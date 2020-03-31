Коронавирус

SaratovnewsSaratovnewsНа территории Саратовской области вводится пропускной режим

Сегодня, 31 марта, вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин в рамках мер по борьбе с угрозой распространения коронавируса подписал постановление о порядке выдачи гражданам специальных пропусков, которые будут позволять находиться на улице в условиях введенных ранее ограничений на выход из дома.
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Саратовские власти спровоцировали массовое скопление людей во время режима изоляции из-за коронавируса

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Названы районы Саратовской области с зараженными коронавирусом

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В регионе создали единую «горячую линию» по всем вопросам, связанным с коронавирусом

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В Саратовской области введение пропускной системы отложили до 4 апреля

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Срок введения пропускной системы в Саратовской области перенесли на 4 апреля

ТАСС09:35

Введение режима спецпропусков в Саратовской области могут отложить

Взгляд-инфо02:29
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 15:04, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю

Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Владимир Путин примерил желтый защитный костюм и посетил больницу в Коммунарке.
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В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей Ялты, оказавших сопротивление работникам полиции за предложение соблюдать режим самоизоляции.
Российская газета 10:50
Общество

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Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Коммерсантъ 11:47
Общество

Минздрав: Коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"
Super.ru 08:31
Общество

Названы сервисы для бесплатного доступа к социально значимым сайтам

Пятерка крупнейших операторов связи в России с 1 апреля обеспечивает бесплатный доступ к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 13:27
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Путин подписал закон о лишении свободы за фейки на срок до пяти лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе SARS-CoV-2, которое привело к тяжким последствиям.
Известия 12:20
Политика

Путин заявил, что обсуждает цены на нефть с партнерами в ОПЕК и США

Президент России Владимир Путин заявил, что обсуждает падение цен на нефть с партнерами в странах ОПЕК и США, которых это тоже беспокоит.
РИА Новости 13:18
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется

Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 12:00
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Экономика

Кудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%

Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Ведомости 13:59
Здоровье

В три больницы Петербурга занесли коронавирус

Ограничительные мероприятия введены в трех больницах Петербурга из-за занесенных в учреждения случаев коронавируса, сообщила в среду пресс-служба городского комитета здравоохранения.
Интерфакс 10:48
Экономика

Закон о налоге с процентов по вкладам принят

Закон с поправками в Налоговый кодекс о налоге с процентов по вкладам населения уже принят.
ИА Клерк.Ру вчера в 05:03
Энергетика

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
РБК 14:03
Общество

Опубликована новая карта распространения коронавируса в Подмосковье

К сожалению, были и два смертельных случая в связи с осложнениями, об этом сообщает штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
Вести Подмосковья 12:24
Футбол

Дзюба раскритиковал россиян, пренебрежительно относящихся к коронавирусу

Форвард «Зенита» и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба высказался об отношении соотечественников к пандемии коронавируса.
RT на русском 13:56
Общество

В ВОЗ предрекли свыше 1 млн заражений коронавирусом в ближайшее время

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейсус заявил, что в ближайшие дни количество зараженных коронавирусом в мире превысит 1 млн человек.
Известия 13:46
Общество

Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк в конце марта подключился к Системе быстрых платежей (СБП), сообщила пресс-служба.
Ведомости 14:36
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости 11:36
Общество

МВД: россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции

Замначальника Главного управления обеспечения охраны общественного порядка Станислав Наумов сообщил, что россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Реальное время 14:34
Здоровье

В Ивановской области вводится карантин

Режим полной самоизоляции вводится в Ивановской области со 2 апреля 2020 года. Соблюдение режима на улицах будет контролировать полиция.
ИвановоLive 05:16
Политика

В России создали Корпорацию морского приборостроения

Несколько предприятий создали в России Корпорацию морского приборостроения.
News.ru 12:53
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Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ

Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Известия 06:43
Общество

В Крыму со 2 апреля введут режим карантина

В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Российская газета 03:21
Общество

В США коронавирусом заразились 200 тысяч человек

В США коронавирус подтвержден у 200 тыс. человек, сообщает СNN.
Газета.Ru 14:46
Общество

У 20% россиян с коронавирусом заболевание протекает без симптомов

У 20 процентов россиян с выявленным коронавирусом заболевание протекает без симптомов, у 14 процентов - в форме пневмонии.
Телеканал Санкт-Петербург 12:31
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Саратовская полиция составила 2 протокола о нарушении режима самоизоляции

«Имеем 2 протокола правонарушений: по Балашову - гражданин привлечен к ответственности, еще один случай по Энгельсу - там гражданка прибыла из Испании и не соблюдала режим самоизоляции», - уточнил Зелепукин.
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В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
ТАСС вчера в 17:51
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Subaru останавливает производство в Японии

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Новый Nissan X-Trail показали на патентных изображениях

Схематичные изображения экстерьера и интерьера кроссовера четвертого поколения появились в базе Национального института промышленной собственности Бразилии.
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