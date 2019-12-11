Колебания цен на саудовской бирже в течение дня ограничены 10%, отмечает агентство. В результате Saudi Aramco стала крупнейшей компанией в мире по рыночной капитализации, обойдя Apple и Microsoft. Капитализация Saudi Aramco составляет $1,7 трлн.

Saudi Aramco стала самой дорогой компанией мира после дебюта на бирже

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