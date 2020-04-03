Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ Саудовской Аравии назвали условия сокращения нефтедобычи

Ранее Саудовская Аравия призвала участников сделки ОПЕК+ собраться на экстренную встречу, которая состоится 6 апреля. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил о готовности к взаимодействию по балансировке рынка нефти.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти при условии, что остальные нефтепроизводители во главе с Россией также ее снизят, передает РИА Новости
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Аргументы и Фактывчера в 18:07

Подробнее о событии

Сделка COVID+, или погасшие костры нефтяных амбиций. Обобщение

Интерфаксвчера в 17:46

Россия готова сокращать добычу вместе с США

Коммерсантъвчера в 13:07

СМИ узнали о готовности Эр-Рияда значительно снизить добычу нефти

РЕН ТВвчера в 15:48

Саудовская Аравия назвала условия снижения нефтедобычи

Известиявчера в 15:37

СМИ: Саудовская Аравия назвала условия сокращения нефтедобычи

Московский Комсомолецвчера в 15:32

Источник назвал условие сокращения нефтедобычи Саудовской Аравией

Газета.Ruвчера в 15:23

Саудовская Аравия готова сократить нефтедобычу, если США и Россия присоединятся

Комсомольская правдавчера в 16:24
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Комментарии

Здоровье

Какие ошибки допустила Италия в самом начале эпидемии

Эпидемия коронавируса в Италии продолжает набирать обороты. С каждым днем в стране умирает все больше людей, заразившихся COVID-19.
Ридус 04:44
Здоровье

В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России

Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн предложил на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в стране.
Lenta.ru 05:33
Экономика

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.
Вести.Ru вчера в 09:12
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Общество

В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус

Новую российско-японскую тест-систему выявления коронавируса планируют начать применять уже в апреле, сообщили «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Известия вчера в 22:24
Экономика

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС вчера в 13:11
Здоровье

Россиян призвали отказаться от будильника на время самоизоляции

Россиян призвали отказаться от будильника на время самоизоляции, поскольку это может улучшить качество ночного отдыха.
Lenta.ru 02:20
Общество

В ВОЗ сообщили, что коронавирус стал опасен и для молодых людей

Из-за широкого распространения CoViD-19 болезнь стала опасна и для молодых людей, ведущих здоровый образ жизни, сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1".
Life.ru 06:00
Общество

Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Москве

Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве за последние сутки, у них были хронические и онкологические заболевания.
ТАСС 05:04
Футбол

«Тамбов» выкупит Филина. Мелкадзе, скорее всего, вернется в «Спартак»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил корреспонденту «РБ-Спорт», что клуб намерен выкупить у «Химок» защитника Александра Филина.
Bookmaker-ratings.ru 02 апреля в 13:30
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
ГТРК Марий Эл 02 апреля в 06:16
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК вчера в 09:14
Политика

В Кремле назвали ситуацию в экономике беспрецедентной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе разных сценариев изменения ситуации в экономике из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:20
Здоровье

Возможность передачи коронавируса по воздуху оценили в ВОЗ

Как сообщает РИА Новости, несмотря на то, что возможность подхватить коронавирус «от воздуха» существует, все-таки, больше всего эпизодов заражения происходит посредством воздушно-капельной передачи – именно от людей с симптомами заболевания.
Live24 05:47
Общество

В России выявлены 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:44
Общество

Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля.
Известия 02 апреля в 10:37
Происшествия

В Брянске за сутки более чем вдвое выросло число заболевших COVID-19

В Брянске за сутки подтверждены 12 новых случаев COVID-19, всего заболевших 19, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб.
BFM.ru 05:24
Кино

Disney назвала новые даты премьер своих фильмов

REGNUM вчера в 15:52
Политика

В раде высмеяли украинские санкции против Белоруссии

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МИД Украины за решение присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии.
Известия 00:41
Происшествия

В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина

Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания в возрасте 93 лет, сообщает в субботу правительство региона.
РИА Новости 03:28
Происшествия

В Костроме подтверждено 8 случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 4 апреля 2020 года, в Костроме подтверждено 8 случаев заражения коронавирусом, на карантине находятся 837 чел, обследовано 957 чел, сделано 1016 исследований биоматериала, для 222 жителей закончено меднаблюдение, карантин снят.
LifeKostroma.ru 05:15
Армия и оружие

Силами Минобороны РФ ударными темпами идет строительство 16 госпиталей

Ударными темпами идет строительство 16 госпиталей, которые возводят силами нашего Минобороны.
Первый канал 05:12
Общество

Глава Минпросвещения допустил продление занятий в школах до 8 июня

Уроки в школах будут длиться до 8 июня, то есть до старта основной волны ЕГЭ, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Интерфакс 05:29
Армия и оружие

ВКС России завершили переброску специалистов и оборудования в Сербию

Завершена операция по переброске в Сербию российских военных специалистов, необходимого оборудования и спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.
Вести.Ru 05:02
Происшествия

В Воронежской области выявили два новых случая коронавируса

Воронеж, 4 апреля 2020, 12:54 — REGNUM Два новых случая коронавируса подтверждено на территории Воронежской области по данным на 4 апреля, сообщили в пресс-службе правительства региона.
REGNUM 05:54
Общество

Иван Белозерцев рассказал об изменениях в режим самоизоляции

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выступил с видеообращением к жителям региона, в котором рассказал о дополнительных мерах, которые будут приняты на следующей нерабочей неделе в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Пенза-Обзор вчера в 14:38
Общество

Россия приостанавливает авиарейсы по вывозу россиян из-за рубежа

Россия с полуночи субботы, 4 апреля, приостанавливает авиарейсы, которые организуются для вывоза россиян на родину.
RT на русском вчера в 14:06
Наука

У кошек в Ухане обнаружили коронавирус

Специалисты исследовали образцы крови, взятые у 102 кошек после вспышки коронавируса и 39 — до вспышки.
РИА Новости вчера в 23:55
Общество

WP: тысячи записей видеозвонков в сервисе Zoom попали в интернет

ТАСС вчера в 22:14
Политика

В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 12 апреля

Режим самоизоляции, действующий в Иркутской области с 31 марта по 5 апреля, продлен еще на неделю, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 05:47
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