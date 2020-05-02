Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВ Саудовской Аравии назвали сроки финансовых последствий пандемии

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Последствия пандемии коронавируса проявятся во второй четверти текущего финансового года, заявил министр финансов Саудовской Аравии Мохаммад Жадаан, передает 2 мая телеканал Аль-Арабия.
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В Саудовской Аравии назвали сроки финансовых последствий пандемии

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