Энергетика
Газета.RuДобыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов
Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники хуситы. Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
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Джонсон заявил, что уверен в возможности достигнуть соглашения с ЕС
Джонсон заявил, что "пораженческий закон" является проявлением неуважения к воле британского народа, высказавшегося за Brexit на референдуме 2016 года, и дал понять, что не намерен просить Евросоюз о новых отсрочках.
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РБК 13 сентября в 04:48
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В Чите на деньги президентского гранта открыли новую спортплощадку
Новая спортплощадка на деньги президентского гранта открылась в субботу в Чите, сообщили в пресс-службе губернатора Забайкальского края "Четырнадцатого сентября для 12 тысяч детей и подростков Железнодорожного района Читы открылась новая спортивная площадка, возведенная на средства президентского гранта", - говорится в сообщении.
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Чемезов: Superjet может получить российское название
Самолет Sukhoi Superjet 100 может пройти через ребрендинг — например, получить российское название.
Вести.Ru 04:40
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Многих зрителей возмутило, что данная сцена была показана в присутствии полного зала детей.
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Человеческое тело может долго двигаться после смерти
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ИнфоСМИ 04:09
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Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов
Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК 14:31
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Американские и канадские военные выполнят на этой неделе в рамках Договора по открытому небу наблюдательный полет над территорией России, в то время как специалисты из РФ - над территорией Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Португалии.
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Российская газета 10:53
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Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба
В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт 01:12
Космос
Атмосферу Земли предложили использовать как линзу телескопа
Дэвид Киппинг (David Kipping) из Колумбийского университета в США оценил возможность использования атмосферы Земли в качестве линзы телескопа — «терраскопа».
N+1 12 сентября в 20:02
Гаджеты
Роскачество опубликовало новый рейтинг смартфонов
Роскачество совместно с ICRT протестировало смартфоны и составило рейтинг телефонов на сентябрь 2019 года.
МонаВиста вчера в 08:15
Политика
СМИ узнали о возможном «объединении» России и Белоруссии в 2021 году
Экономические системы России и Белоруссии частично объединятся с января 2021 года.
URA.Ru 19:28
Общество
Официальное сообщение мэрии Якутска по застройщику
Застройщик может умышленно затягивать время с целью вынудить администрацию города на противозаконные действия по выдаче разрешения на строительство – путем давления со стороны владельцев квартир в данном доме.
SakhaLife.ru 08:51
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News.ru 18:04
Наука
Швейцарцы с помощью ИИ научили бионический протез держать предметы
Волга-Медиа вчера в 22:23
Технологии
В Сеть утекли данные 14 млн компаний и покупателей
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РЕН ТВ 17:25
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Футбол
Семак рассказал о задачах «Зенита» в Лиге чемпионов
Перед клубом после четырехлетнего перерыва в Лиге чемпионов Семак поставил задачу на турнир играть и стараться выйти из группы.
Телеканал Санкт-Петербург 15:52
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Шумахер завершил курс лечения в Париже и покинул Францию
Семикратный чемпион мира в "Формуле-1" Михаэль Шумахер, который на нынешней неделе прошел курс лечения в одной из парижских клиник, покинул Францию.
Российская газета 10:45
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Коммерсантъ 17:50
Политика
Почему США обвинили Иран в атаке на саудовские НПЗ, объяснили СМИ
Высокопоставленный чиновник США заявил, что масштаб и точность атак беспилотников на саудовские нефтяные объекты позволяют предположить, что они совершались не со стороны Йемена, а с северо-запада.
Газета.Ru 16:49
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Железный человек может появиться в фильме Marvel «Черная вдова»
По информации интернет-издания Comic Book, Железный человек может появиться в предстоящем блокбастере Marvel «Черная вдова».
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Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Актер Станислав Садальский показал свою переписку с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая сейчас находится в больнице.
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Стоимость лекарств заметно увеличилась,и многие пропали из аптек
В результате проверки специалистов, в аптеках поднялись цены на необходимые лекарства, а многие из них пропали из аптечных сетей.
MedikForum.ru вчера в 05:58
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Huawei запустил 5G-сеть в «Лужниках»
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