В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 24 мая выявлено 97 новых пациентов с коронавирусом. В регионе общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составляет 2418 человек.

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 97 человек

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