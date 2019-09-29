Происшествия
ИзвестияВ Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта. Будучи в гостях у друзей, он поругался с другим приглашенным. После этого его оппонент ушел, а затем вернулся с оружием и открыл беспорядочную стрельбу.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:11, Вашингтон
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
Единоборства
Фестиваль «Победа Жизни» пройдет в Одинцове в воскресенье
В Одинцове в воркаут-зоне на Центральной площади в воскресенье пройдет восьмой ежегодный фестиваль «Победа Жизни», мероприятие организовано при поддержке федерального агентства по делам молодежи, администрации муниципалитета и Одинцовского молодежного центра, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.
РИАМО вчера в 18:00
Футбол
Болельщики «Спартака» призывают Кононова покинуть клуб
РИА Новости 10:09
Политика
Стало известно о возможной заинтересованности Волкера в военной помощи Украине
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, который, по данным СМИ, подал в отставку 28 сентября, мог лоббировать оказание военной помощи Киеву.
Lenta.ru 10:04
Политика
Пушков предрек Зеленскому проблемы с Берлином после его слов о Меркель
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что украинский лидер Владимир Зеленский в ближайшем будущем может столкнуться с серьезными трениями с ФРГ после публикации стенограммы его разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Политическая Экспертиза вчера в 22:57
Политика
Times: Джонсону может грозить импичмент
Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента.
ТАСС 06:33
Автоспорт
Роберт Шварцман: «Надеюсь, через несколько лет я смогу побороться в „Формуле-1“»
Российский пилот Prema Роберт Шварцман рассказал, что через несколько лет хочет попасть в «Формулу-1».
Матч ТВ 11:05
Кино
Человек-паук вновь появится в киновселенной Marvel
Компании Disney и Sony заключили сделку, в рамках которой студия Marvel получила право спродюсировать еще один эпизод о Человеке-пауке.
Политическая Экспертиза 27 сентября в 17:31
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России в мире
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Происшествия
В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
РИА Новости 10:25
Политика
В Париже прощаются с Жаком Шираком
Памятная церемония началась у входа в собор Святого Людовика парижского Дома Инвалидов, где установлен гроб с телом бывшего президента Франции Жака Ширака.
Вести.Ru 09:02
Экономика
США сами подтолкнули Россию к дедолларизации
Неожиданные последствия санкций По мнению СВNС, Вашингтон самостоятельно подтолкнул Москву к избавлению от своей валюты, попробовав задушить экономику России с помощью доллара.
Политическая Экспертиза 08:43
Авто
Составлен список самых ожидаемых новинок Токийского автосалона
Эксперты сайта speedme.ru составили список самых интересных новинок предстоящего автосалона.
Тарантас Ньюс 05:00
Общество
В России ввели новый документ для приема на работу
Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55
Политика
Госдеп возобновил расследование против Клинтон
По информации издания, администрация США активизировала расследование дела об использовании личной электронной почты для ведения служебной переписки бывшим госсекретарем и экс-кандидатом в президенты в президенты Хиллари Клинтон.
RuNews24.ru 08:01
Политика
Первая цифровая перепись населения пройдет в России в 2020 году
В 2020 году в России впервые пройдет цифровая перепись населения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Росстат.
Газета.Ru 10:52
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера стал российским офицером МВД
Американский актер Арнольд Шварценеггер показал фотографию со своим сыном Кристофером, который был с ног до головы одет в форму российского офицера МВД.
Газета.Ru 08:07
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования иностранки в Балашихе
Следственный комитет возбудил уголовное дело об изнасиловании иностранной гражданки в подмосковной Балашихе.
Известия 10:13
Политика
У Ницой из-за русскоязычного таксиста «онемели руки и ноги»
Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги.
Вести.Ru 10:35
Политика
Крупная делегация из представителей западных стран прибывает в Крым
Крупная делегация из стран Запада направляется в Крым для ознакомительного визита.
Народные новости вчера в 19:49
Энергетика
Bloomberg сообщил об угрозе нефтедобычи в России из-за потепления
Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу нефтедобыче в России, считает аналитик американского издания Bloomberg Джулиан Ли.
REGNUM 10:42
Политика
В Совбезе призвали возобновить встречи глав генштабов стран Арктики
Восьмая международная встреча представителей Арктического совета пройдет в России с 30 сентября по 2 октября под эгидой Совета безопасности РФ.
РИА Новости 10:15
Шоу-бизнес
«Нечесанные и опухшие»: Анфиса Чехова показала фото без макияжа
Все больше звезд публикуют свои фото без прикрас — из гримерки, с отдыха, из спа-салонов. Не осталась в стороне и Анфиса Чехова.
Телепрограмма 09:32
Армия и оружие
Адмирал назвал самую мощную противокорабельную ракету России
Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявил, что российская крылатая ракета "Калибр" является самой мощной противокорабельной ракетой.
Газета.Ru 10:15
Хоккей
«Трактор» переиграл «Локомотив» и прервал серию поражений в КХЛ
У гостей шайбу забросил Антон Ландер. "Трактор" прервал серию из четырех поражений в регулярном чемпионате.
Газета.Ru 10:30