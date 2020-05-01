Коронавирус
СаратовБизнесКонсалтингВ Саратовской области за сутки выявлены 74 случая коронавируса
В Саратовской области за сутки выявлено 74 новых случая коронавирусной инфекции, всего их подтверждено 659, сообщает региональный оперативный штаб. Сразу 25 диагнозов поставлено жителям Ершова, который находится на карантине. Еще 15 человек заразились в Аткарском районе.
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Происшествия
В Алтайском крае умер второй пациент с подтвержденным коронавирусом
В Алтайском крае официально зафиксировали второй случай смерти пациента, инфицированного коронавирусом.
Толк 04:27
Общество
У спикера парламента Ленинградской области выявили коронавирус
Спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин ушел на самоизоляцию из-за предварительного положительного теста на коронавирусную инфекцию, сообщил РИА Новости представитель областного парламента.
РИА Новости 04:38
Общество
Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона
РИА Новости 06:08
Путешествия
Жителям Германии и Великобритании продлили запрет на выезд за границу
В связи с пандемией COVID-19 правительство Германии перенесло дату возможного выезда своих граждан за границу с 3 мая на 14 июня.
ИА Красная Весна 06:02
Политика
Маулен Ашимбаев стал новым спикером сената Казахстана
Новым спикером сената (верхней палаты) парламента Казахстана избран Маулен Ашимбаев, занявший вакантное после Дариги Назарбаевой место сенатора, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента республики Берик Курмангали.
РИА Новости 03:41
Музыка
Автор хитов «Ласкового мая» скончался от инсульта
Вести.Ru 05:59
Общество
В России число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 10 581 человек, из них 96 — на Кубани
В Краснодарском крае выявлено 96 новых случаев. Общее число заболевших в регионе выросло до 1340 человек.
Югополис 03:55
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью остановить циркуляцию нового типа коронавируса невозможно.
Известия 05:21
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 12:36
Здоровье
В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 04:46
Путешествия
Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны
Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Происшествия
В Москве напавший на полицейского нарушитель самоизоляции признал вину
Нарушитель режима самоизоляции в Москве, который напал на сотрудника полиции на улице Вешняковская, признал свою вину.
Известия вчера в 07:40
Общество
В Латвии потеряли крупный беспилотник
Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей вчера в 05:44
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Происшествия
Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
Политика
Лукашенко заявил, что парад Победы в Белоруссии отменять не будут
Что важно знать:По официальным данным Минздрава Белоруссии за 3 мая, в стране коронавирусом заразились 16705 человек.
Snob.ru вчера в 07:01
Общество
Жители 82 регионов России за сутки заболели коронавирусом
Больше всего новых случаев коронавируса в России выявлено в Москве. На столицу пришлось 5795 инфицированных за сутки.
Pravda.Ru 04:13
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube
Клип группы Little Big на песню Go Bananas набрал свыше 100 миллионов просмотров на YouTube.
iReactor 05:19
Происшествия
В Петербурге загорелся цех на заводе турбинных лопаток
РИА Новости 06:00
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Экономика
«Ростех» заявил о наценках на материалы для средств защиты до 500%
На фоне эпидемии коронавируса наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигли 500%, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы «Ростеха».
РБК вчера в 23:43
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 10 581 человека
За сутки в 82 российских регионах выявили 10 581 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:57
Наука
Российские учёные оценят риски банковского сектора из-за коронавируса
Как писал NEWS.ru, ранее экономист Александр Кареевский прокомментировал заявление ректора университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Ярослава Кузьминова о том, что средний класс в России обречён на бедность из-за кризиса, который был вызван пандемией.
News.ru 01:52
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердилось 79 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 2 мая 2020, 11:52 — REGNUM 79 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 2 мая.
REGNUM 02 мая в 04:52
Армия и оружие
Северный флот следит за кораблями НАТО в Баренцевом море
Корабли Северного флота России и наземные средства контроля отслеживают маневры в Баренцевом море ударной группировки объединенных ВМС стран НАТО.
Российская газета 05:56
Политика
Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам
Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Кубань 24 02 мая в 10:46