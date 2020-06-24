Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия». Об этом сообщают 23 июня местные СМИ. Заседание Саратовской областной думы оказалось очень длительным — инцидент произошел на 11-м часу заседания.

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