с чего всё началось

Ранее Саудовская Аравия призвала участников сделки ОПЕК+ собраться на экстренную встречу, которая состоится 6 апреля. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил о готовности к взаимодействию по балансировке рынка нефти.

Общество Кабмин выделил движению волонтеров 242 млн рублей для помощи гражданам «Выделить Росмолодежи из резервного фонда Правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 242273,7 тысячи рублей в целях предоставления субсидии Всероссийскому общественному движению добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» на проведение мероприятий по организации помощи гражданам РФ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Экономика Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.

Авто В Сети показана редкая «Нива», сделанная для немцев в 80-х годах Каждый из 150 выпущенных внедорожников специальной версии получил доработанный экстерьер, а конкретнее — расширители колёсных арок из пластика, особые дизайнерские «штамповки» с более широкими, чем у крупносерийных «Нив» покрышками, вдобавок декоративные белые полосы с боков кузова.

Здоровье Врач объяснил, почему нужно обильно пить для профилактики коронавируса Специалист по внутренним болезням и нефрологии, доктор Арзу Акгюль рассказал турецкому изданию Sözcü, что вода играет важную роль в борьбе со многими заболеваниями, в том числе и COVID-19.

Политика Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов «Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.

Общество Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.

Общество Эксперт назвал коронавирус причиной роста продаж водки в России Ситуация с распространением коронавируса может резко усилить рост розничных продаж алкогольной продукции в марте по причине как роста её потребления, так и использования в качестве антисептиков, — цитирует эксперта РИА Новости.

Здоровье Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с COVID-19 Москва, 4 апреля 2020, 09:34 — REGNUM Заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени ПастераРоспотребнадзорав Санкт-Петербурге Александр Семенов, работающий с группой военных специалистов и медиков Минобороны РФ в итальянском Бергамо назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Общество Россиянам разрешено посещать гипермаркеты и магазины вдали от дома Ведомство призвало регионы страны разъяснить гражданам, что они имеют право в период самоизоляции посещать крупные магазины, ярмарки и рынки, а также находящиеся вдали от дома супермаркеты.

Кино У «Мосфильма» появится свой телеканал С недавнего времени компания является обладателем эксклюзивных прав на показ фильмов, созданных на киностудии «Мосфильм».

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Наука В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.

Шоу-бизнес Певица Pink сообщила о заражении коронавирусом Американская певица Алиша Бет Мур, известная под псевдонимом Pink, сообщила о том, что она заразилась коронавирусной инфекцией.

Футбол Ребров о сокращении зарплат: игроки «Спартака» быстро решили вопрос Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Артем Ребров заявил, что вопрос о временном сокращении зарплат игроки команды решили быстро, особых проблем с этим не было.

Общество Правила поведения при ЧС утверждены правительством На официальном портале правовой информации 3 апреля были опубликованы утвержденные днем ранее премьером Михаилом Мишутиным «Правила поведения, обязательные для выполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС)».

Экономика Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.