Энергетика
Аргументы и ФактыВ Саудовской Аравии назвали условия сокращения нефтедобычи
Ранее Саудовская Аравия призвала участников сделки ОПЕК+ собраться на экстренную встречу, которая состоится 6 апреля. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил о готовности к взаимодействию по балансировке рынка нефти.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия готова значительно сократить добычу нефти, если Россия и США договорятся сделать это вместе с ней, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией королевства. Он не стал уточнять, готова ли Саудовская Аравия ограничить добычу по сравнению с уровнем первого квартала.Интерфаксвчера в 15:15
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Саудовская Аравия готова сократить нефтедобычу, если США и Россия присоединятся
Комсомольская правдавчера в 16:24
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Власти не исключают наиболее сложный сценарий.
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