В Саратовской областной думе произошла потасовка депутатов, фракция "Единая Россия" хочет обратиться из-за этого в МВД и мандатную комиссию, рассказал РИА Новости глава фракции Иван Дзюбан. Инцидент произошел накануне на заседании, которое длилось почти 12 часов.

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 16

Общество На Красной площади начался парад Победы На Красной площади в Москве начался парад по случаю 75-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне. 28

Политика В Москве завершился парад Победы На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летия Победы советских солдат в Великой Отечественной войне.

Политика Трамп до конца года приостановил выдачу некоторых рабочих виз Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил и расширил приостановку выдачи некоторых категорий виз до конца этого года, чтобы американцы первыми получили преференции по мере восстановления от экономических последствий пандемии коронавируса. 28

Космос Ученые обнаружили астрономический объект в «разрыве масс» Интригующий объект был найден 14 августа 2019 года, когда он слился с черной дырой из 23 масс Солнца, создавая всплеск гравитационных волн, обнаруженных на Земле детекторами LIGO и Virgo.

Политика Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой» Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.

Политика У членов прибывшей на парад Победы делегации Киргизии выявили COVID-19 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков воздержался от посещения парада Победы из-за выявления случаев новой коронавирусной инфекции в киргизской делегации, сообщается на сайте главы государства. 14

Политика Парад Победы пройдет сегодня на Красной Площади в Москве Проведение парада приурочено к дате исторического парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.