Коронавирус
КоммерсантъВ Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим. Пропуск для передвижения по территории региона гражданам должен выдать работодатель, чья деятельность не приостановлена в условиях ограничений.
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с чего всё началось
Также в постановление №208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" вносятся изменения.Общественное мнение13:23
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Общество
Принят закон об экстренных полномочиях правительства России
Госдума на заседании во вторник, 31 марта, приняла сразу в трех чтениях комплексный законопроект о наделении кабмина дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса, передает ТАСС.
Происшествия
В Крыму наказали родителей подростков, не соблюдавших ограничений
Правоохранители привлекли к административной ответственности родителей четырех подростков, которые находились в местах массового пребывания людей, несмотря на действующий запрет, передает Крыминформ, ссылаясь на замначальника полиции МВД по РК Александра Смаглина.
Общество
Ограничения в Москве в связи с коронавирусом: главное
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новый пакет ограничений на передвижение по городу с 30 марта из-за распространения коронавируса в России.
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Музыка
«Евровидение» пройдет в форме онлайн-концерта
Организаторы песенного конкурса "Евровидение" покажут онлайн-концерт вместо отмененного ранее шоу.
Общество
Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
Общество
Владимирцам с 1 апреля проиндексируют пенсии
С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство.
Культура
Мария Миронова и Анна Ковальчук получили звания народных артисток
Актрисы Анна Ковальчук и Мария Миронова были удостоены звания народного артиста Российской Федерации.
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Общество
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
1. В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса За последние сутки коронавирусом заразились 500 человек в 24 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Энергетика
«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним
После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
Общество
США опередили Китай по количеству умерших от коронавируса
Количество умерших от коронавируса SARS-CoV-2 в США достигло 3415 человек.
Шоу-бизнес
Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Игры
Activision внезапно выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
Общество
Режим самоизоляции введен в Волгоградской области
«Оперативным штабом Волгоградской области принято решении о введении с 00:00 1 апреля 2020 года на всей территории Волгоградской области режима домашней самоизоляции для всех жителей и гостей Волгоградской области, независимо от возраста», — заявил на совещании штаба глава области Андрей Бочаров.
Общество
Радий Хабиров рассказал жителям Башкирии о режиме самоизоляции
С 20.00 часов вечера 31 марта в Башкирии вводится режим самоизоляции для всех жителей республики.
Общество
Застрявшие в аэропорту Нью-Йорка россияне обратились к Путину
Российские туристы, застрявшие в аэропорту Нью - Йорка из - за карантина, написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, руководителю МИД и Минобороны Сергею Лаврову и Сергею Шойгу.
Общество
В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве
Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Новосибирской области
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ввел режим всеобщей самоизоляции для жителей региона, сообщает ТАСС.
Политика
Украина может ослабить карантинные меры для спасения экономики
Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны.
Энергетика
Кризис сланцевой добычи США заставил Трампа пойти на диалог с Путиным
Диалог между Трампом и Путиным говорит о том, что падение цен на нефть больно ударило по американской экономике, считает заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Транспорт
Власти Петербурга ограничат режим работы метро с 1 апреля
Комитет по транспорту Петербурга 25 марта утвердил список из 120 коммерческих автобусных маршрутов, приостанавливающих работу с 28 марта по 5 апреля 2020 года.
Кино
От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек
Британский актер Эндрю Джек скончался сегодня утром в госпитале недалеко от Лондона в возрасте 76 лет.
Биатлон
Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.
Энергетика
Цена российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Ранее, 30 марта, СМИ сообщили, что цена Urals с поставкой в Северо-Западную Европу 27 марта снизилась до $16,20 за баррель.
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Шоу-бизнес
Лена Катина заявила, что на шоу «Маска» у нее был лучший костюм
В финале программы Тимур Родригез предположил, что под маской скрывается Лена Катина.
Общество
Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт
Собственники жилья в Москве с 1 апреля по 30 июня 2020 г. освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.
Здоровье
У врача Гатчинской больницы обнаружили коронавирус
У заведующего травматологическим отделением Гатчинской клинической межрайонной больницы диагностировали коронавирус.