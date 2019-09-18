Армия и оружие
Life.ruВ Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ
Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны. Там считают, что всё представленное доказывает причастность Ирана к атаке.
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Саудовская Аравия показала обломки ракет в качестве доказательств атаки Ирана
Коммерсантъвчера в 12:11
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Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом
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Саратов 24 вчера в 23:41
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В Японии не признали переданные Россией останки 600 военнопленных
Останки около 600 военнопленных времен Второй мировой войны, переданные Россией Японии, не являются останками японских граждан.
РБК 01:50
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Газета.Ru 17 сентября в 01:56
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Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Происшествия
Суд арестовал адвоката экс-премьера Дагестана Дагира Хасавова
Басманный суд Москвы арестовал до 16 ноября адвоката Дагира Хасавова, который ранее представлял интересы экс-главы правительства Республики Дагестан.
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«Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов
«Локомотив» одержал победу над немецким клубом «Байер» в матче перового тура группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 17:01
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Онколог оценил масштабы распространения «болезни Заворотнюк» в России
Онколог Владимир Алешин оценил масштабы распространения недуга в России.
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Автоновости дня вчера в 02:41
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Врачи посоветовали не мыться каждый день
По мнению многих врачей-дерматологов современные люди моются несообразно загрязнению тела, а ведь слишком частый прием душа может нанести вред здоровью, пишет Медикфорум.
Известия 00:25
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Таиланд отменит въездные анкеты для иностранцев
Таиланд отменит для иностранцев "белые карточки" или формы ТМ6, то есть анкеты, необходимые для въезда в эту страну.
Газета.Ru 00:34
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Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
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Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в сознании
Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
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Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Шоу-бизнес
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Во время встречи с новым героем шоу, который пообещал рассказать все о сексе, теледива призналась, что ее это не интересует.
Дни24 вчера в 07:43
Происшествия
Суд вернул дело Губайдулина в прокуратуру
РИА Новости вчера в 05:08
Происшествия
СМИ узнали о состоянии пострадавшего в перестрелке полицейского
Раненному в перестрелке на станции метро «Рязанский проспект» полицейскому врачи проводят операцию, он находится в крайне тяжелом состоянии, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
РБК вчера в 18:21
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
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Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
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Общество
Минпросвещения просят не делать ЕГЭ по иностранному языку обязательным
Национальный родительский комитет выступил с просьбой не делать ЕГЭ по иностранному языку обязательным.
Газета.Ru вчера в 12:25
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В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно
Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.
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Источник: для ВМФ России в 2020 году заложат 22 корабля и судна
Судостроители в 2020 году заложат сразу 22 надводных корабля, подлодки и вспомогательных судна для ВМФ России.
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Рио Фердинанд: «Я боюсь за Азара, он перешел в „Реал“ в неподходящее время»
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд скептически смотрит на перспективы Эдена Азара в нынешнем «Реале».
Матч ТВ вчера в 21:22
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Intel Core i9-10900X Cascade Lake-X протестировали в бенчмарках
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Россияне забросили автомобили из-за дорогого бензина
Почти половина россиян уверена, что соотечественники стали реже пользоваться личными автомобилями из-за высоких цен на бензин.
Lenta.ru 01:35
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«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
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