Политика
РИА НовостиВ Саратовской областной думе подрались депутаты
В Саратовской областной думе произошла потасовка депутатов, фракция "Единая Россия" хочет обратиться из-за этого в МВД и мандатную комиссию, рассказал РИА Новости глава фракции Иван Дзюбан. Инцидент произошел накануне на заседании, которое длилось почти 12 часов.
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Бушуев назвал Бондаренко выродком и пожаловался, что коммунист подбивал его на драку
FreeNews-Volgaвчера в 15:27
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Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Общество
На Красной площади начался парад Победы
На Красной площади в Москве начался парад по случаю 75-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
Ведомости 03:01
Политика
В Москве завершился парад Победы
На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летия Победы советских солдат в Великой Отечественной войне.
Компания 05:14
Политика
Трамп до конца года приостановил выдачу некоторых рабочих виз
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил и расширил приостановку выдачи некоторых категорий виз до конца этого года, чтобы американцы первыми получили преференции по мере восстановления от экономических последствий пандемии коронавируса.
RuNews24.ru 22 июня в 21:23
Политика
В Польше подозревают «Газпром» в «хитроумной» игре
Автор статьи считает, что Россия ведет какую-то хитроумную игру, которая только на первый взгляд кажется простой и понятной.
Военное обозрение 05:29
Происшествия
5694 случая коронавируса подтверждены в Калужской области на 22 июня
За последние сутки в регионе подтверждено 54 случая коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.
Аргументы и Факты - Калуга 22 июня в 05:22
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
Политика
Лукашенко прибыл на парад Победы в Москве вместе с сыновьями
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Москве вместе с сыновьями.
МИР 24 03:32
Культура
Названа дата выхода нового сезона «Люцифера» на Netflix
Первая половина финального, шестого сезона «Люцифера» выйдет на Netflix 21 августа, сообщается в аккаунте сериала в Twitter.
Газета Кемерова вчера в 18:11
Гаджеты
Почему необходимо выключать Bluetooth на смартфоне
Чтобы провести через Bluetooth кибератаку, злоумышленникам сначала понадобится МАС-адрес устройства.
Evo-rus.com 01:49
Космос
Ученые обнаружили астрономический объект в «разрыве масс»
Интригующий объект был найден 14 августа 2019 года, когда он слился с черной дырой из 23 масс Солнца, создавая всплеск гравитационных волн, обнаруженных на Земле детекторами LIGO и Virgo.
Научная Россия вчера в 17:41
Политика
Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Культура
О закрытии своего шоу высказалась Елена Степаненко
Live24 вчера в 08:40
Политика
Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ
Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru вчера в 14:53
Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
Политика
У членов прибывшей на парад Победы делегации Киргизии выявили COVID-19
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков воздержался от посещения парада Победы из-за выявления случаев новой коронавирусной инфекции в киргизской делегации, сообщается на сайте главы государства.
Газета.Ru 04:15
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском вчера в 03:28
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Общество
Кокорин опубликовал фото в маске из кожи крокодила за 30 тысяч рублей
Газета.Ru 22 июня в 07:18
Политика
Парад Победы пройдет сегодня на Красной Площади в Москве
Проведение парада приурочено к дате исторического парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.
Авиаград Жуковский 02:10
Политика
Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости вчера в 14:54
Футбол
Вагнер Лав прокомментировал несостоявшийся переход в ЦСКА
Газета.Ru вчера в 22:50
Футбол
ЦСКА подписал контракт с 20-летним полузащитником
Московский ЦСКА подписал контракт с полузащитником Гочей Гогричиани, сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 04:41
Происшествия
Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»
РИА Новости вчера в 12:33
Экономика
«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком
В 2013 году компании создали совместное предприятие "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция.
РБК вчера в 16:37
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
Общество
Медуза: Для контроля явки на голосовании по поправкам в Конституцию в регионах задействовали специальное приложение
Для контроля явки на голосовании по поправкам в Конституцию в ряде регионов задействовали специальное приложение.
Эхо Москвы 05:05
Армия и оружие
США перебазируют в Польшу две тысячи военных
Военное дело вчера в 05:21