Энергетика

РосбалтРосбалтВ Саудовской Аравии после атаки дронов вдвое упала нефтедобыча

Как пишет Bloomberg, компании Saudi Aramco пришлось уменьшить добычу на 5 млн баррелей в сутки. Ранее повстанцы-хуситы в Йемене заявили о причастности к атакам в ночь на субботу на объекты Saudi Aramco. После нападения не менее десяти дронов нефтяные предприятия загорелись.
Читать в источнике
Комментировать52

Подробнее о событии

Акции в Саудовской Аравии упали после атаки дронов на НПЗ

РБК05:28

Нефть может подорожать до $100 за баррель из-за атаки дронов

Ведомости16:49

Рынок ожидает резкого роста стоимости барреля

Коммерсантъ15:32

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 сентября

Интерфакс01:30

Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов

Газета.Ruвчера в 15:25

«Цены подскочат от этой атаки»: как повлияют на рынок нападения дронов на саудовские НПЗ

Forbes05:14

Сутки в сторону: рост котировок из-за атаки на Saudi Aramco будет краткосрочным

Известия17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:42, Вашингтон
Энергетика

Цены на нефть взлетели на 19% на открытии торгов

Максимум рост вырос до 19%, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $71,62 за баррель.
Газета.Ru 18:59
Происшествия

При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек

Газета.Ru 17:45
Происшествия

В Якутии пропал вертолёт с тремя людьми на борту

REGNUM 02:15
Происшествия

В Колумбии в результате крушения самолета погибли семь человек

Небольшой самолет упал возле города Попаян Семь человек погибли в результате крушения небольшого самолёта в Колумбии, передает издание El Tiempo.
Аргументы и Факты 19:27
Шоу-бизнес

Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru вчера в 07:05
Политика

СМИ: в Грецию перебежали 22 сторонника Гюлена из Турции и попросили убежища

22 сторонника лидера организации фетхуллахистов Фетхуллаха Гюлена перебежали из Турции в Грецию и попросили там убежища.
ТАСС 17:13
Происшествия

Матч команд из Дагестана и Владикавказа завершился массовой дракой

Газета.Ru 16:55
Космос

Гранит науки: Обнаружен ранее неизвестный природный минерал

Эхо Москвы 13 сентября в 01:35
Игры

В Steam можно бесплатно получить DiRT Rally

CyberSport.ru 11:05
Происшествия

Жившая на свалке 12-летняя украинка родила ребенка

Газета.Ru 17:01
Футбол

Цорн: Кононов не подавал в отставку

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал, что главный тренер Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера команды.
Нева Спорт 07:33
Происшествия

Технический эксперт озвучил скрываемую Нидерландами деталь в деле МН17

Экономика сегодня 13:10
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 13 сентября в 08:16
Футбол

«Реал» и «Барселона» хотят переманить Клоппа

Отмечается, что приход на тренерский мостик Юргена Клоппа может стать ключиком для «Реала» и «Барселоны» в реализации их желания подписать Виргила ван Дейка.
Евро-футбол.ру 14:52
Энергетика

«Газпром» снизил поставки газа через Opal

«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
Известия вчера в 03:42
Кино

«Оно 2» удерживает лидерство в российском прокате

News.ru 18:21
Авто

Во Франкфурте бренд Hongqi представил две новинки

В рамках автошоу был показан электрический кроссовер Hongqi E115 и концепт гибридного суперкара S9.
Тарантас Ньюс вчера в 06:11
Кино

В Сети появился первый кадр финального сезона «Сверхъестественного»

В Сети появился первый кадр финального, 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
Известия 13 сентября в 09:06
Футбол

«Монако» Головина проиграл «Марселю» в матче с семью голами

«Марсель» обыграл «Монако» со счетом 4:3 в гостевом матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщается на сайте «Марселя».
РБК 18:42
Энергетика

Греф призвал готовиться к новому кризису из-за падения цены на нефть

Россию ждет новый кризис, связанный с падением цены на нефть.
ГлобалМСК.ру 13 сентября в 17:52
Шоу-бизнес

Представитель РПЦ усомнился в искренности Ксении Собчак

Вести.Ru 16:58
Политика

Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию

Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:57
Общество

Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
РИА Новости 14:35
Космос

Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС

Российские ученые разрабатывают научную аппаратуру "Мутация" для проведения на МКС биотехнологических экспериментов по исследованию изменений в микроорганизмах после пребывания в условиях воздействия факторов космического пространства, говорится в материалах Научно-исследовательского института электромеханики, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Радио Sputnik 12 сентября в 18:02
Происшествия

Арестованы три работника реабилитационного центра в Ленобласти

По версии следствия, в Ленинградской области функционировала сеть частных реабилитационных центров, работники которых навязывали услуги по "медицинской реабилитации" гражданам с различными зависимостями.
Вести.Ru 15:39
Кино

Во Владивостоке открылся кинофестиваль «Меридианы Тихого»

Во Владивостоке начал работу международный кинофестиваль «Меридианы Тихого», сообщает Vostokmedia.com.
RT на русском 13 сентября в 11:20
Общество

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Общество

Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет

Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
РИА Новости 13 сентября в 01:00
Политика

Джонсон заявил, что уверен в возможности достигнуть соглашения с ЕС

В своей статье, опубликованной в воскресенье вечером на сайте газеты The Daily Telegraph, Джонсон также предупредил, что при отсутствии сделки с ЕС королевство все равно покинет сообщество 31 октября.
ТАСС 18:16
Культура

Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru вчера в 04:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное