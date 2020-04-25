Коронавирус
Российская газетаВ Саратовской области выявлено 305 заболевших коронавирусом
В Саратовской области число лабораторно установленных случаев заболевания коронавирусом достигло 305. Как сообщает штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции при областном правительстве, за последние сутки заболело еще 40 человек.
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Плюс 20: за сутки число заболевших коронавирусом саратовцев увеличилось до 265
Взгляд-инфовчера в 01:27
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Экономика
Алексей Кудрин предложил ввести продовольственные пакеты
Москва, 25 апреля 2020, 13:13 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести дополнительные продовольственные пакеты для поддержки граждан на фоне коронавируса и спада экономики.
REGNUM вчера в 06:13
Политика
Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России
Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости вчера в 09:36
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
Гаджеты
CNews сравнил новый процессор «Байкал» с процессорами Intel
Созданный на архитектуре ARM процессор Baikal-M сравнивали в процессорами Atom E3940 и Core i3 7300T от компании Intel.
ИА Красная Весна вчера в 05:31
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия 24 апреля в 18:17
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Маралиха Чарышского района Алтайского края.
РБК 00:01
Единоборства
Боец ММА записал оскорбительную песню про Хабиба
Кузнецов провел 17 боев: 11 побед и 6 поражений. Он выступал в Fight Nights Global.
Спорт-Экспресс 23 апреля в 21:31
Общество
Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса.
Коммерсантъ 01:54
Спорт
Губерниев считает, что Семин не может быть лучшим тренером 2019 года
Известный спортивный комментатор и популярный шоумен Дмитрий Губерниев в интервью Р-Спорту поделился своим мнением о том, что Федерация спортивных журналистов страны признала лучшим тренером 2019 года наставника "Локомотива" Юрий Семинаю По мнению Губерниева, это свидетельствует о неуважении к профессии тренера.
ProstoProSport 00:40
Армия и оружие
ВДВ впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике
RT на русском 01:44
Здоровье
48 монахинь Серафимо-Дивеевского монастыря заразились коронавирусом
Вспышка коронавируса произошла в четвертом по значимости (после Иверии, Афона и Киево-Печерской лавры - ред.) православном монастыре - женском Сято-Троицком Серафимо-Дивеевском, который находится в Дивеево с Нижегородской области.
Московский Комсомолец вчера в 12:45
Игры
В Epic Games Store стартовала раздача For The King
CyberSport.ru 23 апреля в 11:54
Армия и оружие
США развернут вблизи Камчатки 54 истребителя пятого поколения F-35A
США к 2021 году развернут на Аляске 54 истребителя пятого поколения F-35A Lightning II, что позволит им значительно укрепить свое боевое присутствие в Арктике и пограничных с Россией районах.
Газета.Ru 01:36
Здоровье
Врач тульской больницы скончался от коронавируса
«Врач-терапевт клинической больницы «РЖД-Медицина» в Туле скончался от двусторонней пневмонии в инфекционном госпитале областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», - сказано в сообщении.
MedikForum.ru вчера в 17:01
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Общество
Северная Корея рассказала об активности Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 20:35
Здоровье
В Златоусте число заразившихся коронавирусом выросло до 137
Златоуст, Челябинская область, 26 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В Златоусте за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 37 человек.
REGNUM 03:44
Шоу-бизнес
Ксению Собчак затравили за раздачу еды пенсионерам
Ксения Собчак показала в социальных сетях, как она разносит здоровое питание для пенсионеров.
StarHit.ru вчера в 09:30
Общество
Еще 128 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Число вылечившихся от коронавируса в Москве за прошедшие сутки увеличилось на 128 и составило 3 175.
ТАСС 03:32
Шоу-бизнес
Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов впервые стал отцом
Уже сегодня ведущий телепроекта «Дом-2» Андрей Черкасов заявил о том, что впервые стал отцом. Кристина Ослина подарила ему сына.
RuNews24.ru вчера в 08:33
Кино
В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»
Известия 24 апреля в 08:50
Происшествия
Трое рабочих погибли на заводе в Новотроицке
Новотроицк.рф вчера в 12:45
Здоровье
Во Франции от лекарства против коронавируса умерли четыре человека
Во Франции от лекарства против коронавируса умерли четыре человека, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:58
Здоровье
В Якутске коронавирусом заболели четверо медиков
Эпидемиологическая ситуация не улучшается: за последние сутки по Якутску семь новых случаев заболевания, из них четверо — медики офтальмологической больницы, круг контактов которых сейчас устанавливается.
Якутия Daily 02:21
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной на вопрос о состоянии певицы призвал помолиться за нее
Борьба за жизнь Бабкиной продолжается. Он отметил, что состояние у звезды пограничное и призвал поклонников молиться за здоровье певицы.
Народные новости вчера в 09:45
Футбол
Дзюба попал в топ-10 игроков с истекающими контрактами
Свою версию предоставил портал Football 365.Контракт Дзюбы с "Зенитом" истекает в июне нынешнего года, в списке 31-летний футболист занял седьмое место.
Soccer.ru 03:28
Общество
Попова выступила за продление режима самоизоляции в России
Анна Попова ранее заявила о начале популяционных исследований на антитела к коронавирусу в России.
Народные новости 24 апреля в 17:42
Музыка
Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»
Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н 24 апреля в 09:56
Общество
Глава новосибирского главка МВД подал в отставку после скандала
Начальник главного управления МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку.
News.ru 24 апреля в 13:59