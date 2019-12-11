Экономика

ForbesForbesSaudi Aramco стала самой дорогой компанией мира после дебюта на бирже

Колебания цен на саудовской бирже в течение дня ограничены 10%, отмечает агентство. В результате Saudi Aramco стала крупнейшей компанией в мире по рыночной капитализации, обойдя Apple и Microsoft. Капитализация Saudi Aramco составляет $1,7 трлн.
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В первый день торгов акции Saudi Aramco взлетели в цене на 10%

Коммерсантъ05:00

Цена акций Saudi Aramco в первый день торгов составила 35,2 риала

ТАСС02:39

Акции Saudi Aramco на открытии торгов подорожали на 10%

Компания04:12

Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%

РБК03:32

В Саудовской Аравии начались торги акциями Saudi Aramco

Ведомости02:40

На старте торгов Акции Saudi Aramco подорожали на 10%

Российская газета04:14

«Сила Сибири» дошла до Китая, а «Турецкий поток» не может пробиться в Европу

Независимая газета08 декабря в 09:43
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Политика

Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала

Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад

Российский катер, пропавший полтора месяца назад, обнаружен в японских водах береговой охраной Японии.
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Путин ответил Киеву стихами про газ

Газовый вопрос обсуждали в Париже президенты России и Украины на двусторонней встрече, в рамках "нормандского саммита" он не поднимался.
Российская газета 09 декабря в 19:26
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Наследство Юрия Лужкова составляет одна квартира в Москве

Наследство Юрия Лужкова составляет одна квартира в Москве. Стоимость жилья оценивается минимум в 600 миллионов рублей.
Вести Подмосковья 05:37
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Регина Тодоренко расплакалась после вопросов Собчак про Украину

Очередной героиней шоу «Осторожно, Собчак» стала телеведущая Регина Тодоренко.
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МИД: Турция может закрыть для США авиабазу в ответ на санкции

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«Наполи» объявил об увольнении Карло Анчелотти с поста главного тренера.
Sportbox.RU вчера в 17:53
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Тренер «Ротора» Менщиков покидает клуб ради другой работы

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Гончаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко получил трехматчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра во время матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — "Краснодар" (1:1). Об этом информирует "Чемпионат" со ссылкой на главу КДК РФС Артур Григорьянц.
Газета.Ru 07:15
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Якутского «шамана» оштрафовали на тысячу рублей

В среду в якутском управлении СК РФ опровергли слухи о возбуждении уголовного дела в отношении "шамана" по статье 318 УК РФ о насилии над представителем власти.
РИА Новости 07:14
Политика

Глава ДНР поставил ультиматум Киеву из-за саммита в Париже

Все договоренности, достигнутые на «нормандском саммите» в Париже, не будут выполнены ДНР, пока Украина не опубликует полный и корректный текст итогового коммюнике саммита.
РБК 07:17
Происшествия

Задержанный экс-мэр Челябинска подозревается во взятке

Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.
REGNUM 07:16
Единоборства

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Газета.Ru 00:21
Политика

Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже

По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.
Известия вчера в 11:26
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС вчера в 09:25
Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
Происшествия

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек

В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс 09 декабря в 01:52
Политика

Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09 декабря в 07:20
Общество

Совфед одобрил введение электронных трудовых книжек

Совет федерации одобрил законопроекты, вводящие возможность вести электронные трудовые книжки с 1 января 2021 года и обязанность работодателей передавать сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде с 2020 года.
Rambler News Service 06:31
Экономика

Компания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском

По данным СМИ, проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался с 2014 года.
REGNUM 00:04
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о присвоении звания Героя России

РИА Новости 07:00
Здоровье

Число заболевших ОРВИ и гриппом в области растет с каждой неделей

Показатель заболеваемости на территории города выше эпидемического порога на 0,4%. По данным оперативного мониторинга вирусологической лаборатории «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» исследовано 16 человек на грипп, положительных находок не обнаружено.
Владимирские новости вчера в 02:45
Шоу-бизнес

Алена Шишкова спародировала Анастасию Решетову

Пять лет назад Шишкова родила дочь Алису, а Решетова этой осенью — сына Ратмира.
StarHit.ru вчера в 13:30
Происшествия

СК завершил расследование дела о нападении на Эллу Памфилову

ТАСС 02:09
Происшествия

В России задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

Сотрудники ФСБ задержали в Мурманске гражданина России, являющегося сторонником запрещенной в стране экстремистской организации «Правый сектор».
Lenta.ru 05:43
Хоккей

Генменеджер «Рейнджерс» — о будущем Георгиева: часы ещё не тикают

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон ответил на вопрос о дальнейшей судьбе российского голкипера Александра Георгиева.
Чемпионат 04:50
Общество

Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки

Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».
Известия 06:53
Футбол

Луценко стал лучшим футболистом декабря в РПЛ

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко признан лучшим игроком декабря в российской Премьер-Лиге.
Metaratings 04:38
Политика

Лавров рассказал об итогах встречи с Трампом

Встреча с президентом США Дональдом Трампом прошла в атмосфере взаимопонимания, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне.
РИА Новости вчера в 17:55
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