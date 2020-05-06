В Саратовской области зафиксировано резкое снижение количества заражений коронавирусом - за минувшие сутки данное заболевание было диагностировано у 41 человека.

В Саратовской области за сутки коронавирусом заразился 41 человек

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