Сегодня, 31 марта, вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин в рамках мер по борьбе с угрозой распространения коронавируса подписал постановление о порядке выдачи гражданам специальных пропусков, которые будут позволять находиться на улице в условиях введенных ранее ограничений на выход из дома.

Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Происшествия На ялтинцев завели дело за драку с полицейскими В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей Ялты, оказавших сопротивление работникам полиции за предложение соблюдать режим самоизоляции.

Общество Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.

Общество Минздрав: Коронавирус передается половым путем Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"

Экономика Кудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8% Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Здоровье В три больницы Петербурга занесли коронавирус Ограничительные мероприятия введены в трех больницах Петербурга из-за занесенных в учреждения случаев коронавируса, сообщила в среду пресс-служба городского комитета здравоохранения.

Энергетика Экспортная цена российской нефти стала отрицательной Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.

Общество Опубликована новая карта распространения коронавируса в Подмосковье К сожалению, были и два смертельных случая в связи с осложнениями, об этом сообщает штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

Футбол Дзюба раскритиковал россиян, пренебрежительно относящихся к коронавирусу Форвард «Зенита» и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба высказался об отношении соотечественников к пандемии коронавируса.

Общество МВД: россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции Замначальника Главного управления обеспечения охраны общественного порядка Станислав Наумов сообщил, что россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции из-за распространения коронавируса.

Здоровье В Ивановской области вводится карантин Режим полной самоизоляции вводится в Ивановской области со 2 апреля 2020 года. Соблюдение режима на улицах будет контролировать полиция.

Политика Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

Происшествия Саратовская полиция составила 2 протокола о нарушении режима самоизоляции «Имеем 2 протокола правонарушений: по Балашову - гражданин привлечен к ответственности, еще один случай по Энгельсу - там гражданка прибыла из Испании и не соблюдала режим самоизоляции», - уточнил Зелепукин.