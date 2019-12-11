Экономика
ForbesSaudi Aramco стала самой дорогой компанией мира после дебюта на бирже
Колебания цен на саудовской бирже в течение дня ограничены 10%, отмечает агентство. В результате Saudi Aramco стала крупнейшей компанией в мире по рыночной капитализации, обойдя Apple и Microsoft. Капитализация Saudi Aramco составляет $1,7 трлн.
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«Сила Сибири» дошла до Китая, а «Турецкий поток» не может пробиться в Европу
Независимая газета08 декабря в 09:43
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Политика
Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала
Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад
Российский катер, пропавший полтора месяца назад, обнаружен в японских водах береговой охраной Японии.
Политика
Путин ответил Киеву стихами про газ
Газовый вопрос обсуждали в Париже президенты России и Украины на двусторонней встрече, в рамках "нормандского саммита" он не поднимался.
Общество
Наследство Юрия Лужкова составляет одна квартира в Москве
Наследство Юрия Лужкова составляет одна квартира в Москве. Стоимость жилья оценивается минимум в 600 миллионов рублей.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась после вопросов Собчак про Украину
Очередной героиней шоу «Осторожно, Собчак» стала телеведущая Регина Тодоренко.
Армия и оружие
МИД: Турция может закрыть для США авиабазу в ответ на санкции
Футбол
«Наполи» уволил Анчелотти с поста главного тренера
«Наполи» объявил об увольнении Карло Анчелотти с поста главного тренера.
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко получил трехматчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра во время матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — "Краснодар" (1:1). Об этом информирует "Чемпионат" со ссылкой на главу КДК РФС Артур Григорьянц.
Происшествия
Якутского «шамана» оштрафовали на тысячу рублей
В среду в якутском управлении СК РФ опровергли слухи о возбуждении уголовного дела в отношении "шамана" по статье 318 УК РФ о насилии над представителем власти.
Политика
Глава ДНР поставил ультиматум Киеву из-за саммита в Париже
Все договоренности, достигнутые на «нормандском саммите» в Париже, не будут выполнены ДНР, пока Украина не опубликует полный и корректный текст итогового коммюнике саммита.
Происшествия
Задержанный экс-мэр Челябинска подозревается во взятке
Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.
Единоборства
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Политика
25 лет назад Москва ввела войска в Чечню
25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Политика
Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже
По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.
Политика
Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Политика
Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
Совфед одобрил введение электронных трудовых книжек
Совет федерации одобрил законопроекты, вводящие возможность вести электронные трудовые книжки с 1 января 2021 года и обязанность работодателей передавать сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде с 2020 года.
Экономика
Компания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском
По данным СМИ, проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался с 2014 года.
Здоровье
Число заболевших ОРВИ и гриппом в области растет с каждой неделей
Показатель заболеваемости на территории города выше эпидемического порога на 0,4%. По данным оперативного мониторинга вирусологической лаборатории «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» исследовано 16 человек на грипп, положительных находок не обнаружено.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова спародировала Анастасию Решетову
Пять лет назад Шишкова родила дочь Алису, а Решетова этой осенью — сына Ратмира.
Происшествия
В России задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
Сотрудники ФСБ задержали в Мурманске гражданина России, являющегося сторонником запрещенной в стране экстремистской организации «Правый сектор».
Хоккей
Генменеджер «Рейнджерс» — о будущем Георгиева: часы ещё не тикают
Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон ответил на вопрос о дальнейшей судьбе российского голкипера Александра Георгиева.
Общество
Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки
Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».
Футбол
Луценко стал лучшим футболистом декабря в РПЛ
Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко признан лучшим игроком декабря в российской Премьер-Лиге.
Политика
Лавров рассказал об итогах встречи с Трампом
Встреча с президентом США Дональдом Трампом прошла в атмосфере взаимопонимания, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне.