Общество
REGNUMВ Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку
Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия». Об этом сообщают 23 июня местные СМИ. Заседание Саратовской областной думы оказалось очень длительным — инцидент произошел на 11-м часу заседания.
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