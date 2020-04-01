Коронавирус
RT на русскомВ Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса
В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Политика
Посол РФ Антонов: Россия протягивает руку помощи американскому народу
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российский самолет ВКС с гумпомощью приземлится в Нью-Йорке около 20.30 мск, передает РИА "Новости".
Экономика
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Теннис
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Теннисный турнир Уимблдон отменили в связи с угрозой распространения коронавируса.
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о повышенной готовности, определяющие организации и случаи, на которые не распространяется режим самоизоляции.
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Вышел мультфильм неснятой версии девятого эпизода «Звёздных войн»
Автор YouTube-канала Mr. Sunday Movies снял и опубликовал мультфильм по не запущенному в производство сценарию девятого эпизода ленты «Звёздные войны».
Экономика
Банки начинают уведомлять ФНС об открытии электронных кошельков
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Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Энергетика
Bloomberg: Россия не планирует наращивать добычу нефти
Россия не планирует наращивать объем добычи нефти на фоне переизбытка на мировом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного российского чиновника.
Общество
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В итальянской провинции Феррара, которая расположена в регионе Эмилия-Романья, местные жители могут обладать иммунитетом к коронавирусу.
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Роспотребнадзор призвал продлить выходные дни в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить выходные дни в России, объявленные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Здоровье
В Ярославской области закрываются все поликлиники
Приостанавливается в том числе плановая офтальмологическая и стоматологическая помощь.
Шоу-бизнес
Певица Светлана Лобода на карантине сменила имидж
Известная украинская и российская певица Светлана Лобода решила на карантине сменить свой имидж.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Политика
Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно
Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
Футбол
«Крылья Советов» оказались на грани ликвидации из-за долгов
По итогам проверки долгов выяснилось, что более четырех лет их размер в клубе превышает стоимость всего имущества.
Общество
В Саратове за спецпропусками выстроились огромные очереди
Саратов, 1 апреля 2020, 17:41 — REGNUM Из-за объявленного ранее введения пропускного режима саратовцы выстроились в длинные очереди за пропусками во все районные администрации города.
Здоровье
В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом
В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.
Экономика
Богатейшие россияне потеряли в марте 33 миллиарда долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первый квартал 2020 года снизилось на 62,65 миллиарда долларов, при этом только за один март потери составили 33,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Общество
В Минкомсвязи рассказали о системе отслеживания нарушений карантина
Минкомсвязь создает систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
Политика
Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Общество
Живущей с рождения в медцентре девочке нашли новую семью
Для девочки, которая с рождения жила в частной клинике "Мать и дитя" нашли замещающую семью.
Происшествия
Власти ХМАО подтвердили случай коронавируса на Приобском месторождении
Власти Ханты-Мансийского автономного округа подтвердили, что случай заражения коронавирусом имел место на Приобском месторождении.
Общество
Почта России доставит курянам все пенсии и пособия на дом
В апреле курские почтальоны доставят пенсии и пособия всем получателям по домам.
Авто
Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса
Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
Происшествия
Уволился генпрокурор Нидерландов, который вел дело MH17
Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который занимался в том числе расследованием дела о катастрофе над Донбассом "Боинга" МН17, 1 апреля 2020 года оставил свой пост, сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу голландской Генпрокуратуры "С 1 апреля 2020 Фред Вестербеке будет новым начальником полиции Роттердама", — рассказали в ведомстве.
Экономика
Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам
Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Общество
В Петербурге приостановили работу табачные заводы
Табачные заводы под Петербургом приостановили работу из-за коронавируса.
Общество
Власти Москвы опровергли информацию о завершении режима самоизоляции до конца апреля
Информация, что в мэрии Москвы рассчитывают на завершение режима самоизоляции до конца апреля, не соответствует действительности.