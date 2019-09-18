Представить доказательства причастности Ирана ранее пообещали и в США. При этом еще накануне в Эр-Рияде отказывались называть исполнителей атак, обещая дождаться оценки экспертов ООН. 14 сентября два нефтяных объекта в Саудовской Аравии подверглись атаке.

В Саудовской Аравии нашли доказательства вины Ирана за атаку на НПЗ

Авто Копия Bugatti Veyron оказалась в 20 раз дешевле оригинала Как сообщает издание «Motor.ru», во Флориде на продажу выставлен своеобразный аналог гиперкара Bugatti Veyron по цене 125 тыс. долларов.

Происшествия Врач поликлиники госпитализирована после изнасилования в Саратове Девушка-медик госпитализирована после нападения насильника в Саратове, ей оказывается вся необходимая, в том числе, психологическая помощь, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Происшествия Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО Мещанский суд Москвы в среду вернул прокурору дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина в связи с несоответствием фабулы дела его фактическим обстоятельствам и освободил его из СИЗО под подписку о невыезде, передает корреспондент ТАСС.

Шоу-бизнес Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.

Наука Кольца Сатурна, возможно, в 40 раз старше, чем принято считать Credits: NASA, ESA Однако в исследовании, представленном журнале Nature Astronomy, ученые указывают на процесс, в ходе которого пыль и органический материал в большом количестве выбрасываются из кольцевой системы Сатурна, что говорит об их значительно более почтенном возрасте, составляющем, по новым оценкам, примерно 4 миллиарда лет.

Фигурное катание Российская гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира Российские спортсменки Дина и Арина Аверины взяли золото и серебро в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.

Происшествия Четыре российских военных пострадали при нападении браконьеров из КНДР Четыре, а не три российских пограничника получили ранения в результате нападения браконьеров из Северной Кореи, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Происшествия В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Кино Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора» Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».

Финансы Россия сократила вложения в госдолг США Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.

Экономика «Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние Российский ритейлер «Дикси», сеть алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» завершили слияние компаний в единый розничный бизнес, говорится в совместном сообщении компаний.

Политика Эстония захотела самостоятельно выстраивать отношения с Россией «Необходимо оставаться в числе государств, которые самостоятельно выстраивают отношения с Россией и с которыми прочие союзники и партнеры обговаривают вопросы взаимодействия с россиянами либо Россией, как нам поступать дальше», — отметила Кальюлайд.

Политика На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.

Происшествия Жительница Омска прострелила себе голову во время селфи Жительница Омска, пытавшаяся сделать селфи с травматическим пистолетом, прострелила себе голову.

Наука Назван фрукт, который замедляет процесс старения Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.

Авто Mitsubishi представит в Токио концепт нового кроссовера Компания Mitsubishi представит на мотор-шоу в Токио новый концептуальный кроссовер.

Наука Как выпрыгнуть из поезда на ходу и выжить: научный метод «Популярная механика» проконсультировалась с доцентом-физиком Юго-Восточного Луизианского Университета Реттом Алленом, который предложил несколько простых, но при этом научно обоснованных мер по минимизации увечий во время столь рискованного мероприятия.

Происшествия Россиянин бросил гранату в московского полицейского Полиция задержала уроженца Бурятии, бросившего гранату в остановившего его сотрудника ДПС в Москве.

Футбол Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.

Происшествия После взрывов под Ачинском умерла заведующая военным складом Заведующая военным складом Каменки Ачинского района, где в августе произошла серия взрывов, умерла, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Красноярского края.