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REGNUMREGNUM

В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку

Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия». Об этом сообщают 23 июня местные СМИ. Заседание Саратовской областной думы оказалось очень длительным — инцидент произошел на 11-м часу заседания.В источнике
Подробнее о событии

«У депутатов сдали нервы»: спикер Саратовской областной думы прокомментировал скандал и драку в зале заседаний

Версия-Саратоввчера в 15:07

Алексей Антонов: Поведению блогера-коммуниста должны дать оценку правоохранительные органы

КП - Саратоввчера в 16:07

В областной Думе по вине КПРФ произошла потасовка

Саратов 24вчера в 14:38

Обнародована полная видеозапись драки и потасовок в Саратовской облдуме

Взгляд-инфовчера в 16:30

Депутат рассказал о пороках зачинщика потасовки в Саратовской областной думе

Регион 6418:26

Александр Романов о драке в думе: Депутаты не справились со своими эмоциями

Четвертая Властьвчера в 14:58

Депутат Чернышевский применил к Бондаренко бойцовский прием

FreeNews-Volgaвчера в 14:57
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Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО

Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.
REGNUMвчера в 18:36
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В России могут увеличить пенсии по старости

В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ruвчера в 14:49
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Путин ввел налог на богатство и пообещал новые выплаты на всех детей

Сегодня Владимир Путин обратится к россиянам, чтобы подвести предварительные итоги борьбы с коронавирусом, рассказать о состоянии дел в экономике и обозначить перспективы на будущее.
Новости Тюмени 72.ruвчера в 06:59
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«Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства

"Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк — долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".
РИА Новости18:52
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Плюшевый роботюлень помог снизить боль

Эмоциональной составляющей боли во многом объясняется и то, почему болевые ощущения помогает снизить физический контакт с другим, особенно близким, человеком: несколько лет назад ученые показывали, что происходит это во многом благодаря синхронизации активности мозга того, кто боль испытывает, и того, кто своим присутствием и прикосновениями пытается ее облегчить.
N+1вчера в 12:27

Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUMвчера в 14:50
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Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru22:47
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Путин присвоил звание генерала армии командующему войсками ЮВО

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерала армии командующему Южным военным округом (ЮВО) Александру Дворникову, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.
РИА Новости22:57
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