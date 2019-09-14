Энергетика
РосбалтВ Саудовской Аравии после атаки дронов вдвое упала нефтедобыча
Как пишет Bloomberg, компании Saudi Aramco пришлось уменьшить добычу на 5 млн баррелей в сутки. Ранее повстанцы-хуситы в Йемене заявили о причастности к атакам в ночь на субботу на объекты Saudi Aramco. После нападения не менее десяти дронов нефтяные предприятия загорелись.
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Энергетика
Цены на нефть взлетели на 19% на открытии торгов
Максимум рост вырос до 19%, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $71,62 за баррель.
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Небольшой самолет упал возле города Попаян Семь человек погибли в результате крушения небольшого самолёта в Колумбии, передает издание El Tiempo.
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Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
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СМИ: в Грецию перебежали 22 сторонника Гюлена из Турции и попросили убежища
22 сторонника лидера организации фетхуллахистов Фетхуллаха Гюлена перебежали из Турции в Грецию и попросили там убежища.
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Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал, что главный тренер Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера команды.
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Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
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«Реал» и «Барселона» хотят переманить Клоппа
Отмечается, что приход на тренерский мостик Юргена Клоппа может стать ключиком для «Реала» и «Барселоны» в реализации их желания подписать Виргила ван Дейка.
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Во Франкфурте бренд Hongqi представил две новинки
В рамках автошоу был показан электрический кроссовер Hongqi E115 и концепт гибридного суперкара S9.
Тарантас Ньюс вчера в 06:11
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В Сети появился первый кадр финального сезона «Сверхъестественного»
В Сети появился первый кадр финального, 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
Известия 13 сентября в 09:06
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«Монако» Головина проиграл «Марселю» в матче с семью голами
«Марсель» обыграл «Монако» со счетом 4:3 в гостевом матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщается на сайте «Марселя».
РБК 18:42
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Греф призвал готовиться к новому кризису из-за падения цены на нефть
Россию ждет новый кризис, связанный с падением цены на нефть.
ГлобалМСК.ру 13 сентября в 17:52
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Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию
Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:57
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
РИА Новости 14:35
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Радио Sputnik 12 сентября в 18:02
Происшествия
Арестованы три работника реабилитационного центра в Ленобласти
По версии следствия, в Ленинградской области функционировала сеть частных реабилитационных центров, работники которых навязывали услуги по "медицинской реабилитации" гражданам с различными зависимостями.
Вести.Ru 15:39
Кино
Во Владивостоке открылся кинофестиваль «Меридианы Тихого»
Во Владивостоке начал работу международный кинофестиваль «Меридианы Тихого», сообщает Vostokmedia.com.
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Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
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Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
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Джонсон заявил, что уверен в возможности достигнуть соглашения с ЕС
В своей статье, опубликованной в воскресенье вечером на сайте газеты The Daily Telegraph, Джонсон также предупредил, что при отсутствии сделки с ЕС королевство все равно покинет сообщество 31 октября.
ТАСС 18:16
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Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru вчера в 04:47