС».

Здоровье В Ивановской области выявлены новые случаи заражения коронавирусом По состоянию на 11 утра 31 марта 2020 года, в Ивановской области официально подтверждено 9 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Авто Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.

Политика Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас отверг предложенный госсекретарем США Майком Помпео план о создании временного правительства и проведении выборов ради последующей отмены санкций.

Общество Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.