Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ Саудовской Аравии нашли доказательства вины Ирана за атаку на НПЗ

Представить доказательства причастности Ирана ранее пообещали и в США. При этом еще накануне в Эр-Рияде отказывались называть исполнителей атак, обещая дождаться оценки экспертов ООН. 14 сентября два нефтяных объекта в Саудовской Аравии подверглись атаке.
Читать в источнике
Комментировать60

Подробнее о событии

Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ

РИА Новостивчера в 19:20

В Эр-Рияде представят доказательства причастности Ирана к атаке дронов

Газета.Ru01:07

Эр-Рияд заявил, что представит доказательства причастности Ирана к атакам в королевстве

ТАССвчера в 19:25

В Эр-Рияде представят доказательства причастности Ирана к атаке дронов

RT на русскомвчера в 19:44

«Хайли лайкли»: эксперт о доказательствах Эр-Рияда о причастности Ирана к атаке на НПЗ

ТК Звезда03:29

Саудовская Аравия представит доказательства причастности Ирана к атакам

Вести.Ruвчера в 21:10

Эр-Рияд пообещал доказать причастность Ирана к атаке на нефтяные объекты

Российская газета02:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 06:05, Вашингтон
Политика

Валентина Матвиенко стала сенатором от Петербурга

РИА Новости 04:33
Авто

Копия Bugatti Veyron оказалась в 20 раз дешевле оригинала

Как сообщает издание «Motor.ru», во Флориде на продажу выставлен своеобразный аналог гиперкара Bugatti Veyron по цене 125 тыс. долларов.
Тарантас Ньюс вчера в 09:05
Происшествия

Врач поликлиники госпитализирована после изнасилования в Саратове

Девушка-медик госпитализирована после нападения насильника в Саратове, ей оказывается вся необходимая, в том числе, психологическая помощь, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.
ТАСС вчера в 05:33
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Происшествия

Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО

Мещанский суд Москвы в среду вернул прокурору дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина в связи с несоответствием фабулы дела его фактическим обстоятельствам и освободил его из СИЗО под подписку о невыезде, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:52
Общество

Ургант назвал приговор Устинову решением Страшного суда

Lenta.ru 04:40
Общество

Турчак назвал вопиющей несправедливостью приговор Павлу Устинову

Ведомости 02:29
Шоу-бизнес

Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети

Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань вчера в 13:00
Наука

Кольца Сатурна, возможно, в 40 раз старше, чем принято считать

Credits: NASA, ESA Однако в исследовании, представленном журнале Nature Astronomy, ученые указывают на процесс, в ходе которого пыль и органический материал в большом количестве выбрасываются из кольцевой системы Сатурна, что говорит об их значительно более почтенном возрасте, составляющем, по новым оценкам, примерно 4 миллиарда лет.
Ин-спейс.ру 16 сентября в 11:00
Фигурное катание

Российская гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира

Российские спортсменки Дина и Арина Аверины взяли золото и серебро в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
ТК Звезда вчера в 14:28
Происшествия

Четыре российских военных пострадали при нападении браконьеров из КНДР

Четыре, а не три российских пограничника получили ранения в результате нападения браконьеров из Северной Кореи, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 04:33
Происшествия

В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника

В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
REGNUM 04:34
Армия и оружие

Расселение сирийского лагеря беженцев Эр-Рукбан начнется 27 сентября

ТАСС 04:40
Кино

Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»

Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 16 сентября в 22:38
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США

Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Экономика

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние

Российский ритейлер «Дикси», сеть алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» завершили слияние компаний в единый розничный бизнес, говорится в совместном сообщении компаний.
Ведомости 04:52
Политика

Эстония захотела самостоятельно выстраивать отношения с Россией

«Необходимо оставаться в числе государств, которые самостоятельно выстраивают отношения с Россией и с которыми прочие союзники и партнеры обговаривают вопросы взаимодействия с россиянами либо Россией, как нам поступать дальше», — отметила Кальюлайд.
RuNews24.ru вчера в 06:32
Политика

На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма

Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.
Известия вчера в 23:13
Происшествия

Жительница Омска прострелила себе голову во время селфи

Жительница Омска, пытавшаяся сделать селфи с травматическим пистолетом, прострелила себе голову.
Известия 02:59
Наука

Назван фрукт, который замедляет процесс старения

Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51
Общество

В Сети высмеяли Савченко из-за фотосессии в бирюзовом платье

Интернет-пользователи высмеяли экс-депутата Верховной рады Надежду Савченко из-за фотографий с отдыха в Черногории.
РИА Новости 04:14
Авто

Mitsubishi представит в Токио концепт нового кроссовера

Компания Mitsubishi представит на мотор-шоу в Токио новый концептуальный кроссовер.
Новые автомобили 04:32
Наука

Как выпрыгнуть из поезда на ходу и выжить: научный метод

«Популярная механика» проконсультировалась с доцентом-физиком Юго-Восточного Луизианского Университета Реттом Алленом, который предложил несколько простых, но при этом научно обоснованных мер по минимизации увечий во время столь рискованного мероприятия.
Популярная механика 02:18
Армия и оружие

Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе — Кравченко

REGNUM 04:58
Происшествия

Россиянин бросил гранату в московского полицейского

Полиция задержала уроженца Бурятии, бросившего гранату в остановившего его сотрудника ДПС в Москве.
Lenta.ru 02:47
Футбол

Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения

Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ вчера в 04:11
Происшествия

После взрывов под Ачинском умерла заведующая военным складом

Заведующая военным складом Каменки Ачинского района, где в августе произошла серия взрывов, умерла, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Красноярского края.
РБК 04:25
Армия и оружие

В России создали ракету с недостижимой дальностью действия

Газета.Ru 02:30
Гаджеты

TSMC не справляется с производством 7-нм чипов: над Ryzen и Radeon нависла угроза

Справедливости ради нужно заметить, что TSMC старается удовлетворять регулярные запросы постоянных клиентов в первую очередь, а задержки в поставках затрагивают прежде всего тех заказчиков, которые требуют увеличения поставок или же переходят на 7-нм технологию с других техпроцессов.
3DNews 02:35
Происшествия

В Кабардино-Балкарии сняли режим контртеррористической операции

РБК 05:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное