Энергетика

ИзвестияИзвестияСаудовская Аравия назвала условия снижения нефтедобычи

Заседание может состояться 6 апреля. Цены на нефть обрушились 9 марта, после того как Россия и страны-участницы сделки ОПЕК+ 6 марта не договорились о сокращении нефтедобычи. В результате Саудовская Аравия заявила, что собирается увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы.
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Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти при условии, что остальные нефтепроизводители во главе с Россией также ее снизят, передает РИА Новости
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