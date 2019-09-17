Энергетика
Аргументы и ФактыВ Саудовской Аравии сообщили о восстановлении уровня поставок нефти
В минувшую субботу беспилотники атаковали саудовские нефтяные объекты, в связи с этим была сокращена ежесуточная добыча нефти Поставки нефти вернулись на прежний уровень после атаки на саудовские нефтяные объекты, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.
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Саудовская Аравия восстановит прежнюю мощность добычи нефти к концу сентября
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 04:42, Вашингтон
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