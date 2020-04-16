Коронавирус
Четвертая ВластьВ Саратовской области выявили 49 случаев коронавируса
В Саратовской области лабораторно подтверждено еще 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекций. Об этом сообщает телеграм – канала «СтопКоронавирус Саратовскоая область». Таким образом, на 9.00 14 апреля в Саратовской области лабораторно подтверждены 49 случаев коронавируса.
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Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Саратовской области выросло до 70
СаратовБизнесКонсалтинг01:28
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Общество
Власти Москвы не рассматривают введение карточек на продукты
Столичные власти пока не рассматривают введение в городе продуктовых карточек, так как спрос в магазинах стабилизировался.
ТАСС 02:57
Происшествия
В ФСБ сообщили об обысках в Минстрое Алтайского края
В одном из подразделений Министерства строительства, транспорта и ЖКХ Алтайского края в четверг начались обыски, их проводят сотрудники полиции, СКР и ФСБ, подтвердили в пресс-центре регионального управления ФСБ.
Интерфакс 02:18
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Здоровье
Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших
Lenta.ru вчера в 20:30
Общество
Глазьев заметил происходящее раз в столетие состояние резонанса
Сегодня в мире одновременно идут технологическая и институциональная революции, что случается один раз в столетие, заявил в интервью телеканалу РБК министр Евразийской экономической комиссии и бывший советник президента Сергей Глазьев.
РБК 04:00
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом за последние сутки: в 78 регионах выявили 3448 зараженных.
Lenta.ru 03:47
Общество
Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Крыму
За последние сутки в Республике Крым выявлены три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Новый Севастополь 03:38
Общество
За сутки коронавирусом заразились 3448 россиян
За минувшие сутки в России подтвердили 3448 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах.
МордовМедиа 03:51
Экономика
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
Экономика
Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат
Российский малый и средний бизнес безвозмездно получит деньги от государства на решение самых неотложных задач, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
Lenta.ru вчера в 09:18
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
Общество
Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани
В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.
RT на русском вчера в 22:59
Политика
Захарова назвала виновных в сносе памятника Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняло не руководство Чехии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:24
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Происшествия
Ростовские силовики задержали заместителя главы Советского района
Ростов-на-Дону, 16 апреля 2020, 08:43 — REGNUM В Ростове-на-Дону по подозрению в получении взяток задержан заместитель главы Советского района по вопросам благоустройства Виталий Игнатов.
REGNUM 01:43
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
Общество
В России приостановлена плановая вакцинация
Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.
REGNUM 04:03
Армия и оружие
В США заявили, что Россия провела испытание противоспутниковой ракеты
Газета.Ru 01:43
Происшествия
Число заболевших COVID-19 в Карелии увеличилось до девяти
Еще два случая коронавирусной инфекции подтверждены в Карелии, один из них – у врача станции скорой помощи, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
РИА Новости 03:31
Происшествия
Дело бывшего замглавы министра культуры о хищении поступило в суд
Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело о создании преступного сообщества в отношении бывшего замглавы Минкультуры Григория Пирумова и четверых его сообщников, сообщила в среду объединенная пресс-служба судов города.
Интерфакс вчера в 18:38
Общество
Во Владимирской области подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом
Четырнадцать новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены за сутки во Владимирской области, число заболевших в регионе выросло на до 159, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:27
Общество
Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве
Департамент транспорта Москвы анонсировал новый порядок проверки цифровых пропусков в столице, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Lenta.ru вчера в 12:53
Общество
В Свердловской области еще шесть человек заразилось коронавирусом
В Свердловской области официально подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусом.
Политсовет 03:49
Общество
Владимир Соловьев отказался от баттла с Василием Уткиным
Бывший спортивный комментатор Василий Уткин вызвал на баттл телеведущего Владимира Соловьева. Ролик он опубликовал на ютьюбе.
Афиша Daily вчера в 07:15
Общество
В Кузбассе подтверждены четыре новых случая заражения коронавирусом
Ещё один пациент после лечения был выписан из больницы Новокузнецка.
REGNUM 00:50
Экономика
ЦБ поддержал повышение лимита операций по картам без ввода кода
В Центральном Банке России поддержали идею об увеличении лимита операций по банковским картам, которые можно проводить без ввода пин-кода, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Газета.Ru вчера в 21:16