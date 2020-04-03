Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ Саудовской Аравии назвали условия сокращения нефтедобычи

Ранее Саудовская Аравия призвала участников сделки ОПЕК+ собраться на экстренную встречу, которая состоится 6 апреля. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил о готовности к взаимодействию по балансировке рынка нефти.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти при условии, что остальные нефтепроизводители во главе с Россией также ее снизят, передает РИА Новости
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Аргументы и Фактывчера в 18:07

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Сделка COVID+, или погасшие костры нефтяных амбиций. Обобщение

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Комсомольская правдавчера в 16:24

СМИ узнали о готовности Эр-Рияда значительно снизить добычу нефти

РЕН ТВвчера в 15:48

Саудовская Аравия назвала условия сокращения нефтедобычи

News.ruвчера в 16:08

Саудовская Аравия назвала условия снижения нефтедобычи

Известиявчера в 15:37

СМИ: Саудовская Аравия назвала условия сокращения нефтедобычи

Московский Комсомолецвчера в 15:32

Источник назвал условие сокращения нефтедобычи Саудовской Аравией

Газета.Ruвчера в 15:23
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Выросло количество жертв взрыва в Орехово-Зуеве

Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехово-Зуева днем в субботу, 4 апреля.
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В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных мест для предотвращения распространения коронавируса.
Lenta.ru 17:39
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Главу «Альянса врачей» Васильеву задержали в Новгородской области

Полиция задержала главу "Альянса врачей".
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Утвержден порядок выплат малоимущим семьям с детьми 3-7 лет

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«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.
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Астронавты на МКС заметили скопление НЛО вблизи Земли

На протяжении нескольких месяцев камеры на МКС фиксировали аномалии вблизи Земли.
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В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
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Бывший тренер сборной Англии и национальной команды России Фабио Капелло прокомментировал заявления о том, что у него плохой английский язык.
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