с чего всё началось

Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтверждают и три информированных собеседника Reuters.

Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов

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