Армия и оружие
ИзвестияВ Саудовской Аравии нашли доказательства вины Ирана за атаку на НПЗ
Представить доказательства причастности Ирана ранее пообещали и в США. При этом еще накануне в Эр-Рияде отказывались называть исполнителей атак, обещая дождаться оценки экспертов ООН. 14 сентября два нефтяных объекта в Саудовской Аравии подверглись атаке.
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 06:05, Вашингтон
Политика
Валентина Матвиенко стала сенатором от Петербурга
РИА Новости 04:33
Авто
Копия Bugatti Veyron оказалась в 20 раз дешевле оригинала
Как сообщает издание «Motor.ru», во Флориде на продажу выставлен своеобразный аналог гиперкара Bugatti Veyron по цене 125 тыс. долларов.
Тарантас Ньюс вчера в 09:05
Происшествия
Врач поликлиники госпитализирована после изнасилования в Саратове
Девушка-медик госпитализирована после нападения насильника в Саратове, ей оказывается вся необходимая, в том числе, психологическая помощь, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.
ТАСС вчера в 05:33
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Происшествия
Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО
Мещанский суд Москвы в среду вернул прокурору дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина в связи с несоответствием фабулы дела его фактическим обстоятельствам и освободил его из СИЗО под подписку о невыезде, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:52
Шоу-бизнес
Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети
Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань вчера в 13:00
Наука
Кольца Сатурна, возможно, в 40 раз старше, чем принято считать
Credits: NASA, ESA Однако в исследовании, представленном журнале Nature Astronomy, ученые указывают на процесс, в ходе которого пыль и органический материал в большом количестве выбрасываются из кольцевой системы Сатурна, что говорит об их значительно более почтенном возрасте, составляющем, по новым оценкам, примерно 4 миллиарда лет.
Ин-спейс.ру 16 сентября в 11:00
Фигурное катание
Российская гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира
Российские спортсменки Дина и Арина Аверины взяли золото и серебро в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
ТК Звезда вчера в 14:28
Происшествия
Четыре российских военных пострадали при нападении браконьеров из КНДР
Четыре, а не три российских пограничника получили ранения в результате нападения браконьеров из Северной Кореи, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 04:33
Происшествия
В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника
В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
REGNUM 04:34
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 16 сентября в 22:38
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Экономика
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние
Российский ритейлер «Дикси», сеть алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» завершили слияние компаний в единый розничный бизнес, говорится в совместном сообщении компаний.
Ведомости 04:52
Политика
Эстония захотела самостоятельно выстраивать отношения с Россией
«Необходимо оставаться в числе государств, которые самостоятельно выстраивают отношения с Россией и с которыми прочие союзники и партнеры обговаривают вопросы взаимодействия с россиянами либо Россией, как нам поступать дальше», — отметила Кальюлайд.
RuNews24.ru вчера в 06:32
Политика
На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма
Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.
Известия вчера в 23:13
Происшествия
Жительница Омска прострелила себе голову во время селфи
Жительница Омска, пытавшаяся сделать селфи с травматическим пистолетом, прострелила себе голову.
Известия 02:59
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51
Общество
В Сети высмеяли Савченко из-за фотосессии в бирюзовом платье
Интернет-пользователи высмеяли экс-депутата Верховной рады Надежду Савченко из-за фотографий с отдыха в Черногории.
РИА Новости 04:14
Авто
Mitsubishi представит в Токио концепт нового кроссовера
Компания Mitsubishi представит на мотор-шоу в Токио новый концептуальный кроссовер.
Новые автомобили 04:32
Наука
Как выпрыгнуть из поезда на ходу и выжить: научный метод
«Популярная механика» проконсультировалась с доцентом-физиком Юго-Восточного Луизианского Университета Реттом Алленом, который предложил несколько простых, но при этом научно обоснованных мер по минимизации увечий во время столь рискованного мероприятия.
Популярная механика 02:18
Происшествия
Россиянин бросил гранату в московского полицейского
Полиция задержала уроженца Бурятии, бросившего гранату в остановившего его сотрудника ДПС в Москве.
Lenta.ru 02:47
Футбол
Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ вчера в 04:11
Происшествия
После взрывов под Ачинском умерла заведующая военным складом
Заведующая военным складом Каменки Ачинского района, где в августе произошла серия взрывов, умерла, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Красноярского края.
РБК 04:25
Гаджеты
TSMC не справляется с производством 7-нм чипов: над Ryzen и Radeon нависла угроза
Справедливости ради нужно заметить, что TSMC старается удовлетворять регулярные запросы постоянных клиентов в первую очередь, а задержки в поставках затрагивают прежде всего тех заказчиков, которые требуют увеличения поставок или же переходят на 7-нм технологию с других техпроцессов.
3DNews 02:35