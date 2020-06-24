Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Саратовской областной думе подрались депутаты

В Саратовской областной думе произошла потасовка депутатов, фракция "Единая Россия" хочет обратиться из-за этого в МВД и мандатную комиссию, рассказал РИА Новости глава фракции Иван Дзюбан. Инцидент произошел накануне на заседании, которое длилось почти 12 часов.
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Драка в Саратовской облдуме. Комментарий Анатолия Ципящука

Взгляд-инфо04:47

Опубликована новая видеозапись массовой потасовки в Саратовской облдуме

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Андрей Воробьев о драке в областной думе: Ситуация вопиющая

КП - Саратов02:01

Депутат Дмитрий Чернышевский, участвовавший во вчерашней потасовке в стенах регионального парламента, обвинил председателя облдумы в неисполнении своих обязанностей

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Депутат рассказал о пороках зачинщика потасовки в Саратовской областной думе

Регион 64вчера в 18:26

В областной Думе по вине КПРФ произошла потасовка

Саратов 24вчера в 14:38

Бушуев назвал Бондаренко выродком и пожаловался, что коммунист подбивал его на драку

FreeNews-Volgaвчера в 15:27
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
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Общество

На Красной площади начался парад Победы

На Красной площади в Москве начался парад по случаю 75-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
Ведомости 03:01
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Политика

В Москве завершился парад Победы

На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летия Победы советских солдат в Великой Отечественной войне.
Компания 05:14
Происшествия

Милиция разогнала очередь у популярного магазина в Минске

Украина.ру 03:49
Политика

Трамп до конца года приостановил выдачу некоторых рабочих виз

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил и расширил приостановку выдачи некоторых категорий виз до конца этого года, чтобы американцы первыми получили преференции по мере восстановления от экономических последствий пандемии коронавируса.
RuNews24.ru 22 июня в 21:23
28
Политика

В Польше подозревают «Газпром» в «хитроумной» игре

Автор статьи считает, что Россия ведет какую-то хитроумную игру, которая только на первый взгляд кажется простой и понятной.
Военное обозрение 05:29
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Происшествия

5694 случая коронавируса подтверждены в Калужской области на 22 июня

За последние сутки в регионе подтверждено 54 случая коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.
Аргументы и Факты - Калуга 22 июня в 05:22
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
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Политика

Лукашенко прибыл на парад Победы в Москве вместе с сыновьями

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Москве вместе с сыновьями.
МИР 24 03:32
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Культура

Названа дата выхода нового сезона «Люцифера» на Netflix

Первая половина финального, шестого сезона «Люцифера» выйдет на Netflix 21 августа, сообщается в аккаунте сериала в Twitter.
Газета Кемерова вчера в 18:11
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Гаджеты

Почему необходимо выключать Bluetooth на смартфоне

Чтобы провести через Bluetooth кибератаку, злоумышленникам сначала понадобится МАС-адрес устройства.
Evo-rus.com 01:49
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Космос

Ученые обнаружили астрономический объект в «разрыве масс»

Интригующий объект был найден 14 августа 2019 года, когда он слился с черной дырой из 23 масс Солнца, создавая всплеск гравитационных волн, обнаруженных на Земле детекторами LIGO и Virgo.
Научная Россия вчера в 17:41
Политика

Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Культура

О закрытии своего шоу высказалась Елена Степаненко

Live24 вчера в 08:40
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Политика

Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ

Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru вчера в 14:53
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Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
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Политика

У членов прибывшей на парад Победы делегации Киргизии выявили COVID-19

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков воздержался от посещения парада Победы из-за выявления случаев новой коронавирусной инфекции в киргизской делегации, сообщается на сайте главы государства.
Газета.Ru 04:15
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Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

RT на русском вчера в 03:28
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
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Общество

Кокорин опубликовал фото в маске из кожи крокодила за 30 тысяч рублей

Газета.Ru 22 июня в 07:18
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Политика

Парад Победы пройдет сегодня на Красной Площади в Москве

Проведение парада приурочено к дате исторического парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.
Авиаград Жуковский 02:10
Политика

Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости вчера в 14:54
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Футбол

Вагнер Лав прокомментировал несостоявшийся переход в ЦСКА

Газета.Ru вчера в 22:50
Футбол

ЦСКА подписал контракт с 20-летним полузащитником

Московский ЦСКА подписал контракт с полузащитником Гочей Гогричиани, сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 04:41
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Происшествия

Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»

РИА Новости вчера в 12:33
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Экономика

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

В 2013 году компании создали совместное предприятие "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция.
РБК вчера в 16:37
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
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Авто

Segway сворачивает производство электроскутеров

Car.ru 05:14
Общество

Медуза: Для контроля явки на голосовании по поправкам в Конституцию в регионах задействовали специальное приложение

Для контроля явки на голосовании по поправкам в Конституцию в ряде регионов задействовали специальное приложение.
Эхо Москвы 05:05
Армия и оружие

США перебазируют в Польшу две тысячи военных

Военное дело вчера в 05:21
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