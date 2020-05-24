Коронавирус

Регион 64Регион 64В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 97 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 24 мая выявлено 97 новых пациентов с коронавирусом. В регионе общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составляет 2418 человек.
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Исследователи из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов в своей новой работе выяснили, что взаимодействие между древними протоорганизмами и космическими лучами может быть ответственно за хиральность в биологических молекулах.
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Новый Genesis G80 догнал в цене BMW 5-Series и Audi A6

Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях.
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Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».
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Экономика

В конфликте с Японией выиграла промышленность Южной Кореи

В июле прошлого года конфликт между Японией и Южной Кореей поставил под вопрос бесперебойные поставки во вторую из стран фтористого водорода, необходимого для травления микросхем и жидкокристаллических панелей.
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Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
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Происшествия

В Прикамье за сутки умерли пять пациентов с SARS-CoV-2

Пермь, 24 мая 2020, 12:36 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 24 мая, увеличилось число летальных исходов пациентов, зараженных SARS-CoV-2, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
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В Москве посетитель АЗС на Беломорской улице (Северный административный округ) уехал, не заплатив за бензин, после того, как его не пустили к кассе без маски.
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БАТЭ — «Динамо-Брест»: прогноз Эльвина Керимова на финальный матч Кубка Беларуси

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Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста

Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
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Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
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В Гонконге возобновились массовые протесты

В Гонконге возобновились массовые акции протеста после того, как китайское правительство 21 мая неожиданно предложило ввести там закон о национальной безопасности.
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Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
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Здоровье

В Петербурге подтвердили смерть 20 пациентов от коронавируса

В Петербурге подтверждено 20 новых смертей от коронавирусной инфекции, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
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Ограничения в Челябинской области решили смягчить

В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
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Экономика

Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца

За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
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Политика

Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России

Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
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Политика

Савченко рассказала НТВ, как Порошенко мародерствовал в Донбассе

Официальное интервью запрещенному на Украине НТВ Надежда Савченко отважилась дать после того, как на прошлой неделе Зеленскому и Порошенко передал горячий привет «узник фрау Меркель» украинский олигарх Александр Онищенко прямо из немецкой тюрьмы.
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