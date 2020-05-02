Коронавирус
ИА Красная ВеснаВ Саудовской Аравии назвали сроки финансовых последствий пандемии
Последствия пандемии коронавируса проявятся во второй четверти текущего финансового года, заявил министр финансов Саудовской Аравии Мохаммад Жадаан, передает 2 мая телеканал Аль-Арабия.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 17:59, Ашберн
Общество
В Свердловской области коронавирусом заразился ещё 81 человек
За сутки прирост инфицированных COVID-19 в Свердловской области составил 81 человек. Об этом сообщил оперштаб в субботу, 2 мая.
Kursk.com 05:10
Политика
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19
Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия 17:11
Общество
В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая
Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей вчера в 05:58
Кино
Сможешь угадать игру по скриншоту? А если она вышла в 1998?
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Cyber.sports.ru 29 апреля в 12:57
Общество
Маск объявил о распродаже имущества
РИА Новости вчера в 21:18
Транспорт
Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют
Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Общество
Борис Джонсон назвал сына в честь вылечивших его от COVID-19 врачей
Мать младенца Кэрри Саймондс в своём Instagram сообщила, что мальчика назвали Уилфредом Лори в честь его прадедов по обеим линиям, а имя Николас он получил в честь двух медиков, спасших жизнь премьера в больнице.
Говорит Москва 09:13
Происшествия
Суд отказался арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве
Перовский суд Москвы отказался арестовывать мужчину, напавшего на патрулирующего полицейского при проверке документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 13:32
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Общество
В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию
Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции.
Коммерсантъ 07:09
Финансы
Банки в марте заняли у ЦБ рекордную с 2014 года сумму
Обязательства банков перед ЦБ за март увеличились на 30,2%, или 739,37 млрд руб.
Коммерсантъ 07:04
Происшествия
Задержанных в Тульской области медиков отправили по домам
Как сообщает сайт тульского Управления Роспотребнадзора, жители региона, задержанные и помещенные в обсерватор 30 апреля 2020 не заражены COVID-19.
Московский Комсомолец Тула 05:36
Общество
Более 750 автомобилей 2 мая не пустили в Псковскую область
На границах Псковской области полиция сегодня, 2 мая, развернула 754 автомобиля, желавших попасть в регион "без уважительной причины", сообщил псковский губернатор Михаил Ведерников.
DP.RU 15:36
Общество
Прогноз об окончании пандемии коронавируса в России изменили ученые
Скорректированный прогноз опубликовали ученые из Сингапура. По их прогнозу в России окончание пандемии придется на 8 августа.
Privet-Rostov.ru 04:55
Футбол
Радимов жестко раскритиковал Газзаева
Наставник петербургского "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал слова депутата Государственной Думы и экс-тренера владикавказской "Алании" Валерия Газзаева о том, что европейские чемпионаты нужно играть по системе "весна-осень".
Газета.Ru 15:21
Культура
Телезрители возмущены победой Ангарской в проекте «Последний герой»
Экономика сегодня 16:40
Армия и оружие
Опубликованы рассекреченные документы Берлинской операции
Коммерсантъ вчера в 22:13
Общество
Субсидируемые тарифы на полеты в Калининград открыли для всех россиян
Изменились условия продажи авиабилетов из Москвы в Калининград и обратно по субсидируемым тарифам.
BFM.ru 17:28
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова простила Джигана и отвезла его домой
Ролик о совместной поездке появился в Instagram-аккаунтах Самойловой и Джигана практически одновременно.
Слово и Дело 06:32
Космос
Ученые объяснили феномен Венеры
Российская газета 30 апреля в 04:42
Политика
Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе
Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
Шоу-бизнес
Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора
Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН 12:26
Происшествия
Во Франции сгорел склад с медицинскими масками, сообщили СМИ
Пожар уничтожил склад с медицинскими масками в городе Бобиньи на севере Франции, сообщает газета Parisien.
РИА Новости 12:46
Происшествия
При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик
В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28