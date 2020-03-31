Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим. Пропуск для передвижения по территории региона гражданам должен выдать работодатель, чья деятельность не приостановлена в условиях ограничений.
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с чего всё началось
Также в постановление №208-П
 "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" вносятся изменения.
Общественное мнение13:23

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Коронавирус. На территории Саратовской области вводится пропускная система

Взгляд-инфо12:09

Выход из дома по спецпропускам: рассказываем, как это собираются делать в Москве

Версия-Саратов14:23

В Саратовской области из-за коронавируса ввели пропускную систему

Регион 6412:21

Опубликовано постановление облправительства о пропускной системе

Общественное мнение13:23

В Саратовской области вводится пропускной режим

Коммерсантъ14:18

В Саратове вводится пропускная система

Саратов 2412:11

В Саратовской области вводят пропускной режим. Текст постановления

СаратовБизнесКонсалтинг13:40
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Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Общество

Принят закон об экстренных полномочиях правительства России

Госдума на заседании во вторник, 31 марта, приняла сразу в трех чтениях комплексный законопроект о наделении кабмина дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса, передает ТАСС.
Lenta.ru 04:17
Происшествия

В Крыму наказали родителей подростков, не соблюдавших ограничений

Правоохранители привлекли к административной ответственности родителей четырех подростков, которые находились в местах массового пребывания людей, несмотря на действующий запрет, передает Крыминформ, ссылаясь на замначальника полиции МВД по РК Александра Смаглина.
Аргументы и Факты - Крым 05:46
Общество

Ограничения в Москве в связи с коронавирусом: главное

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новый пакет ограничений на передвижение по городу с 30 марта из-за распространения коронавируса в России.
Известия 29 марта в 15:13
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru вчера в 19:05
Музыка

«Евровидение» пройдет в форме онлайн-концерта

Организаторы песенного конкурса "Евровидение" покажут онлайн-концерт вместо отмененного ранее шоу.
Газета.Ru 14:05
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар 10:40
Общество

Владимирцам с 1 апреля проиндексируют пенсии

С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство.
Губерния-33 10:21
Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук получили звания народных артисток

Актрисы Анна Ковальчук и Мария Миронова были удостоены звания народного артиста Российской Федерации.
Народные новости 02:43
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru 12:17
Общество

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

1. В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса За последние сутки коронавирусом заразились 500 человек в 24 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Lenta.ru 05:46
Энергетика

«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним

После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
Lenta.ru 02:00
Общество

США опередили Китай по количеству умерших от коронавируса

Количество умерших от коронавируса SARS-CoV-2 в США достигло 3415 человек.
Известия 13:21
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Газета.Ru 14:22
Игры

Activision внезапно выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

Российская газета вчера в 11:29
Общество

Режим самоизоляции введен в Волгоградской области

«Оперативным штабом Волгоградской области принято решении о введении с 00:00 1 апреля 2020 года на всей территории Волгоградской области режима домашней самоизоляции для всех жителей и гостей Волгоградской области, независимо от возраста», — заявил на совещании штаба глава области Андрей Бочаров.
ИА Красная Весна 08:09
Общество

Радий Хабиров рассказал жителям Башкирии о режиме самоизоляции

С 20.00 часов вечера 31 марта в Башкирии вводится режим самоизоляции для всех жителей республики.
Асылыкуль 04:25
Общество

Застрявшие в аэропорту Нью-Йорка россияне обратились к Путину

Российские туристы, застрявшие в аэропорту Нью - Йорка из - за карантина, написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, руководителю МИД и Минобороны Сергею Лаврову и Сергею Шойгу.
Московский Комсомолец 12:21
Общество

В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
РИА Новости 11:26
Общество

Режим самоизоляции ввели в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ввел режим всеобщей самоизоляции для жителей региона, сообщает ТАСС.
Толк 02:20
Политика

Украина может ослабить карантинные меры для спасения экономики

Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны.
Известия 08:06
Энергетика

Кризис сланцевой добычи США заставил Трампа пойти на диалог с Путиным

Диалог между Трампом и Путиным говорит о том, что падение цен на нефть больно ударило по американской экономике, считает заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Экономика сегодня 05:40
Транспорт

Власти Петербурга ограничат режим работы метро с 1 апреля

Комитет по транспорту Петербурга 25 марта утвердил список из 120 коммерческих автобусных маршрутов, приостанавливающих работу с 28 марта по 5 апреля 2020 года.
ТАСС 13:03
Кино

От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек

Британский актер Эндрю Джек скончался сегодня утром в госпитале недалеко от Лондона в возрасте 76 лет.
Российская газета 12:11
Биатлон

Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.
МонаВиста 12:57
Энергетика

Цена российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Ранее, 30 марта, СМИ сообщили, что цена Urals с поставкой в Северо-Западную Европу 27 марта снизилась до $16,20 за баррель.
Известия 14:31
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Шоу-бизнес

Лена Катина заявила, что на шоу «Маска» у нее был лучший костюм

В финале программы Тимур Родригез предположил, что под маской скрывается Лена Катина.
Wday.ru 05:15
Общество

Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт

Собственники жилья в Москве с 1 апреля по 30 июня 2020 г. освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.
Ведомости 03:20
Здоровье

У врача Гатчинской больницы обнаружили коронавирус

У заведующего травматологическим отделением Гатчинской клинической межрайонной больницы диагностировали коронавирус.
Телеканал Санкт-Петербург 12:16
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