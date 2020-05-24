Коронавирус
Регион 64В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 97 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 24 мая выявлено 97 новых пациентов с коронавирусом. В регионе общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составляет 2418 человек.
Читать в источнике
Оценить559
Подробнее о событии
Показать все источники
В Саратове и 6 районах зарегистрировали больше 100 зараженных коронавирусом
Четвертая Властьвчера в 08:58
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 08:05, Ашберн
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера Lada
Автоновости дня 03:28
Политика
Турция готова организовать чартерные рейсы для туристов из России
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:21
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
РИА Новости вчера в 08:29
Общество
Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений
Рестораны, кафе и еще часть объектов сферы услуг могут открыть в Подмосковье в рамках следующего этапа смягчения ограничений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 05:19
Происшествия
Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой
Российская газета 05:42
Общество
В Ленобласти запретили остановки во время проезда на автомобиле через 11 городов
"В 11 городах Ленинградской области установлен особый порядок проезда - автомобили, следующие через данные населенные пункты проходят их безостановочно в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:55
Происшествия
Российских медсестер заперли в морге после контакта с зараженным коронавирусом
Lenta.ru 05:51
Наука
Хиральность биологических молекул связали с космическими лучами
Исследователи из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов в своей новой работе выяснили, что взаимодействие между древними протоорганизмами и космическими лучами может быть ответственно за хиральность в биологических молекулах.
Индикатор 21 мая в 07:34
Общество
В Москве зафиксирован минимальный прирост случаев коронавируса в мае
Ранее минимальный суточный прирост новых случаев коронавируса в Москве был отмечен 29 апреля — тогда COVID-19 подтвердили у 2220 человек.
RT на русском 04:32
Авто
Новый Genesis G80 догнал в цене BMW 5-Series и Audi A6
Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях.
Letnews.ru вчера в 14:42
Общество
В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»
Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».
РБК 06:32
Общество
Министра экологии Сахалинской области проверят на уток
Сахалин.Инфо 05:40
Кино
Создатели «Великолепного века» снимут новый исторический сериал
Piter.tv 22 мая в 07:46
Экономика
В конфликте с Японией выиграла промышленность Южной Кореи
В июле прошлого года конфликт между Японией и Южной Кореей поставил под вопрос бесперебойные поставки во вторую из стран фтористого водорода, необходимого для травления микросхем и жидкокристаллических панелей.
3DNews 05:00
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Происшествия
В Прикамье за сутки умерли пять пациентов с SARS-CoV-2
Пермь, 24 мая 2020, 12:36 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 24 мая, увеличилось число летальных исходов пациентов, зараженных SARS-CoV-2, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 05:36
Происшествия
Не допущенный к кассе АЗС из-за отсутствия маски россиянин уехал без оплаты
В Москве посетитель АЗС на Беломорской улице (Северный административный округ) уехал, не заплатив за бензин, после того, как его не пустили к кассе без маски.
Lenta.ru 07:07
Футбол
БАТЭ — «Динамо-Брест»: прогноз Эльвина Керимова на финальный матч Кубка Беларуси
Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на финал Кубка Беларуси БАТЭ — «Динамо-Брест». Ставка: тотал 1-го тайма меньше 1 гола за 2.03.
Чемпионат 08:00
Общество
Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Общество
В Гонконге возобновились массовые протесты
В Гонконге возобновились массовые акции протеста после того, как китайское правительство 21 мая неожиданно предложило ввести там закон о национальной безопасности.
Ведомости 07:55
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Здоровье
В Петербурге подтвердили смерть 20 пациентов от коронавируса
В Петербурге подтверждено 20 новых смертей от коронавирусной инфекции, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:13
Общество
Ограничения в Челябинской области решили смягчить
В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru 07:30
Экономика
Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца
За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия 02:03
Шоу-бизнес
Джиган и Самойлова купили аквапарк для детей за полмиллиона рублей
Несмотря на старания Джигана заново покорить сердце супруги, Оксана Самойлова решила разойтись с ним.
RuNews24.ru 05:32
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 22 мая в 05:39
Политика
Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России
Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
Политика
Савченко рассказала НТВ, как Порошенко мародерствовал в Донбассе
Официальное интервью запрещенному на Украине НТВ Надежда Савченко отважилась дать после того, как на прошлой неделе Зеленскому и Порошенко передал горячий привет «узник фрау Меркель» украинский олигарх Александр Онищенко прямо из немецкой тюрьмы.
НТВ 05:00