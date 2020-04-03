Энергетика
Аргументы и ФактыВ Саудовской Аравии назвали условия сокращения нефтедобычи
Ранее Саудовская Аравия призвала участников сделки ОПЕК+ собраться на экстренную встречу, которая состоится 6 апреля. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил о готовности к взаимодействию по балансировке рынка нефти.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти при условии, что остальные нефтепроизводители во главе с Россией также ее снизят, передает РИА Новости.Аргументы и Фактывчера в 18:07
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Саудовская Аравия готова сократить нефтедобычу, если США и Россия присоединятся
Комсомольская правдавчера в 16:24
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Комментарии
Общество
Кабмин выделил движению волонтеров 242 млн рублей для помощи гражданам
«Выделить Росмолодежи из резервного фонда Правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 242273,7 тысячи рублей в целях предоставления субсидии Всероссийскому общественному движению добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» на проведение мероприятий по организации помощи гражданам РФ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Экономика
Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты
Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
Авто
В Сети показана редкая «Нива», сделанная для немцев в 80-х годах
Каждый из 150 выпущенных внедорожников специальной версии получил доработанный экстерьер, а конкретнее — расширители колёсных арок из пластика, особые дизайнерские «штамповки» с более широкими, чем у крупносерийных «Нив» покрышками, вдобавок декоративные белые полосы с боков кузова.
Здоровье
Врач объяснил, почему нужно обильно пить для профилактики коронавируса
Специалист по внутренним болезням и нефрологии, доктор Арзу Акгюль рассказал турецкому изданию Sözcü, что вода играет важную роль в борьбе со многими заболеваниями, в том числе и COVID-19.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Общество
Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Общество
Эксперт назвал коронавирус причиной роста продаж водки в России
Ситуация с распространением коронавируса может резко усилить рост розничных продаж алкогольной продукции в марте по причине как роста её потребления, так и использования в качестве антисептиков, — цитирует эксперта РИА Новости.
Армия и оружие
Россия отправила 11 самолетов в Сербию для борьбы с коронавирусом
Россия отправила 11 самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сербию для борьбы с коронавирусом.
Здоровье
Меры по борьбе с коронавирусом на территории Тульской области усилены
Для пожилых людей и жителей с хроническими неинфекционными заболеваниями минздрав Тульской области организовал горячую линию.
Здоровье
ВОЗ предупредила о главной опасности при ношении маски
Главная опасность приношении маски- ложное чувство безопасности при котором люди нередко перестают мыть руки и беречь себя.
Здоровье
Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с COVID-19
Москва, 4 апреля 2020, 09:34 — REGNUM Заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени ПастераРоспотребнадзорав Санкт-Петербурге Александр Семенов, работающий с группой военных специалистов и медиков Минобороны РФ в итальянском Бергамо назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Общество
Россиянам разрешено посещать гипермаркеты и магазины вдали от дома
Ведомство призвало регионы страны разъяснить гражданам, что они имеют право в период самоизоляции посещать крупные магазины, ярмарки и рынки, а также находящиеся вдали от дома супермаркеты.
Кино
У «Мосфильма» появится свой телеканал
С недавнего времени компания является обладателем эксклюзивных прав на показ фильмов, созданных на киностудии «Мосфильм».
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Наука
В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек
Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.
Общество
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Шоу-бизнес
Певица Pink сообщила о заражении коронавирусом
Американская певица Алиша Бет Мур, известная под псевдонимом Pink, сообщила о том, что она заразилась коронавирусной инфекцией.
Гаджеты
Xiaomi выпускает беспроводную мышь Mi Elegant Mouse Metallic Edition
Xiaomi выпустила новую беспроводную мышь под названием Mi Elegant Mouse Metallic Edition.
Футбол
Ребров о сокращении зарплат: игроки «Спартака» быстро решили вопрос
Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Артем Ребров заявил, что вопрос о временном сокращении зарплат игроки команды решили быстро, особых проблем с этим не было.
Армия и оружие
Корабль «Сметливый» внесли в Книгу рекордов ВС России
Сторожевой корабль «Сметливый» был включен в Книгу рекордов Вооруженных сил России за свою службу в составе Черноморского флота на протяжение 50 лет.
Общество
Правила поведения при ЧС утверждены правительством
На официальном портале правовой информации 3 апреля были опубликованы утвержденные днем ранее премьером Михаилом Мишутиным «Правила поведения, обязательные для выполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС)».
Общество
Пентагон перебросил похоронную команду в помощь Нью-Йорку
На помощь похоронным службам Нью-Йорка прибудет команда из 42 военнослужащих 54-й квартермейстерской роты, базирующейся в Форте Ли, штат Вирджиния.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Общество
В Тульской области продлен режим повышенной готовности
В Тульской области продлен режим повышенной готовности.
Происшествия
В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын
Политика
США лишили полицию Германии 200 тыс. респираторных масок
США заполучили 200 тыс. респираторных масок, которые предназначались Германии, сообщил представитель Сената Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель.
Киберспорт
E3 2021 пройдёт с 15 по 17 июня
Американская ассоциация ESA объявила, что в 2021 году выставка E3 пройдёт с 15 по 17 июня.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.