В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество В Нижегородской области внесены изменения режима самоизоляции Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о повышенной готовности, определяющие организации и случаи, на которые не распространяется режим самоизоляции.

Экономика Банки начинают уведомлять ФНС об открытии электронных кошельков Российские банки с 1 апреля начинают сообщать в Федеральную налоговую службу данные об открытии физлицами электронных кошельков, следует из опубликованного закона.

Энергетика Bloomberg: Россия не планирует наращивать добычу нефти Россия не планирует наращивать объем добычи нефти на фоне переизбытка на мировом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного российского чиновника.

Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходные дни в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить выходные дни в России, объявленные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Финансы Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).

Политика Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.

Общество В Саратове за спецпропусками выстроились огромные очереди Саратов, 1 апреля 2020, 17:41 — REGNUM Из-за объявленного ранее введения пропускного режима саратовцы выстроились в длинные очереди за пропусками во все районные администрации города.

Здоровье В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.

Экономика Богатейшие россияне потеряли в марте 33 миллиарда долларов Совокупное состояние богатейших россиян за первый квартал 2020 года снизилось на 62,65 миллиарда долларов, при этом только за один март потери составили 33,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Общество В Минкомсвязи рассказали о системе отслеживания нарушений карантина Минкомсвязь создает систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

Авто Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.

Происшествия Уволился генпрокурор Нидерландов, который вел дело MH17 Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который занимался в том числе расследованием дела о катастрофе над Донбассом "Боинга" МН17, 1 апреля 2020 года оставил свой пост, сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу голландской Генпрокуратуры "С 1 апреля 2020 Фред Вестербеке будет новым начальником полиции Роттердама", — рассказали в ведомстве.