Коронавирус
РИА НовостиВ Саратовской области выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом
Девять детей есть в числе 97 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2418, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. В целом по области коронавирус унес жизни 18 пациентов.
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В Саратове и 6 районах зарегистрировали больше 100 зараженных коронавирусом
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В каких случаях останавливаться разрешено Исключения составляют транспортные средства, следующие до места работы или жительства, межрегиональные перевозки, транспорт, следующий для устранения последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности граждан, дорожной деятельности, а также автотранспорт специального назначения.
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