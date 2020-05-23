Коронавирус
РИА НовостиВ Саратовской области выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом
Девять детей есть в числе 97 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2418, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. В целом по области коронавирус унес жизни 18 пациентов.
Читать в источнике
Оценить554
Подробнее о событии
Показать все источники
В Саратове и 6 районах зарегистрировали больше 100 зараженных коронавирусом
Четвертая Властьвчера в 08:58
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:33, Ашберн
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Религия
Мусульмане отмечают Ураза-байрам
Ид аль-Фитр или Ураза-байрам — татарское название "праздника разговения" — отмечают мусульмане в воскресенье.
РИА Новости вчера в 17:19
Общество
В Москве от коронавируса вылечились ещё 2427 человек
В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 2427 человек, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 02:47
Общество
Аномальный холод пришел в Москву
Период холодной майской погоды в Москве и Подмосковье затянулся, на протяжение нескольких суток погода в столице аномально холодная.
Вечерняя Москва вчера в 10:49
Экономика
Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС
Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
ТАСС вчера в 04:27
Кино
Создатели «Великолепного века» снимут сериал о Барбароссе
Культуромания 22 мая в 05:01
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
РИА Новости вчера в 20:14
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 22 мая в 02:07
Здоровье
В России выпущен первый и самый мощный препарат от COVID-19
В России успешно выпущен первый и самый мощный на этот момент препарат для лечения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 14:28
Происшествия
У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,5
РИА Новости 01:43
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Экономика
Глава ЦБ допустила вероятность снижения ключевой ставки в июне
Вероятность снижения ключевой ставки в июне на 1 процентный пункт (п.п.) есть, но она ниже 100%.
ТАСС 22 мая в 08:29
Шоу-бизнес
Гаврилова рассказала о судьбе дочери после развода с Эмином
Модель Алена Гаврилова опровергла слухи о том, что ее дочь Афина живет вместе с отцом - певцом Эмином Агаларовым.
ТВ Центр 22 мая в 06:12
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
Общество
Испания с июля начнет принимать иностранных туристов
Испания с 1 июля откроет свои границы для иностранных туристов и возобновит чемпионат страны по футболу с 8 июня, заявил глава правительства Педро Санчес.
Коммерсантъ вчера в 09:49
Экономика
Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов
Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru 02:11
Экономика
Приставам предлагают запретить забирать мебель и животных
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о запрете до 1 октября забирать у граждан и ИП отдельное движимое имущество.
Российская газета 22 мая в 09:15
Происшествия
Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области
Интерфакс вчера в 11:17
Политика
Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском вчера в 09:02
Общество
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Авто
Lada Xray может исчезнуть из линейки АвтоВАЗа
Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства.
Автоновости дня 22 мая в 06:21
Здоровье
Режим самоизоляции в Забайкалье продлили до 8 июня
Режим ограничений (самоизоляции) в Забайкальском крае продлили до 8 июня. До этого он действовал до 24 мая.
Zabnews.ru 03:12
Шоу-бизнес
Глеб Матвейчук рассекретил причины развода с Анастасией Макеевой
Именно поэтому Глеб Матвейчук решил откровенно рассказать о причинах развода с Макеевой.
Вокруг ТВ 22 мая в 07:03
Фигурное катание
Загитова начнет тренировки в Новогорске позднее других фигуристок
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова возобновит тренировки в составе сборной России позднее других фигуристок.
Metaratings вчера в 10:11
Армия и оружие
Китайские эксперты объяснили, почему российскому истребителю Су-57 нет равных в мире
Военные эксперты издания Sohu отметили, что недавно китайские авиаконструкторы применили данную концепцию при создании истребителя пятого поколения J-20, что дало массу преимуществ перспективному самолету.
ФАН вчера в 13:51
Политика
Россия упустила шанс стать хозяйкой Тибета
Ровно 70 лет назад коммунистическое правительство Китая предложило Тибету стать автономией в составе КНР.
Взгляд.ру 03:20
Общество
Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам в 2020 году
«Проект нового расписания основного периода ЕГЭ 2020 года предусматривает начало экзаменов 29 июня, в этот день будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Собака.ru 21 мая в 07:24
Хоккей
Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
RT на русском 03:28
Общество
Кадыров опубликовал видеообращение
Газета.Ru вчера в 15:35