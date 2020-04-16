В Саратовской области лабораторно подтверждены ещё 14 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили сегодня, 16 апреля, в региональном оперштабе.

В Саратовской области выявили еще 14 случаев коронавируса

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