с чего всё началось

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим. Пропуск для передвижения по территории региона гражданам должен выдать работодатель, чья деятельность не приостановлена в условиях ограничений.

Общество Принят закон об экстренных полномочиях правительства России Госдума на заседании во вторник, 31 марта, приняла сразу в трех чтениях комплексный законопроект о наделении кабмина дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса, передает ТАСС.

Происшествия В Крыму наказали родителей подростков, не соблюдавших ограничений Правоохранители привлекли к административной ответственности родителей четырех подростков, которые находились в местах массового пребывания людей, несмотря на действующий запрет, передает Крыминформ, ссылаясь на замначальника полиции МВД по РК Александра Смаглина.

Общество Ограничения в Москве в связи с коронавирусом: главное Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новый пакет ограничений на передвижение по городу с 30 марта из-за распространения коронавируса в России.

Политика Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Общество Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.

Общество Владимирцам с 1 апреля проиндексируют пенсии С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство.

Общество В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом 1. В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса За последние сутки коронавирусом заразились 500 человек в 24 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Энергетика «Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.

Шоу-бизнес Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.

Общество Режим самоизоляции введен в Волгоградской области «Оперативным штабом Волгоградской области принято решении о введении с 00:00 1 апреля 2020 года на всей территории Волгоградской области режима домашней самоизоляции для всех жителей и гостей Волгоградской области, независимо от возраста», — заявил на совещании штаба глава области Андрей Бочаров.

Общество Застрявшие в аэропорту Нью-Йорка россияне обратились к Путину Российские туристы, застрявшие в аэропорту Нью - Йорка из - за карантина, написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, руководителю МИД и Минобороны Сергею Лаврову и Сергею Шойгу.

Общество Режим самоизоляции ввели в Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ввел режим всеобщей самоизоляции для жителей региона, сообщает ТАСС.

Энергетика Кризис сланцевой добычи США заставил Трампа пойти на диалог с Путиным Диалог между Трампом и Путиным говорит о том, что падение цен на нефть больно ударило по американской экономике, считает заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Транспорт Власти Петербурга ограничат режим работы метро с 1 апреля Комитет по транспорту Петербурга 25 марта утвердил список из 120 коммерческих автобусных маршрутов, приостанавливающих работу с 28 марта по 5 апреля 2020 года.

Биатлон Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.

Шоу-бизнес Самойлова разводится с Джиганом Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.