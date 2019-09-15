Энергетика

РосбалтРосбалтВ Саудовской Аравии после атаки дронов вдвое упала нефтедобыча

Как пишет Bloomberg, компании Saudi Aramco пришлось уменьшить добычу на 5 млн баррелей в сутки. Ранее повстанцы-хуситы в Йемене заявили о причастности к атакам в ночь на субботу на объекты Saudi Aramco. После нападения не менее десяти дронов нефтяные предприятия загорелись.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 15:26, Вашингтон
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