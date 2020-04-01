Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса

В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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В Саратовской области отложили введение пропускного режима

Коммерсантъ11:42

В регионе создали единую «горячую линию» по всем вопросам, связанным с коронавирусом

Версия-Саратов12:25

Срок введения пропускной системы в Саратовской области перенесли на 4 апреля

ТАСС09:35

Стрелюхин потребовал не допускать очередей на выдаче пропусков

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В Саратовской области введение пропускной системы отложили до 4 апреля

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Названы районы Саратовской области с зараженными коронавирусом

Четвертая Власть12:42

Введение режима спецпропусков в Саратовской области могут отложить

Взгляд-инфо02:29
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 13:32, Ашберн
Общество

Путин подписал закон о введении штрафов за завышение цен на лекарства

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят ответственность за завышение цен на лекарства.
ТАСС 13:14
Гаджеты

Смартфон Apple iPhone 9 могут представить уже 15 апреля

Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.
Astera вчера в 14:59
Общество

Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется.
РБК 11:15
Футбол

«Жилина» объявила о ликвидации из-за коронавируса

Семикратный чемпион Словакии по футболу "Жилина" объявила о расформировании ввиду отсутствия средств к существованию, вызванного кризисом на фоне продолжающейся эпидемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:05
Кино

Продюсеры фильма «Спутник» перенесли премьеру в интернет

Коммерсантъ 09:51
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю

Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 11:42
Общество

В Италии число жертв коронавируса превысило 13 тысяч человек

Число погибших за сутки от коронавируса в Италии возросло на 727 до 13155, заявил глава службы гражданской обороны (ГО) Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 12:23
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется

Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 12:00
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Общество

Россияне пожаловались на условия карантина в Риме

Россияне, которые находились на круизном лайнере Costa Luminosa, рассказали об условиях содержания в отеле в Риме, куда их поместили на карантин после выявления на судне инфицированных коронавирусом, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano.
Аргументы и Факты 05:26
Экономика

Власти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019.
Российская газета 06:34
Здоровье

В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом

В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.
RT на русском 10:55
Общество

В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции

В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Orenday.ru 06:17
Энергетика

Bloomberg: Россия не планирует наращивать добычу нефти

Россия не планирует наращивать объем добычи нефти на фоне переизбытка на мировом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного российского чиновника.
Коммерсантъ 11:45
Общество

По примеру Москвы: липчанам можно будет выйти на улицу по специальному SMS-сообщению

Из дома липчанин сможет выйти после того, как получит на свое мобильное средство связи уникальный идентификационный код путем SMS-сообщения, - сообщили GOROD48 источники в областной администрации.
Gorod48 05:14
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru 05:17
Здоровье

Стало известно, что происходит с медициной США из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса американские больницы не справляются. Здравоохранение США испытывает коллапс, сообщает газета Die Welt.
Рамблер 11:02
Общество

Минздрав: Коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.
Российская газета 10:04
Автоспорт

«Астон Мартин» вернется в «Формулу-1» и заменит «Рэйсинг Пойнт»

Команда «Формулы-1» «Рэйсинг Пойнт» с сезона 2021 года официально поменяет свое название на «Астон Мартин».
Матч ТВ 10:05
Происшествия

В Удмуртии три правительственных автомобиля передали медикам

Газета.Ru 10:59
Политика

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили вопросы сирийского урегулирования, включая ситуацию в Идлибе.
RT на русском 12:16
Общество

Раскрыты темпы роста эпидемии коронавируса в России

Темпы роста эпидемии раскрыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Lenta.ru 11:41
Общество

Производители сигарет остановили российские фабрики

Остановка работы крупнейших российских производителей сигарет может привести к недополученным поступлениям в бюджет в размере 10 млрд рублей в неделю, сказала Гуськова.
Интерфакс 12:23
Здоровье

Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса

Как следствие, пожилые люди, бывшие в группе риска в период эпидемии гриппа, показали более высокую смертность во время пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:18
Авто

В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus

Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня 07:45
Общество

Шмыгаль попросил Раду разрешить выплату пособия пенсионерам во время эпидемии

К полудню 1 апреля на Украине количество зараженных составило 669 человек, 17 из которых погибли, а 10 вылечились.
Украина.ру 07:01
Политика

Госдума может принять проект расширения полномочий правительства

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что будет предлагать рассмотреть проект о расширении полномочий кабмина из-за COVID-19 во втором и третьем чтениях также во вторник, это регламентом не запрещено.
РИА Новости 30 марта в 04:38
Политика

Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Народные новости 06:16
Происшествия

Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Московский Комсомолец вчера в 01:40
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