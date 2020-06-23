Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Саратовской областной думе подрались депутаты

В Саратовской областной думе произошла потасовка депутатов, фракция "Единая Россия" хочет обратиться из-за этого в МВД и мандатную комиссию, рассказал РИА Новости глава фракции Иван Дзюбан. Инцидент произошел накануне на заседании, которое длилось почти 12 часов.
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Андрей Воробьев о драке в областной думе: Ситуация вопиющая

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Бушуев назвал Бондаренко выродком и пожаловался, что коммунист подбивал его на драку

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Депутат рассказал о пороках зачинщика потасовки в Саратовской областной думе

Регион 64вчера в 18:26

В областной Думе по вине КПРФ произошла потасовка

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Обнародована полная видеозапись драки и потасовок в Саратовской облдуме

Взгляд-инфовчера в 16:30

«У депутатов сдали нервы»: спикер Саратовской областной думы прокомментировал скандал и драку в зале заседаний

Версия-Саратоввчера в 15:07

Опубликована новая видеозапись массовой потасовки в Саратовской облдуме

Четвертая Власть01:50
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На парад Победы в Москве прибыли лидеры иностранных государств

ИА Красная Весна вчера в 16:45
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
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Apple продемонстрировала новый iOS 14

Очередным нововведением является интеграция специального интерфейса, который можно применять как электронный ключ для деактивации сигнализации и открытия салона авто.
Evo-rus.com вчера в 10:01
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Политика

Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК вчера в 19:31
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Технологии

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
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Общество

Do Rzeczy (Польша): какую игру ведет Газпром? (Do Rzeczy)

Не стоит радоваться раньше времени: Россия может вести гораздо более сложную игру, чем кажется на первый взгляд.
ИноСМИ вчера в 09:40
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Общество

Путин: семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей

Президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Дождь вчера в 10:31
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Наука

В Японии обнаружили самое маленькое яйцо динозавра

Группа японских исследователей из университета Цукуба в префектуре Ибараки нашли самое маленькое окаменелое яйцо динозавра.
ИнфоСМИ вчера в 15:24
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Макет iPhone 12 показался на качественных фото

Live24 22 июня в 06:30
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Экономика

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости вчера в 16:29
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Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы.
RT на русском вчера в 04:19
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Наука

В Индийском океане зарождается новый континент

Геологи из Франции и Австралии в ходе изучения состава пород островов в южной части Индийского океана обнаружили, что там началось формирование «эмбрионального континента», сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на журнал Terra Nova.
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Здоровье

Онколог назвал основной признак агрессивного рака желудка

Врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал об особенностях перстневидноклеточного рака желудка, который в 55% случаев обнаруживается на стадии тотального поражения желудка.
Российская газета 00:52
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Общество

Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 13:39
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Политика

Путин поприветствовал ветеранов на Параде Победы

Президент России Владимир Путин перед началом парада Победы поприветствовал каждого ветерана, пожав им руку.
Комсомольская правда 03:08
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Здоровье

В России при выписке из больниц поменяют схему назначения лекарств

Парламентарии отметили, что зачастую в стационаре пациентов лечат одними медикаментами, а при выписке назначают аналоги.
Цензуры.Нет вчера в 08:55
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Политика

Путин поздравил россиян и гостей парада с 75-й годовщиной Победы в ВОВ

Президент России Владимир Путин вышел на трибуну, чтобы поздравить ветеранов, граждан России и гостей парада с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 03:18
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Политика

Трамп призвал отправить Болтона в тюрьму

Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону место за тюремной решеткой из-за разглашения им секретной информации в написанной книге «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома».
Известия 01:31
Общество

Путин заявил о продлении до конца лета повышенных выплат безработным

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что повышенные выплаты безработным гражданам продлят до конца лета.
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Общество

В России зафиксированы 7176 новых случаев коронавируса

Оперштаб сообщает, что среди заболевших 31,6% не имели клинических проявлений заболевания.
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Учатся на ошибках: в ремейке Mafia не будет повторяющихся побочных заданий, как в Mafia III

Одной из главных проблем Mafia III являются повторяющиеся второстепенные задания, которые скучно выполнять.
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 606 тыс

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 176, общее количество заразившихся достигло 606 881.
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Политика

Москалькова заявила об обсуждении возвращения Ярошенко и Бута в Россию

Вопрос возвращения в Россию осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута обсуждается, но переговоры пока не завершены.
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Здоровье

Минздрав Украины начал подготовку новых больниц для заболевших COVID-19

Министерство здравоохранения Украины начало работу по развертыванию новых больниц на случай роста заболеваемости COVID-19, сообщил на брифинге в среду глава Минздрава Максим Степанов.
РИА Новости 03:44
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку

Известия вчера в 18:15
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Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Политика

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
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Финансы

Россияне начали возвращать валюту в банки

Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
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Мощное интервью гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе. Здесь — все ответы

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