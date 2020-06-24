Общество
РИА НовостиВ Саратовской областной думе подрались депутаты
В Саратовской областной думе произошла потасовка депутатов, фракция "Единая Россия" хочет обратиться из-за этого в МВД и мандатную комиссию, рассказал РИА Новости глава фракции Иван Дзюбан. Инцидент произошел накануне на заседании, которое длилось почти 12 часов.
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Политика
В делегации президента Киргизии выявлен коронавирус
RT на русском 05:41
Происшествия
Т-34 на параде Победы едва не въехал в зрителей
Во время парада Победы в Севастополе головной танк Т-34 чуть не въехал в толпу зрителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
Lenta.ru 06:34
Финансы
Россияне вновь стали пополнять валютные вклады
До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ 05:34
Общество
В России спикер гордумы поздравил граждан с началом войны и объяснился
Спикер городской думы Тобольска Андрей Ходосевич поздравил присутствующих на официальном мероприятии в честь Дня памяти и скорби с началом войны.
Lenta.ru 06:46
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Футбол
Уткин предположил, почему Вагнер Лав не подписал контракт с ЦСКА
Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением, почему бразильский форвард Вагнер Лав не перешёл в ЦСКА.
RT на русском 06:54
Общество
В ПФР объяснили порядок выплаты омичам новых пособий на детей
Дети от 3 до 16 лет могли получить единовременную выплату в сумме 10 000 рублей. Сегодня ПФР объяснил порядок новых выплат.
Om1.ru 02:20
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Общество
Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад
"Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду.
ТАСС 05:41
Общество
В PS Store стартовали распродажи «Полугодовые предложения» и «Игры до 1500 рублей» со скидками до 85 %
В цифровом магазине PlayStation стартовали распродажи «Полугодовые предложения» и «Игры до 1500 рублей».
3DNews 06:45
Гаджеты
Apple показала iOS 14. Виджеты, App Library и новая Siri
Новая операционная система станет ещё более удобной, благодаря функциям App Library и Виджетам.
ITZine.ru 22 июня в 13:24
Футбол
Игнашевич: Приятно, что можно стоять на бровке. Часто голос срывал, крича с лавки
Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал, что проходит обучение на категорию Pro.
Нева Спорт 06:28
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 13:39
Здоровье
В России при выписке из больниц поменяют схему назначения лекарств
Парламентарии отметили, что зачастую в стационаре пациентов лечат одними медикаментами, а при выписке назначают аналоги.
Цензуры.Нет вчера в 08:55
Хоккей
«Авангард» объявил о переходе нападающего АХЛ Рида Буше
CT news вчера в 20:38
Политика
Лукашенко назвал Москву столицей родины
Кремль с пониманием отнёсся к тому, что некоторые главы других государств, которые ранее подтвердили свой приезд в Москву на торжества, посвящённые 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, не смогут посетить российскую столицу.
News.ru 05:46
Общество
Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде
Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 12:34
Политика
Ветераны оценили парад Победы на Красной площади
Посетившие парад Победы в Москве ветераны высоко оценили мероприятие, приуроченное к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 06:13
Общество
Россиянам назвали условие открытия международного авиасообщения
Международное авиасообщение в России откроется, когда позволит обстановка в стране.
Lenta.ru 03:07
Футбол
«Рубин» подписал 18-летнего нападающего Косарева
Metaratings 04:16
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Актриса Кристина Асмус и шоумен, комик Гарик Харламов объявили о разводе после восьми лет брака, решение не было спонтанным, сообщает Газета.ru.
РИАМО 22 июня в 11:42
Общество
Медуза: Для контроля явки на голосовании по поправкам в Конституцию в регионах задействовали специальное приложение
Для контроля явки на голосовании по поправкам в Конституцию в ряде регионов задействовали специальное приложение.
Эхо Москвы 05:05
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Общество
Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы
Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал о своем отношении к параду Победы.
РИА Новости 06:15
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 22 июня в 11:02
Политика
В Польше подозревают «Газпром» в «хитроумной» игре
Автор статьи считает, что Россия ведет какую-то хитроумную игру, которая только на первый взгляд кажется простой и понятной.
Военное обозрение 05:29
Происшествия
В деле «миллиардера из ФСБ» появился секретный свидетель
В деле о мошенничестве на миллиарды рублей бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России Дмитрия Фролова появился секретный свидетель.
Lenta.ru 06:30