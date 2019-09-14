Энергетика
РБКДобыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтверждают и три информированных собеседника Reuters.
Читать в источнике
Оценить59
с чего всё началось
Атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Saudi Aramco в Саудовской Аравии привели к приостановке добычи 5,7 млн баррелей нефти в сутки, передает агентство SAP.Коммерсантъвчера в 20:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 18:04, Вашингтон
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.
Lenta.ru 15:11
Шоу-бизнес
Собчак до последнего верила, что Волочкова приедет на ее свадьбу
Светская львица Ксения Собчак, которая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, до последнего верила, что ее «заклятая подруга», балерина Анастасия Волочкова, придет на свадьбу.
Телепрограмма 13 сентября в 23:55
Армия и оружие
Стратегические учения «Центр-2019» стартуют в ЦВО
Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" Вооруженных сил РФ стартуют в Центральном военном округе (ЦВО).
Экономика сегодня 17:56
Происшествия
Матч команд из Дагестана и Владикавказа завершился массовой дракой
Массовая драка с участием около 40 человек между двумя футбольными командами произошла в Махачкале, Об этом сообщает сообщает пресс-служба регионального МВД в официальном аккаунте в Instagram.
Газета.Ru 16:55
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Политика
Премьер Украины назвал лучший ответ России со стороны Киева
Украина в ответ на «российскую агрессию» намерена продемонстрировать России свой успех.
URA.Ru вчера в 11:44
Футбол
Головин не спас «Монако» от поражения в матче с «Марселем»
"Монако" уступил "Марселю" в матче пятого тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.
Газета.Ru 17:06
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
Российская газета 14:00
Волейбол
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова стала мамой
38-летняя волейболистка является двукратной чемпионкой мира (2006, 2010), двукратным серебряным призёром Олимпийских игр (2000, 2004), двукратной чемпионкой Европы, серебряным призёром Кубка мира и 11-кратной чемпионка России.
Чемпионат 09:37
Общество
Пользователи «МегаФона» и Yota сообщили о проблемах в работе сети
Пользователи мобильных операторов «МегаФон» и Yota сообщили о проблемах в работе сети.
РБК 15:01
Технологии
Дефицит IP-адресов усложнит доступ россиян к онлайн-ресурсам
Как заявляют эксперты интернет-отрасли, уже в октябре этого года российские пользователи могут столкнуться с проблемой нехватки IP-адресов.
Infonex.ru 13 сентября в 06:22
Экономика
Цены на аренду жилья в Петербурге выросли на 10%
В сентябре аренда жилья в Петербурге подорожала на 10%, по сравнению с августом, сообщают специалисты аналитического центра ЦИАН.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 06:39
Политика
Генсек ООН оценил атаку на НПЗ Саудовской Аравии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высказался о произошедшей атаке беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы курпной компании в Саудовской Аравии.
Газета.Ru 15:55
Происшествия
Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне
Шесть человек, включая двух детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Чечне.
RT на русском 15:15
Здоровье
Какие 3 знака зодиака встретят свою половинку в 2019 году
В ближайшее время представители некоторых знаков зодиака обретут любовь, утверждают астрологи.
Волгоградская правда вчера в 04:54
Культура
На Первом канале стартует 2-й сезон шоу «Голос 60+»
Вокруг ТВ 12 сентября в 09:56
Происшествия
В курганской колонии убили заключенного
В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК 08:15
Автоспорт
Гран При Сингапура: Предварительный прогноз погоды
Предварительный прогноз на Гран При Сингапура обещает переменчивую погоду в дни гоночного уик-энда.
F1news.ru 17:00
Армия и оружие
Завершился второй этап поставок С-400 в Турцию
Второй этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию завершен, сообщает Минобороны республики.
Вести.Ru 08:01
Политика
Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов
Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК 14:31
Экономика
Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году
Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.
Газета.Ru 13 сентября в 07:12
Здоровье
Нейрохирург назвал симптомы рака головного мозга
Хроническая головная боль, прогрессирующее падение зрения, онемение конечностей могут быть признаками рака головного мозга и поводом для обращения к специалистам.
БИЗНЕС Online вчера в 16:50
Политика
В проект бюджета Украины заложили почти $10 млрд на оборону
Правительство Украины заложило в бюджет 245,8 млрд гривен (более $9,9 млрд) для обеспечения обороны и безопасности страны, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
Коммерсантъ 10:47
Политика
Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию
Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:57
Происшествия
Шумахер завершил курс лечения в Париже и покинул Францию
Семикратный чемпион мира в "Формуле-1" Михаэль Шумахер, который на нынешней неделе прошел курс лечения в одной из парижских клиник, покинул Францию.
Российская газета 10:45
Общество
Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью
Главная медицинская комиссия решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — 60-летнего Федора Юрчихина.
РБК вчера в 23:59
Футбол
«Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства
В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
Вести.Ru 00:50