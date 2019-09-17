В минувшую субботу беспилотники атаковали саудовские нефтяные объекты, в связи с этим была сокращена ежесуточная добыча нефти Поставки нефти вернулись на прежний уровень после атаки на саудовские нефтяные объекты, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

В Саудовской Аравии сообщили о восстановлении уровня поставок нефти

Происшествия Защита Устинова обжаловала приговор Защита актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года за применение насилия по отношению к бойцу ОМОНа в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, обжаловала приговор.

Футбол Кокорин и Мамаев окончательно освободились Футболисты чуть не ввязались в новую историю. По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.

Происшествия На Алтае двух подростков задержали после убийства двоих мужчин Подростков задержали в Алтайском крае по подозрению в совершении убийства двух мужчин в возрасте 52-х и 37-ми лет.

Происшествия На российских пограничников совершено нападение в Японском море Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.

Шоу-бизнес Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.

Здоровье Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в РФ В общей сложности выявляемость опухоли мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. человек, или около 34 тыс. ежегодно.

Гаджеты Vivo представила флагманский смартфон NEX 3 5G с уникальным экраном Vivo официально представила серию NEX 3, которая включает в себя варианты 5G и 4G LTE.

Шоу-бизнес Дочь Кейт Миддлтон рассекретила ее беременность в школе Напомним, у принца Уильяма и Кейт Миддлтон подрастает трое наследников: первенец Джордж и средняя дочь Шарлотта, которые уже посещают школу, а также младший сын Луи, появившийся на свет около года назад.

Футбол «Ростов» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ "Ростов" одолел грозненский "Ахмат" в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Мачт завершился со счетом 2:1 в пользу ростовской команды.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Происшествия Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии В Хакасии задержан подозреваемый в покушении на убийство ребенка в одном из детских садов Черногорска, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Политика Рада отказалась отменить закон об импичменте президента Парламент Украины на заседании в среду отказался отменить закон о процедуре импичмента президента, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.

Финансы Россия снова сократила инвестиции в госдолг США В июле Россия сократила свои инвестиции в казначейские обязательства минфина США почти на $2 млрд по сравнению с июнем.

Происшествия Заместителя Кличко избили в Киеве Заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Виталия Кличко Владимира Слончака избили в Киеве.

Шоу-бизнес Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни 36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.

Политика «Турецкий поток» пройдет по Болгарии и Венгрии Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Венгрия подтвердила намерение расширить до конца года свою газотранспортную систему, чтобы получать газ из "Турецкого потока".

Политика Жириновский предложил присоединить Украину и Белоруссию к России Как заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, он заключается в обеспечении российскими паспортами не только жителей Донбасса, но и всех находящихся на территории Украины.

Политика Сноуден назвал свою книгу самой продаваемой в мире из-за иска США Бывший сотрудник ЦРУ и Агенства национальной безопасности США Эдвард Сноуден назвал свою книгу «Личное дело» самой продаваемой в мире после того, как Министерство юстиции подало на него в суд.

Экономика Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.

Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать белое вино Эксперты Роскачества при покупке белого вина рекомендуют остановить выбор на напитке урожая 2018 года.