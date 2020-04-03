Саудовская Аравия готова значительно сократить добычу нефти, если Россия и США договорятся сделать это вместе с ней, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией королевства. Он не стал уточнять, готова ли Саудовская Аравия ограничить добычу по сравнению с уровнем первого квартала.

с чего всё началось

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