Коронавирус
SaratovnewsНа территории Саратовской области вводится пропускной режим
Сегодня, 31 марта, вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин в рамках мер по борьбе с угрозой распространения коронавируса подписал постановление о порядке выдачи гражданам специальных пропусков, которые будут позволять находиться на улице в условиях введенных ранее ограничений на выход из дома.
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Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю
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Политика
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Владимир Путин примерил желтый защитный костюм и посетил больницу в Коммунарке.
Происшествия
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В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей Ялты, оказавших сопротивление работникам полиции за предложение соблюдать режим самоизоляции.
Общество
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Минздрав: Коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"
Общество
Названы сервисы для бесплатного доступа к социально значимым сайтам
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Общество
Путин подписал закон о лишении свободы за фейки на срок до пяти лет
Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе SARS-CoV-2, которое привело к тяжким последствиям.
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Экономика
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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Экономика
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Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Здоровье
В три больницы Петербурга занесли коронавирус
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Экономика
Закон о налоге с процентов по вкладам принят
Закон с поправками в Налоговый кодекс о налоге с процентов по вкладам населения уже принят.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти стала отрицательной
Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
Общество
Опубликована новая карта распространения коронавируса в Подмосковье
К сожалению, были и два смертельных случая в связи с осложнениями, об этом сообщает штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
Футбол
Дзюба раскритиковал россиян, пренебрежительно относящихся к коронавирусу
Форвард «Зенита» и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба высказался об отношении соотечественников к пандемии коронавируса.
Общество
В ВОЗ предрекли свыше 1 млн заражений коронавирусом в ближайшее время
Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейсус заявил, что в ближайшие дни количество зараженных коронавирусом в мире превысит 1 млн человек.
Общество
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк в конце марта подключился к Системе быстрых платежей (СБП), сообщила пресс-служба.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Общество
МВД: россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции
Замначальника Главного управления обеспечения охраны общественного порядка Станислав Наумов сообщил, что россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Здоровье
В Ивановской области вводится карантин
Режим полной самоизоляции вводится в Ивановской области со 2 апреля 2020 года. Соблюдение режима на улицах будет контролировать полиция.
Политика
В России создали Корпорацию морского приборостроения
Несколько предприятий создали в России Корпорацию морского приборостроения.
Политика
Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ
Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Общество
В Крыму со 2 апреля введут режим карантина
В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Общество
В США коронавирусом заразились 200 тысяч человек
В США коронавирус подтвержден у 200 тыс. человек, сообщает СNN.
Общество
У 20% россиян с коронавирусом заболевание протекает без симптомов
У 20 процентов россиян с выявленным коронавирусом заболевание протекает без симптомов, у 14 процентов - в форме пневмонии.
Происшествия
Саратовская полиция составила 2 протокола о нарушении режима самоизоляции
«Имеем 2 протокола правонарушений: по Балашову - гражданин привлечен к ответственности, еще один случай по Энгельсу - там гражданка прибыла из Испании и не соблюдала режим самоизоляции», - уточнил Зелепукин.
Общество
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
Авто
Subaru останавливает производство в Японии
Авто
Новый Nissan X-Trail показали на патентных изображениях
Схематичные изображения экстерьера и интерьера кроссовера четвертого поколения появились в базе Национального института промышленной собственности Бразилии.